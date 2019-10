Muse y los detalles de su extravagante retorno a Chile

Aunque estamos próximos a recibir una nueva etapa de Battles en forma de disco, cuando el próximo 18 de octubre salga “Juice B Crypts”, el cuarto disco del conjunto, es sencillo ver por qué esta costumbre de encontrarse cada cuatro años con un nuevo material del ahora dúo es tan atractiva, pero intrigante. De carácter experimental, Battles hace que el rock parezca más interesante de lo que ha sido por décadas, jugándosela por evitar los clichés y transformando todo en algo más matemático y estético, sin perder por ello la potencia o el compromiso con un sonido fuerte y directo.

Luego de sacar EPs al inicio de su camino, completamente instrumentales, la banda estremeció las convenciones en discos de factura impecable, que construyeron catedrales, puntos de referencia y más, que se desvanecían con el mero entendimiento. Un camino de álbumes que aún no acaba, pero que, con tres trabajos de solidez inconmensurable a la fecha, deja en ascuas ante “Juice B Crypts” y también ante el venidero show del 11 de octubre, cuando Battles se reencuentre con el público chileno en el Club Chocolate.

Tratando de adivinar los pasos que vendrán, veamos qué características tuvo cada entrega discográfica de Battles hasta ahora:

“Mirrored” (2007)

Aunque Battles había mostrado su capacidad de plantear la mezcolanza entre lo humano y lo artificial antes, en su primer LP este juego de la interfaz (esa donde se busca qué es real y qué no lo es, derivando en un afán inútil) está capturado por un alma pop y bailable que, en medio de un cableado de sensaciones y ritmos, genera texturas inigualables. En vez de operar con compases fáciles de adivinar, lo que hay a lo largo de “Mirrored” es una escritura de código a lo largo del registro. En vez de ponerse en figuras identificables en un pentagrama, Battles lleva los softwares al límite de lo que puede hacer una banda de rock en vivo, generando verdaderas extensiones vastas de código en vez de compases, como si se programara todo, con una humanidad que espanta cuando se le da más vueltas a este disco. El single “Atlas” muestra todas las cartas de un LP que tiene en la batería de John Stanier una columna vertebral de la que entran y salen elementos constantemente, convergiendo en un debut que hacía pedir a gritos el siguiente paso.

“Gloss Drop” (2011)

La soltura del primer disco se extraña en las escuchas más desprevenidas de “Gloss Drop”, una consecuencia lógica de la vocación siempre expansiva del, en ese momento, trío de músicos. Pero algo que cautiva de este registro es la cantidad de referencias que se suman para dotar de mayor complejidad a canciones que no temen buscar nuevos ritmos en la música del mundo entero, adecuándolo a las exigencias del avant-garde rock de Battles. Colaboraciones con muchos músicos igualmente preocupados de la experimentación, como Matías Aguayo o Gary Numan, mantienen los colores vívidos y vibrantes. La capacidad de adaptación del trío, igualmente, es algo evidente. En vez de buscar espontaneidad a rabiar, lo que se genera son condiciones basales sobre las cuales pareciera que Battles improvisa, o al menos lo intenta, en el marco de entender que la mejor improvisación viene de la mayor preparación posible. Ahí, en esa preparación y adaptabilidad, es en la que “Gloss Drop” se ve no sólo como un avance respecto al debut, sino que marcaría las certezas de un conjunto cuya supervivencia dependería de esa flexibilidad aventurera.

“La Di Da Di” (2015)

Luego de mostrar facetas pop, y tras la flexibilidad demostrada en su segundo LP, Battles se la juega en “La Di Da Di” por la experimentación más primitiva de su historia, con matemáticos cambios de signo de los tiempos y también en los quiebres dentro de una misma pieza dentro de los doce tracks instrumentales, que tal vez son un reinicio dentro de su historia. Sólo “The Yabba” muestra una vocación de comprensión mutua entre la banda y la audiencia, mientras que el resto del disco es una fascinante muestra de planos que llevarán a alguna construcción definitiva, pero que en este trabajo no se muestra. En vez de eso, se asiste a la faceta más pensante y desafiante de un conjunto que no quiere claudicar en su afán de subvertir fórmulas no quitándoselas de encima, sino que demostrando que la misma fórmula no tiene por qué ser aplicada de una sola manera y que son las manos las que tienen las huellas digitales capaces de cambiar lo que un mero código pueda decir. Y luego de este cierre de un círculo lógico, la gran pregunta sería qué es lo que viene.

Acerca de “Juice B Crypts”, aún no se tienen certezas de un disco del cual sólo se conoce un track, el ecléctico “Titanium 2 Step”, pero si algo muestra este trayecto de Battles es que, al parecer, este trabajo vendrá en la línea del primer álbum, tras un disco de transición como se puede advertir que fue “La Di Da Di” y probablemente, además, lo nuevo sea lo que domine la excitante e intrigante noche del 11 de octubre.