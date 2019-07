Podcast HumoNegro – Episodio 19

MÚSICA

En este episodio revisamos los anuncios de conciertos de Battles, Keane, Elvenking, Brant Bjork y Dream Theater en Chile. Conversamos sobre las novedades musicales de William DuVall, Slipknot, Mark Lanegan, Ty Segall, Russian Circles, Blink-182, DIIV y Friendly Fires. En nuestros aniversarios, recordamos álbumes de The Strokes, Alice In Chains, Def Leppard, Talking Heads, y muchos más, mientras que en los discos de la semana destacamos los nuevos trabajos de Ada Lea, Lingua Ignota y Thank You Scientist. Finalizamos con revisión de la agenda de conciertos de la semana.

CINE

En este episodio analizamos la recién estrenada “El Bosque Maldito” (The Hole In The Ground). Conversamos sobre “Cuatro Bodas y Un Funeral” de Mike Newell a 25 años de su estreno, y “Belleza Americana” de Sam Mendes, a 20 años de su estreno. Para finalizar, y como siempre, recomendaciones de películas para ver.

