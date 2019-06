Podcast HumoNegro – Episodio 13

MÚSICA

En este episodio revisamos las novedades musicales de Run The Jewels, Pixies, Steven Wilson y Stone Temple Pilots. Conversamos sobre los nuevos artistas de Fauna Primavera, el debut en Chile de The Raconteurs y los regresos de Tarja, Cuarteto De Nos y Cigarettes After Sex. Analizamos los nuevos discos de The Divine Comedy y Fontaines D.C., y celebramos los aniversarios de discos de Faith No More, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Rós, Mr. Bungle y The White Stripes. También conversamos sobre el sistema Yondr y la filtración de 18 horas de música de Radiohead. Y revisamos la agenda de conciertos de la semana.

CINE

En este episodio analizamos tres de los estrenos que llegaron a la cartelera local: “X-Men: Dark Phoenix” y “Doubles Vies”. Celebramos los 25 años de “The Shawshank Redemption” de Frank Darabont y los 10 de “The Road” de John Hillcoat. También conversamos sobre la serie de HBO, “Chernobyl“. Revisamos la cartelera de esta semana y, como siempre, varias recomendaciones de películas para ver.

