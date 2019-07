Podcast HumoNegro – Episodio 16

MÚSICA

En este episodio las novedades musicales de Korn, Killswitch Engage, Brittany Howard, Cómo Asesinar A Felipes, Friendly Fires, Prophets Of Rage, Blink-182, King Gizzard & The Lizard Wizard, Russian Circles, Torche, Liam Gallagher y Alcest. Analizamos los nuevos discos de The Raconteurs, Jambinai y Thom Yorke. Revisamos los anuncios de nuevos conciertos. Destacamos los aniversarios de discos de Dio, Florence + The Machine, The Prodigy, The B-52’s, Public Image Ltd., Manic Street Preachers, y muchos más. También conversamos sobre los shows y festivales en Chile que resultan y otros que no. Y revisamos la agenda de conciertos de la semana.

CINE

En este episodio analizamos el estreno que llegó a la cartelera local: “Annabelle 3: Viene A Casa”. También conversamos sobre “Soundgarden: Live From The Artists Den” y “Anima”, la hermosa colaboración entre Thom Yorke y Paul Thomas Anderson. Celebramos los 10 años de “Das Weiße Band” (La Cinta Blanca) de Michael Haneke y los 40 de “Alien” de Ridley Scott. Comenzamos un nuevo especial: La Trilogía de la Venganza de Park Chan-Wook con la primera de ellas “Boksuneun Naui Geot” (Sympathy for Mr. Vengeance) de 2002. Revisamos la cartelera de esta semana y, como siempre, varias recomendaciones de películas para ver.

