Mejores películas 2022

Como siempre, las superproducciones se han llevado toda la atención, sin embargo, para nosotros es importante poner el foco en aquel cine que, más allá de entretener, tiene como objetivo exponer temáticas, plantear conceptos o remover cabezas y corazones, nunca olvidando nuestro lado más palomitero, por supuesto.

La metodología de este artículo es la misma que hemos venido implementando desde hace algunos años: nuestro equipo ve todo lo que llega a cines locales, plataformas de streaming o sale en formato físico, y lo califica. Con muchísimos títulos más en comparación a nuestros años anteriores, la selección comprende películas estrenadas entre el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de este 2022.

Están en orden alfabético y puedes hacer clic en la imagen si quieres acceder a su ficha técnica.

After Yang

Kogonada

Para ser una película de ciencia ficción, la sensación que deja “After Yang” se asemeja a los dramas más humanos y conscientes de los últimos años. Con una hermosa e íntima cinematografía, cuyo fuerte es recordar la belleza de lo mundano, la cinta presenta un futuro cercano con muy interesantes y filosóficas preguntas, ideales para quienes disfrutan entregarse a tales experimentos mentales. Una nueva gran actuación de Colin Farrell como el melancólico e introspectivo protagonista, se convierte en el canal perfecto para una historia sobre inteligencia artificial, cuyo objetivo (a diferencia de muchas predecesoras) no es asombrarnos con una mente cibernética, sino con nuestra propia humanidad, gracias a la perspectiva que puede entregar el tecno-sapiens llamado Yang.

Argentina, 1985

Santiago Mitre

Ambientada durante el juicio a los altos mandos de la dictadura militar argentina (1976 – 1983), la última película del director Santiago Mitre sigue la clásica estructura de un drama judicial, aunque esta vez revelando la trastienda de un proceso sin precedentes, que se enfrentó a una maquinaria política perversa y sanguinaria. Con una cuidada dirección y un montaje tremendamente gentil con el espectador, Mitre logra que su relato cobre relevancia sin ahogarse en fórmulas rebuscadas, otorgando todo el protagonismo a los hechos históricos y especialmente a la fuerza de sus personajes. Sin caer en el sentimentalismo fácil, “Argentina, 1985” asume su responsabilidad con la historia, convirtiéndose en una película necesaria para mantener viva la memoria y que nos invita a no perder nunca de vista la fragilidad de la democracia.

Athena

Romain Gavras

Los primeros minutos de “Athena” son probablemente los más intensos y técnicamente impresionantes del año, y no es debido sólo al increíble espectáculo visual, sino porque nos introduce al joven Karim (interpretado por un sorprendente Sami Slimane), quien se apropia de la pantalla en cada escena que aparece. Es difícil no empatizar con él, un joven idealista que busca justicia por la muerte de su hermano menor de la única forma que concibe: enfrentándose directamente al sistema. Indiferente de ser una película francesa, se siente universal y muy actual, mostrando otro ejemplo de la lucha entre los que se sienten más abandonados versus un poder incuestionable y omnipotente. Adrenalina pura, pero con fondo.

Barbarian

Zach Cregger

“Barbarian” se une a una creciente tendencia que amplía el género del terror y, al igual que en “X” y “Men”, entre otros estrenos 2022, la película de Zach Cregger desarrolla una narrativa que revela algunas dimensiones del comportamiento social, situando a su protagonista en un escenario de vulnerabilidad frente al género masculino. Esta sensación se transmite en parte gracias a la conexión entre los recursos visuales y un guion que potencia la sensación de suspenso a través de la intriga creciente de un misterio que, si bien, no se resuelve de manera clara o satisfactoria, abre la puerta a una interpretación personal. En esta línea, resultan muy originales los giros incorporados a la trama aparentemente consolidada, integrando exitosamente a otros personajes para demostrar que el peligro puede adquirir diversas formas.

Boiling Point

Philip Barantini

Con notable agilidad, el director inglés Philip Barantini se despacha una de las películas más intensas de la temporada. “Boilling Point” es un sabroso ejercicio cinematográfico, que combina forma y contenido de manera brillante para lograr un plato de primer nivel. Toda la acción ocurre en un plano secuencia de 90 minutos al interior de un restaurant siguiendo al chef Andy Jones (Stephen Graham), quien intenta equilibrar la debacle de su vida personal con su agobiante trabajo, mientras el reloj avanza hacia un punto de ebullición que promete hacer explotar todo. Una danza gastronómica minuciosamente coreografiada, que combina excelentes actuaciones y un ritmo vertiginoso, ingredientes centrales de este tenso drama que, sin dudas, dejará un sabor de boca muy especial.

Cinco Lobitos

Alauda Ruiz de Azúa

El extraño equilibrio entre la densidad del drama y la belleza de una historia sencilla no es algo fácil de lograr, sin embargo, Alauda Ruiz de Azúa logra dicho cometido en nada más y nada menos que su ópera prima. A veces sentimental, a veces incómoda y a veces gratificante, “Cinco Lobitos” nace de una íntima reflexión acerca de la maternidad, pero alcanza niveles mucho más universales a partir de un viaje emocional por las relaciones familiares, que nos invita a repensar y desmitificar los roles y estereotipos que hemos reproducido sin darnos cuenta. Con un guion finamente trabajado y filmada con delicadeza, “Cinco Lobitos” es un debut excepcional; una de esas películas lúcidas y transparentes que reflejan más de lo que vemos a simple vista.

C’Mon C’Mon

Mike Mills

Hay pocos cineastas que logran el nivel de intimidad y honestidad que Mike Mills imbuye en sus historias y personajes, y “C’Mon C’Mon” no es la excepción. Con un ritmo fragmentado y dinámico, pero nunca frenético (estilo que se ha convertido en su sello), Mills es capaz de otorgar un peso emocional tremendo a las escenas más cotidianas a través del montaje y el cuidadoso uso de la voz en off. La cinta no es sólo un festín cinematográfico, sino que también un sentido y cándido homenaje a la inocencia y la esperanza de la niñez, y una profunda reflexión sobre lo que nos lleva a perder esas cualidades a medida que crecemos.

CODA

Sian Heder

La película se centra en la experiencia de una familia cuyos integrantes son sordos, excepto la hija menor, quien instintivamente se posiciona como puente comunicacional entre ellos y los integrantes de su comunidad. La construcción de los diálogos posibilita involucrarse en la intimidad de la dinámica familiar, retratando con ingenio sus vivencias que, si bien están condicionadas por las dificultades que enfrentan, a la vez se mezcla con situaciones cómicas que aportan a la identidad de los personajes. “CODA” tiene un mensaje claro, cuyo motor es el valor de la empatía ante realidades diferentes y que, gracias a la cotidianidad en que se enmarca, logra transmitirse con fuerza sin la necesidad de exagerar o enfocarse únicamente en el componente emotivo que envuelve a la historia.

Crimes Of The Future

David Cronenberg

La última película de David Cronenberg plantea preguntas y reflexiones sobre la adaptación de la especie humana en el futuro. Desde esta premisa, al igual que otras obras del director, los acontecimientos simplemente ocurren y se instalan como parte de una historia que pareciera esconder un trasfondo no exhibido, logrando que los aspectos relevantes de la trama se manifiesten a través de la corporalidad de sus personajes. El aspecto visual se consolida a través de la inclusión de artefactos mecánicos que interactúan hábilmente con los protagonistas, instalando una estética original y reconocible. El desarrollo de una imaginería visual oscura, junto con sus destacadas actuaciones –especialmente de Léa Seydoux y Kristen Stewart–, definen a “Crimes Of The Future” como una manifestación magistral del horror corporal.

De Uskyldige

Eskil Vogt

La historia se centra en la amistad que desarrolla un grupo de niños en medio de un complejo de departamentos, mientras que deben lidiar con su entorno familiar. Los elementos naturales que rodean las viviendas se aprovechan, logrando enriquecer visualmente el transcurso de una narrativa que se abre al entendimiento de la experiencia a través de la perspectiva de los niños. Desde ahí, el guion instala sin sutilezas la ocurrencia de ciertos sucesos sobrenaturales, cuyos efectos definirán la esencia de cada personaje. “De Uskyldige” es una película que permite reflexionar sobre el cambio que pueden experimentar los valores, creencias o comportamientos arraigados, ante un factor externo, incluso poniendo en tela de juicio la inocencia que habitualmente se atribuye los niños.

