Podcast HumoNegro – Episodio 11

MÚSICA

En este episodio revisamos las novedades musicales de Sleater-Kinney y Alexisonfire, las reuniones de The Mars Volta y Pavement, el documental de Beastie Boys sobre “Ill Communication”. Conversamos sobre los anuncios de Fauna Primavera, Santiago Gets Louder y más. Analizamos los nuevos discos de Flying Lotus y Waste Of Space Orchestra, y celebramos los aniversarios de discos de Sonic Youth, The Killers, My Chemical Romance, Mastodon, Red Hot Chili Peppers y The Smashing Pumpkins. También conversamos sobre el uso de teléfonos en conciertos, a propósito de la reacción de Rob Halford en un show de Judas Priest. Y revisamos la extensa agenda de conciertos de la semana.

SPOTIFY:

ITUNES:

YOUTUBE:

CINE

En este episodio analizamos tres de los estrenos que llegaron a la cartelera local: “Mi Amigo Alexis”, “Rocketman” y “Godzilla 2: El Rey de los Monstruos”. Celebramos los 40 años de “Apocalypse Now” de Francis Ford Coppola y los 20 de “The Insider” de Michael Mann. Revisamos la cartelera de esta semana y, como siempre, varias recomendaciones de películas para ver.

SPOTIFY:

ITUNES:

YOUTUBE: