Mejores discos internacionales 2020

Se termina un año extraño, vertiginoso en todo sentido, pero que, pese a cualquier adversidad, supo mantener una chispa de esperanza a través de uno de los principales motores de emociones que tenemos como seres humanos: la música. Cuando la pandemia borró la música en vivo sin previa advertencia, la sensación de incertidumbre respecto al futuro de los artistas discográficamente hablando fue algo que poco a poco logró derribarse, gracias a una serie de trabajos destacados que fueron apareciendo en el camino, donde un elemento común se logró identificar en cada larga duración, independiente de su estilo musical o país de origen. Todos, de alguna u otra forma, abordaron procesos y temáticas desde una mirada más humana y reflexiva, muy a tono con el mismo ejercicio contemplativo de la realidad y el entorno que cada uno ha atravesado este año.

Fueron muchos los artistas que este año entregaron obras donde las emociones humanas se expresaron mediante la música, logrando trabajos que trascienden la experiencia de escuchar un disco a mantener un análisis interior. Desde el reflexivo confinamiento al que invita Nine Inch Nails con su “Ghosts V-VI”, la dura mirada de Run The Jewels con “RTJ4”, el siempre presente mensaje de unidad de IDLES con “Ultra Mono”, la revolución sonora de Code Orange y “Underneath”, hasta la genialidad de Fiona Apple con su magistral regreso en “Fetch The Bolt Cutters”, todos estos discos comparten el deseo de avanzar hacia un panorama más positivo, ya sea artístico o humano. Ahora que estamos finalizando un año sin terminar del todo este complejo período pandémico, la música más que nunca se transforma en el acompañamiento perfecto para seguir avanzando.

Para el desarrollo de esta lista se consideraron discos que fueron publicados entre el día viernes 6 de diciembre de 2019 y el viernes 27 de noviembre de 2020, con el equipo de HumoNegro ejerciendo un riguroso proceso de escucha y calificación de aquellos trabajos, los que finalmente derivaron en esta lista con los 50 más destacados de este año. Sin más introducción, y esperando que este artículo sirva como una guía a los trabajos más importantes de este año, a continuación los dejamos con nuestra lista de mejores discos internacionales 2020.

Si quieres escuchar los álbumes, haz clic en la imagen de cada uno.

“SAWAYAMA”

Rina Sawayama

Ambiciones colosales y sin límites son las que inundan el primer LP de Rina Sawayama. Una obra monumental en su vastedad, y también desde los choques de estilos cuyas huellas conforman un álbum listo para ser descubierto. Con alma pop, Rina va probando desde nü metal hasta soul, pasando por R&B, orquesta, sintetizadores y más, cantando del consumismo, de lo político en la reivindicación de la identidad individual o de cómo la amistad permite evitar caer en el egoísmo capitalista y desesperanzado. “SAWAYAMA” es pop, pero su actitud y fuerza son universales. Con canciones pegajosas y corajudas, la invitación es a leer entre líneas y, por qué no, a bailar como si nadie estuviera mirando.

“Brave Faces Everyone”

Spanish Love Songs

Hay discos que golpean desde todas las direcciones, que agarran el malestar y la rabia de una generación completa para escupirnos en la cara un trabajo excepcional y profundamente honesto. “Brave Faces Everyone” cumple todas esas premisas. Y es que el tercer larga duración de los siempre pasionales Spanish Love Songs utiliza el desamor, la hostilidad social y las injusticias del mundo para encontrar la mejor versión de ellos mismos, logrando revalidarse como una de las bandas que mejor ha entendido el emo en los últimos años. El resultado es un disco creado a corazón abierto, cargado de guitarras intensas que suenan especialmente urgentes en este año tan atípico y complejo.

“Every Bad”

Porridge Radio

El nuevo disco de Porridge Radio es un tanque de oxígeno para la camada indie rock británica, ya que confirma que el cuarteto de Brighton es una banda en plena ebullición y que su líder, Dana Margolin, puede convertirse en una de las grandes compositoras de su generación. El segundo LP de las inglesas es un trabajo que destaca por una descarada actitud post adolescente, la que se refleja en la intensidad de su instrumentalización y cómo esta camufla el desgano de su propuesta. Lo anterior no quiere decir que sus piezas sean flojas, sino que logran transmitir a la perfección el sentimiento generalizado que hay en la juventud actual: querer comerse al mundo, pero sabiendo que el mundo es quien los devora.

“Rejoice”

Tony Allen & Hugh Masekela

Uno de los golpes más duros de este 2020 no tuvo nada que ver con la pandemia: en abril de este año maldito, el gran Tony Allen dejó este mundo para transformarse en polvo cósmico. Aun así, el baterista nigeriano dejó como último testimonio “Rejoice”, un disco que ve la luz gracias al trabajo arqueológico del productor Nick Gold, quien rescató unas grabaciones de 2010 en las que el hombre encargado de las percusiones en Afrika ’70 se juntó con Hugh Masekala, otro mito de la escena, para armar el esqueleto de este trabajo que destaca por su sonido afrobeat y swing-jazz, fusionando a la perfección la sensibilidad de ambas leyendas. Un cierre hermoso y fraternal para una historia única.

