Podcast HumoNegro – Episodio 04

En este episodio de nuestro podcast, Manuel Toledo y Claudio Tapia nos cuentan las noticias musicales de la semana (La Polla Records, Björk, Soundgarden, Blondie en Chile, Steven Wilson vs. Greta Van Fleet, New Order, Michael Hutchence), recomiendan nuevos discos (Stephen Malkmus, Foals, Stella Donnelly), analizan los conciertos que pasaron (The Cardigans) y los que vienen (Paul McCartney, The Jacksons y Dee Snider), hacen beatboxing, y muchos más.

A pedido de los oyentes, el podcast de Cine ha sido separado de la sección de Música para tener más fácil acceso directo a él, así que desde este episodio en adelante tendremos dos podcasts semanales. En este episodio, Iñaki Goldaracena, Daniela Pérez y Ángelo Illanes conversan sobre las películas que todos odiaron y que ellos aman, los estrenos de esta semana y los de la próxima, además de recomendaciones individuales.

