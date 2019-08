Especial Podcast HumoNegro: Phil Anselmo & The Illegals en Chile

MÚSICA

En este episodio revisamos los anuncios de conciertos de Slayer + Anthrax, Cuarteto de Nos, Metallica y Pat Metheny en Chile. Conversamos sobre la muerte de David Berman, la nueva canción de Tool, y tenemos de invitado a Gonzalo Valencia para hablar sobre los detalles de la especial gira de La Ciencia Simple. En nuestros aniversarios, recordamos álbumes de Garbage, Mr. Bungle, The Who, Korn y Metallica, mientras que en los discos de la semana destacamos los nuevos trabajos de Slipknot y Ty Segall. Finalizamos con la revisión de la agenda de conciertos de la semana y un concurso para ver “The Cure: Live In Hyde Park” en cines.

00:00 Inicio

Inicio 01:10 Tool

Tool 05:30 Aniversario de disco: “Garbage” de Garbage

Aniversario de disco: “Garbage” de Garbage 10:25 Slayer y Anthrax en Viña del Mar

Slayer y Anthrax en Viña del Mar 13:05 Aniversario de disco: “Mr. Bungle” de Mr. Bungle

Aniversario de disco: “Mr. Bungle” de Mr. Bungle 18:15 Comentario de disco: “We Are Not Your Kind” de Slipknot

Comentario de disco: “We Are Not Your Kind” de Slipknot 24:40 Cuarteto de Nos en Chile

Cuarteto de Nos en Chile 25:50 Aniversario de disco: “Who’s Next” de The Who

Aniversario de disco: “Who’s Next” de The Who 32:00 Metallica en Chile 2020

Metallica en Chile 2020 32:55 Aniversario de disco: “Metallica” de Metallica

Aniversario de disco: “Metallica” de Metallica 38:05 Entrevista a Gonzalo Valencia de La Ciencia Simple

Entrevista a Gonzalo Valencia de La Ciencia Simple 54:30 David Berman

David Berman 58:10 Aniversario de disco: “Follow the Leader” de Korn

Aniversario de disco: “Follow the Leader” de Korn 01:03:10 Pat Metheny en Chile 2020

Pat Metheny en Chile 2020 01:04:15 Comentario de disco: “First Taste” de Ty Segall

Comentario de disco: “First Taste” de Ty Segall 01:09:05 Concurso “The Cure: Live In Hyde Park”

Concurso “The Cure: Live In Hyde Park” 01:10:30 Agenda de la semana

CINE

En este episodio analizamos la recién estrenada “La Noche de las Nerds” (Booksmart). Conversamos sobre “2001: Odisea Del Espacio” (2001: A Space Odyssey) de Stanley Kubrick a 51 años de su estreno, e “Interestelar” (Interstellar) de Christopher Nolan, a cinco años de su estreno. Para finalizar, y como siempre, recomendaciones de películas para ver, y un concurso satánico y ambiguo.