Doraibu Mai Kâ

Ryûsuke Hamaguchi

Las casi tres horas de “Doraibu Mai Kâ” pueden sonar imponentes, pero cada escena del director Ryûsuke Hamaguchi cumple un propósito. Basada en un cuento corto del célebre Haruki Murakami, la cinta se centra en un exitoso director de teatro, quien se convierte en un espejo con el que el público puede identificarse, pues sus luchas internas son universales: la búsqueda del sentido, el arrepentimiento y el luto. Mientras los actores callan, los silencios llegan a ser igual de expresivos, especialmente de la mano de una cinematografía llena de propósito, tanto en sus primeros planos como en panorámicas que esconden sutiles metáforas. Hamaguchi ha creado una obra magnífica, que no sólo entrega emotivas perspectivas sobre la vida en general, sino que hasta puede gatillar una reflexión en la de uno mismo.

Droste No Hate De Bokura

Junta Yamaguchi

Puede resultar un poco frustrante el actual estado de la industria cinematográfica. Los grandes estrenos parecen orientarse a las mismas temáticas y franquicias, y da la impresión de que es cada vez más difícil encontrar ideas originales o únicas. En este escenario, “Droste No Hate De Bokura” es una bocanada de aire fresco. Con un concepto sumamente simple, ejecutado de manera magistral, Junta Yamaguchi y el resto de su pequeño equipo demuestran que a veces no es necesario tener todo el dinero del mundo, ni personajes famosos ni tramas excesivamente complejas y extensas. A veces sólo se necesita ingenio, originalidad y corazón para generar la que, sin duda, es una de las experiencias cinematográficas más divertidas e interesantes del año.

È Stata La Mano Di Dio

Paolo Sorrentino

A través de un relato personal, el director Paolo Sorrentino reinterpreta ciertos acontecimientos que marcaron su vida con un destacable despliegue audiovisual, que aprovecha cada rincón de la ciudad de Nápoles. En este recorrido se percibe un excelente manejo del amplio y variado elenco de actores, que el guión logra posicionar estratégicamente en su rol para aportar a la experiencia del protagonista, lo que en definitiva consigue poner en evidencia ciertas inquietudes relevantes respecto a la etapa de juventud que atraviesa, evitando diálogos extensos o innecesarios. Sin duda, es una película que, más que exhibir una historia pasada, plantea una profunda reflexión sobre el destino, apoyándose ingeniosamente en los elementos de cotidianidad, drama e incluso de fantasía que caracterizan a su narrativa.

El Buen Patrón

Fernando León de Aranoa

La última película de Fernando León de Aranoa recupera la mejor versión del director español, en el que quizás sea su trabajo más alabado desde “Los Lunes Al Sol” (2002). “El Buen Patrón” es un drama con toques de comedia negra, que a la vez clava una mirada aguda y ácida en torno al mundo empresarial. La película nos cuenta la historia de Julio Blanco (Javier Bardem en estado de gracia), el carismático propietario de una fábrica que, mientras busca la excelencia y el reconocimiento, camina por la cornisa de lo ético sin medir el efecto rebote de sus propias decisiones. Quizás alguien piensa que el cine de corte político y social siempre debe verse con el ceño fruncido, pues acá Aranoa desafía tal premisa al combinar una dirección ágil y un guion cautivador, logrando sin dudas una de las películas más entretenidas de la temporada.

Everything Everywhere All At Once

Dan Kwan y Daniel Scheinert

Disfrazándola de una película de fantasía y ciencia ficción, los Daniels construyen una historia que logra ir mucho más allá de su premisa, utilizando su original e ingeniosa identidad visual para esconder una tierna historia sobre la familia, el amor y el perdón. Si bien, se apoya en el concepto de multiverso para generar una estética única y darnos excelentes secuencias de artes marciales (sustentadas en el gran talento de Michelle Yeoh), todo está al servicio de entregar un mensaje mucho más profundo. “Everything Everywhere All At Once” es una de las experiencias cinematográficas más auténticas de los últimos años, un profundo viaje emocional sobre la familia y los lazos que nos unen en un universo sin sentido. Y es, finalmente, una invitación a querernos y abrazarnos en el caos que nos rodea, mensaje que se vuelve cada vez más contingente y necesario.

