Especial Podcast HumoNegro: The Offspring y Bad Religion en Chile

MÚSICA

En este episodio, conversamos sobre los nuevos discos de Angel Olsen, Mike Patton & Jean-Claude Vannier y Wilco, y álbumes de Talking Heads, Radiohead y King Crimson que están de aniversario esta semana. También analizamos la importancia de Slayer en el mundo de la música. Finalizamos con recomendaciones musicales y la revisión de la agenda de conciertos de la semana.

00:00 Inicio

Inicio 01:15 Comentario de disco: “All Mirrors” de Angel Olsen

Comentario de disco: “All Mirrors” de Angel Olsen 08:50 Comentario de disco: “Corpse Flower” de Mike Patton & Jean-Claude Vannier

Comentario de disco: “Corpse Flower” de Mike Patton & Jean-Claude Vannier 15:00 Comentario de disco: “Ode to Joy” de Wilco

Comentario de disco: “Ode to Joy” de Wilco 21:55 Slayer

Slayer 34:15 Aniversario de disco: “In Rainbows” de Radiohead

Aniversario de disco: “In Rainbows” de Radiohead 41:50 Aniversario de disco: “Remain In Light” de Talking Heads

Aniversario de disco: “Remain In Light” de Talking Heads 47:40 Aniversario de disco: “In the Court of the Crimson King” de King Crimson

Aniversario de disco: “In the Court of the Crimson King” de King Crimson 56:00 Recomendaciones musicales

Recomendaciones musicales 01:09:45 Agenda de conciertos de la semana

CINE

En este episodio analizamos la recién estrenada “Guasón” de Todd Phillips. También conversamos sobre “Léon: The Professional” (El Perfecto Asesino) de Luc Besson a 25 años de su estreno, y “Ajeossi” (The Man From Nowhere) de Lee Jeong-Beom, a 9 años de su estreno. Para finalizar, y como siempre, recomendaciones de películas para ver y los estrenos de la semana.

