La normalidad enferma y un silencio justificado

No podemos volver a una normalidad enferma, o que nos enferma. Ese es un principio fundamental que debe ser el escenario trazado por la movilización más emocionante, en toda la gama de sensaciones, desde que aún gobernaba el dictador Pinochet. Millones de personas en las calles, otras tantas apoyando, y sólo un puñado de la élite creyendo entender lo que no comprenderán jamás.

Lo que inició con unas y unos estudiantes, ha continuado en un par de semanas que pasarán a la historia, para bien y para mal. Se ha visto lo peor que una “democracia” moderna puede ofrecer, y también lo mejor de la gente cuando se une, pero el análisis es mucho más amplio.

Chile ha sido el campo de pruebas del neoliberalismo desde la instalación del modelo económico actual en tiempos de dictadura, cuando los llamados Chicago Boys introdujeron cambios que perduran hasta el día de hoy. En esos años, la privatización de servicios y bienes públicos, el reemplazo de derechos sociales básicos por estructuras individualistas y el amarre de estas concepciones a la medida de una Constitución Política impuesta en 1980, quedaron como legado pragmático de la sanguinaria dictadura pinochetista.

Ahí está la base de la crisis que hoy azota a tantas y tantos en el país. No es algo difícil de explicar: hay un sistema que se basa en la desigualdad y acumulación de riqueza de algunos por sobre malas condiciones para otros, y ahí es donde aparecen las grietas. No se trata de un descontento generacional. Es cierto, partió ahí, pero luego el gobierno, con la represión como única respuesta, hizo que el resto del país (y también del mundo) viera que Chile no está tan bien como las cifras macroeconómicas indican.

Bajando a un cuarto la tasa de pobreza desde el año 1990, o con las cifras más sólidas de Sudamérica, el “milagro chileno” escondía la desigualdad que apenas asomaba en el coeficiente de Gini (PNUD), que ponía a nuestro país como el más desigual en la OCDE y el continente, incluso por sobre México. Y es ahí donde el descontento se incubó por décadas. “No son 30 pesos / son 30 años”, rapea Ana Tijoux en la viral “#Cacerolazo” y sin duda que eso es real, pero también hay algo en el aire, un aroma que no se sentía por mucho rato, aunque sí estaba ahí, ese hedor de la impunidad de los poderosos.

Ese concepto es clave: los poderosos. Mientras la opinión pública fue dominada durante décadas por la retórica antagonista de la “izquierda” y la “derecha” (otra herencia pinochetista), la verdadera división se produjo entre los poderosos y la ciudadanía. Chile, campo de pruebas del neoliberalismo, con empresas privatizadas, prácticas oligopólicas y los derechos sociales convertidos en negocio (AFP, educación, salud y más), explotó por esta división, convirtiendo a toda la élite en el enemigo más cercano.

Hay una canción que advertía de esta élite, “Los Poderosos” de Francisca Valenzuela, salida en 2007, que, en medio de un debut auspicioso de la cantautora, también advertía que “no te puedo asegurar sobrevivir aquí / si vienen y van como si fueran sus tierras / ¿no ven que les duele?”. Y es que también la tierra es reducto de lucha, esa que por más de medio milenio los mapuche han pujado. Ahí también hay poderosos, y mienten, y hacen lo conveniente, tal como canta Valenzuela en quizás una canción que viene de una voz de la élite, pero que al menos explica con candidez cómo se dan las sensaciones de estar en “el entremedio que viven a diario”.

¿Y qué tiene que ver todo esto con un sitio musical? Así como todo aspecto del país, estas semanas han remecido la “normalidad”, esa que ahora resulta inaceptable que vuelva, al menos tal como era. No podemos volver a una enferma normalidad porque la memoria es más fuerte. No podemos dejar que los poderosos ganen con sus mentiras, esas que invisibilizarán a la veintena (hasta ahora) de muertos, sin juicios ni culpables, por acción de las fuerzas de orden y seguridad, o los cientos de torturados física, psíquica o sexualmente en los días del Estado de Emergencia.

No pueden ganar los poderosos con su normalidad y que todo quede en nada, como la impunidad que se respira más que nunca entre aquellos colaboradores del régimen pinochetista. ¿Dónde están? Si los muertos y detenidos desparecidos no han obtenido justicia, al menos no han sido olvidados, y así debe ocurrir con quienes sufrieron con el terrorismo de Estado perpetrado en este par de semanas que muchos dirán que cambiaron Chile, proclamación que todavía no podemos aseverar tan fácilmente.

¿Qué tiene que ver esto con HumoNegro? Para nosotros la normalidad es ver qué pasa con la música, con los lanzamientos, en los conciertos y también con discos y singles, pero nos ha costado escuchar música, nos ha costado incluso intentar escribir de ella. En este contexto, la idea de siquiera ir a cubrir un concierto suena mal porque, si una marcha resulta mortal y llena de dolor, parece inconsecuente estar en una concentración de personas felices. Es difícil el silencio, pero en este entremedio que se vive a diario, el evitar caer en la frivolidad huele mejor.

Sabemos que hay gente que preferiría volver a la normalidad lo antes posible, pero mientras los poderosos pisen fuerte, mientras el ruido quiera tapar a los muertos, a los heridos y a los violentados, y mientras el legado pinochetista no tenga la apariencia de caer bajo tierra, sin duda que la cautela para volver a nuestra cobertura habitual es algo que todas y todos nuestros lectores y oyentes pueden esperar de HumoNegro. Hemos estado en la calle, entre lacrimógenas y disparos sin tratar de llamar la atención, como siempre hacemos, y por lo mismo agradecemos a quienes comprenden estos momentos rudos, duros, pero que al mismo tiempo permiten ver con claridad, como pocas veces, qué tipo de futuro precisamos y queremos.

Fotos por Víctor Santibáñez