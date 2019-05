Podcast HumoNegro – Episodio 08

MÚSICA

En este episodio comentamos las noticias sobre Noel Gallagher, The Neighbourhood, Sublime With Rome y “Pete Doherty vs. Sonic”. Celebramos el aniversario de discos de Tool, The Cure, St. Vincent y The Stone Roses, además de una revisión a los nuevos trabajos de Otoboke Beaver y Aldous Harding. En exclusiva tenemos una entrevista con Rodrigo Jarque de Inverness sobre LeRock Fest y los diez años de “Iluminaciones”. También incluimos concurso para Graveyard en Chile y la agenda de conciertos de la semana.

SPOTIFY:

ITUNES:

YOUTUBE:

CINE

En este episodio conversamos sobre el estreno “Gloria Bell” de Sebastián Lelio. Celebramos los 20 años de “Election” de Alexander Payne y los 40 de “Stalker” de Andrei Tarkovsky. Analizamos el tema de los spoilers (sin spoilers) a propósito de “Avengers: Endgame” y “Game Of Thrones”. Y, como siempre, un montón de recomendaciones cinematográficas y los estrenos semanales en la cartelera local.

SPOTIFY:

ITUNES:

YOUTUBE: