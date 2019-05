Podcast HumoNegro – Episodio 09

MÚSICA

En este episodio: The Raconteurs, Tool, Nuclear Blast Chile, Patton / Vannier, y más. Analizamos los nuevos discos de Vampire Weekend, The National, Rammstein y Tyler, The Creator, los últimos conciertos anunciados y la agenda de la semana. También conversamos sobre la importancia del aspecto visual en los shows y una noticia freak que incluye a Chayanne.

SPOTIFY:

ITUNES:

YOUTUBE:

CINE

En este episodio analizamos los estrenos “Pokémon: Detective Pikachu”, “La Culpa” y “John Wick 3: Parabellum”. Celebramos los veinte años de “Ojos Bien Cerrados” de Stanley Kubrick y los diez de “Sector 9” de Neill Blomkamp. También hablamos de “Game Of Thrones” y el corto de Mike Mills y The National, “I Am Easy to Find”. Y, como ya es tradición, recomendamos varias películas y detallamos la cartelera de cine de esta semana.

SPOTIFY:

ITUNES:

YOUTUBE: