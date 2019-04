Podcast HumoNegro – Episodio 07

MÚSICA

En este episodio, Manuel Cabrales y Manuel Toledo comentan las noticias sobre Atari Teenage Riot, King Crimson, Rammstein, Silversun Pickups, Beck y mucho más. También revisan los anuncios más importantes en materia de conciertos, como el regreso de Living Colour y Hermanos Cavalera, y la gira de Soen, además de analizar los shows de la semana: Cloud Nothings, Black Label Society, Pussy Riot y Amorphis. Además, concurso para el concierto de Ride y Wild Nothing en Teatro Teletón.

CINE

En este episodio, Iñaki Goldaracena, Ángelo Illanes y Claudio Tapia conversan sobre cuatro estrenos en cartelera: “El Ártico”, “Luchando Con Mi Familia”, “Entre La Razón y La Locura” y “Mirai: Mi Pequeña Hermana”. Celebran las dos décadas de “The Matrix” y los 15 años de “Shaun Of The Dead”. Y, como siempre, recomiendan varias películas.

