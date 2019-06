Especial Podcast HumoNegro: Festival Antena

MÚSICA

En este episodio revisamos las novedades musicales de Radiohead, Sleater-Kinney y The Raconteurs, y las audiovisuales de Soundgarden y Joy Division. También la pérdida de masters que dieron a conocer recientemente en el incendio de Universal Studios en 2008. Conversamos sobre los nuevos artistas de Fauna Primavera, los regresos de Clan Of Xymox para el aniversario Club Blondie, el de Phil Anselmo para el aniversario de HumoNegro y el de Keane tras seis años. Analizamos los nuevos discos de Bruce Springsteen y Baroness, y celebramos los aniversarios de discos de Faith No More, Nirvana, Joy Division, Captain Beefheart, Nick Cave, Dream Theater, Mastodon, Deafheaven y Anathema. También conversamos sobre la importancia (o no) del ranking Billboard en tiempos de streaming y nuevas formas de distribución de música, y el puñetazo de Till Lindemann de Rammstein.

CINE

En este episodio analizamos tres de los estrenos que llegaron a la cartelera local: “Tolkien”, “Ni En Tus Sueños” y “Hombres de Negro: Internacional”. Celebramos los 20 años de “The Green Mile” de Frank Darabont y los 10 de “El Secreto De Sus Ojos” de Juan José Campanella. También conversamos sobre la quinta temporada de la serie de Netflix, “Black Mirror”. Revisamos la cartelera de esta semana y, como siempre, varias recomendaciones de películas para ver.

