Podcast HumoNegro – Episodio 21

MÚSICA

En este episodio revisamos los anuncios de conciertos de Patti Smith, Bajofondo, Boy Pablo, Laura Pergalizzi, y The Offspring con Bad Religion en Chile. Conversamos sobre la cancelación de Fauna Primavera 2019 y de los precios para Lollapalooza Chile 2020. En nuestros aniversarios, recordamos álbumes de The Stooges, N.W.A., Motörhead y The Beatles, mientras que en los discos de la semana destacamos los nuevos trabajos de Kaiser Chiefs, Of Monsters And Men y B Boys. También tenemos un invitado especial: Felipe Salas de Cómo Asesinar A Felipes. Finalizamos con revisión de la agenda de conciertos de la semana.

00:00 Inicio

Inicio 01:30 Patti Smith en Chile

Patti Smith en Chile 05:25 Aniversario de disco: “The Stooges” de The Stooges

Aniversario de disco: “The Stooges” de The Stooges 08:05 Tool

Tool 11:05 Comentario de disco: “DUDU” de B Boys

Comentario de disco: “DUDU” de B Boys 15:30 The Offspring y Bad Religion en Chile

The Offspring y Bad Religion en Chile 18:45 Aniversario de disco: “Straight Outta Compton” de N.W.A.

Aniversario de disco: “Straight Outta Compton” de N.W.A. 23:25 Lollapalooza Chile 2020

Lollapalooza Chile 2020 28:30 Comentario de disco: “Fever Dream” de Of Monsters And Men

Comentario de disco: “Fever Dream” de Of Monsters And Men 34:05 Bajofondo en Chile

Bajofondo en Chile 36:10 Aniversario de disco: “Orgasmatron” de Motörhead

Aniversario de disco: “Orgasmatron” de Motörhead 39:45 Fauna Primavera 2019

Fauna Primavera 2019 41:15 Boy Pablo en Chile

Boy Pablo en Chile 43:10 Entrevista a Felipe Salas de CAF

Entrevista a Felipe Salas de CAF 01:06:00 Comentario de disco: “Duck” de Kaiser Chiefs

Comentario de disco: “Duck” de Kaiser Chiefs 01:10:25 LP en Chile

LP en Chile 01:13:35 Aniversario de disco: “Revolver” de The Beatles

Aniversario de disco: “Revolver” de The Beatles 01:18:40 Agenda de la semana

CINE

En este episodio analizamos las recién estrenadas “Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw“, “Dogman” y “Rey de Ladrones“. Conversamos sobre “Donnie Darko” de Richard Kelly a 18 años de su estreno, y “Frank” de Lenny Abrahamson, a cinco años de su estreno. Para finalizar, y como siempre, recomendaciones de películas para ver.