“Been Around”

A Girl Called Eddy

Tras largos 16 años, el proyecto de Erin Moran vuelve con un álbum cargado al pop, y una muestra más sentimental y orgánica. Con sus guiños a unos Carpenters modernos –o más acorde a nuestros tiempos, como Weyes Blood–, A Girl Called Eddy asoma en esa línea incorporando guitarras, con una estructura más de pop de autor, emotiva, pero dinámica; con vientos y pincelazos de country, soul y jazz. Versátil, pero no sobrecargado; sencillo y atractivo. “Been Around” no siente el paso del tiempo, sino que se fortalece gracias a los elementos que es capaz de mezclar. Si bien, A Girl Called Eddy es un proyecto esporádico y de nicho, bien vale la pena esperar por un trabajo que no se llena de adornos, sino que trabaja la simpleza.

“God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It”

Backxwash

Ashanti Mutinta ya tenía un tiempo vestida de figura promisoria, sin embargo, nada hacía presagiar que este sería el año en que finalmente “Backxwash” terminaría por salir del circuito under para arrasar con todo. Los veintidós minutos de este trabajo son una verdadera aplanadora. La claridad en el concepto, el fantástico uso de los samples (con Black Sabbath y Led Zeppelin incluidos) y la maravillosa fusión de horrorcore con el más crudo, directo y contundente rap, hacen de este álbum un capítulo imperdible. Este es de esos discos que obligan a volver a escucharlos, básicamente porque hay tantas cosas pasando en un período tan corto de tiempo, que es casi imposible pretender atraparlo todo en una sola una vuelta.

“Deep Down Happy”

Sports Team

El debut de los británicos parece sacado de otra época. En un año marcado por la desgracia, el sexteto se despacha un álbum que en lo musical es ridículamente melódico y contagioso, mientras que en las letras juega a reírse de todo lo posible sin perder nunca el ritmo. Sin duda, emparentados con el sonido inglés de fines de los noventa y comienzos de siglo, la propuesta del conjunto apuesta todo a la contagiosidad de sus ganchos y al innegable carisma de Alex Rice en los vocales, que, como buen inglés, en más de un momento rememora el hiperquinético estilo de Mick Jagger. Cautivadores y tremendamente entretenidos, “Sports Team” llega a darle luz a una escena por momentos excesivamente cargada a las sombras.

“Straight Songs Of Sorrow”

Mark Lanegan

Pocas veces se ha visto a Mark Lanegan tan reflexivo como en este trabajo, el que recoge inspiración (y sirve como una especie de banda sonora) en “Sing Backwards And Weep”, memorias de su vida también publicadas en 2020. Esta obra aborda desde una mirada introspectiva los pasajes más recónditos de la vida de Lanegan, tanto personal como musicalmente, ya que, si bien las letras se encargan de repasar sin tapujos algunos episodios de su agitada vida, el aspecto musical también desarrolla un repaso por los diversos estilos que el solista ha abordado en su discografía. Crudo, escalofriante y complejo, un hombre mirándose al espejo y relatando en primera persona los ángeles y demonios de su paso por este mundo.

“Petals For Armor”

Hayley Williams

Tomando un aventurado salto hacia una carrera solista, la frontwoman de Paramore no escatima en creatividad y honestidad, con un disco que captura la esencia principal de su voz y la especial manera de interpretar que tiene en el escenario. Muy en la línea del polarizado último LP de su banda principal, el debut solista de Williams recoge un puñado de todas las influencias musicales de su vida para transformar en arte todos los malos pensamientos de un período tan oscuro como la depresión, mediante un ejercicio catártico que se rige por el deseo de volver a florecer y comprender la importancia del autocuidado, algo que nunca está demás en un mundo tan deprimente como en el que vivimos actualmente.

“The Archer”

Alexandra Savior

El crecimiento artístico de Alexandra Savior fue una de las primeras sorpresas que entregó el año. En su segundo disco, la originaria de Portland se desprende de la tutoría de Alex Turner para tomar las riendas de un trabajo donde ella es la mente protagonista, tanto del repertorio como de su intención estética. Con canciones que se sitúan en la nostalgia y los sentimientos agridulces de las relaciones amorosas, Savior compone relatos que cargan con una impronta íntima, todos sutilmente acompañados por la calidez de su voz y una instrumentación igualmente plácida, aportando coherencia a un trabajo que fluye con suavidad. Con una atracción hipnótica, “The Archer” es un pie firme en su naciente carrera.