Flugt

Jonas Poher Rasmussen

“Flugt” es una película que desborda humanidad. Apoyándose en la animación para proteger la identidad de su protagonista, Jonas Poher Rasmussen utiliza esta limitación para construir un relato tan expresivo como brutalmente honesto sobre las peripecias que debe atravesar un refugiado afgano para vivir en Europa. El uso de la animación subvierte las formalidades del formato documental y entrega una materialidad única al relato, complementando la voz de su protagonista y generando una experiencia sumamente íntima. Es una película que habla sobre la soledad y la alienación, pero también sobre la amistad, el amor y la esperanza. No es sólo una historia que merece ser contada, es una historia necesaria.

Ghahreman

Asghar Farhadi

Con los años, Asghard Farhadi se ha convertido en un maestro en el manejo del suspenso, con su cine desplegando un finísimo equilibrio entre la tensión y el drama en historias cotidianas que atrapan y emocionan por partes iguales. Esa marca registrada se hace presente en “Ghahreman”, donde nos cuenta la historia de Rahim, un tipo normal que, en su afán de enmendar un error, ve cómo su vida se enreda en un nudo que mientras más intenta desatar, más lo aprisiona. Acá la indiferencia no es opción, pues, lo que pareciera ser apenas un malentendido trivial, terminará siendo un imbricado drama que nos traslada a lo más profundo de la cultura iraní y su idiosincrasia, pero sin dejar de ser una historia universal acerca de los contrastes de la moral humana. Sin dudas, otro lúcido trabajo en la ya atrapante filmografía de Farhadi.

Große Freiheit

Sebastian Meise

Cuando un sistema social y sus estructuras morales coartan y someten la libertad de lo que somos, no queda otro camino más que el desafío constante y la porfía por derribar esos muros, aunque eso signifique arriesgarlo todo. Con “Große Freiheit”, el director austríaco Sebastian Meise logra encontrar las grietas de esos muros, sutiles, pero significativas fisuras por donde una cálida luz se abre camino conducida por la relación de sus dos personajes principales, dos hombres que se encuentran y reencuentran a partir de sus propias naturalezas, padecimientos y diferencias. ¿Amistad? ¿Amor? ¿Acaso importa? Un montaje fragmentario y excelentes actuaciones van dando forma a este drama carcelario realista, sensible y conmovedor, una historia sobre la resistencia del espíritu humano y su necesidad por alcanzar la libertad.

Im Westen Nichts Neues

Edward Berger

En “Im Westen Nichts Neues”, a diferencia de otras películas del género bélico, la crudeza con que se exponen las circunstancias históricas está exenta de cualquier componente épico, desplegando su enfoque por medio de secuencias extendidas, que siguen al personaje principal mientras avanza mecánicamente por un objetivo (en un claro tributo a “Idi i Smotri”, la obra maestra del ruso Elem Klimov), pudiendo comprenderse las consecuencias emocionales a través de otras escenas, donde es posible percibir el lado humano que subyace pese a las circunstancias. Esta contraposición, al igual que la manifestada por la indiferencia con que actúan los superiores a cargo, termina transmitiendo con fuerza su idea central, resultando profundamente conmovedora.

Le Sommet des Dieux

Patrick Imbert

Profunda y reflexiva, lo último del director francés Patrick Imbert es una cautivante película que sigue el trayecto de Fukamachi, un periodista japonés que busca desentrañar un gran misterio tras las expediciones al monte Everest, mientras descubre la historia de un enigmático y esquivo escalador. “Le Sommet des Dieux” es un film bellamente animado, que sobresale por el realismo de los imponentes y gélidos paisajes montañosos en los que se desarrolla. Transitando ágilmente entre el thriller y el drama, cuenta con una magnífica banda sonora, un montaje inteligente y dinámico, y un excelente desarrollo de personajes, elementos que dan como resultado una de las mejores y más interesantes películas animadas del último tiempo, alcanzando indiscutiblemente la cúspide de esta temporada.

L’événement

Audrey Diwan

Uno de los mayores logros que puede conseguir una película, es darle al espectador perspectivas que lo ayuden a entender la realidad. En “L’événement” tenemos un gran ejemplo, ya que entrega una mirada angustiante e íntima al proceso detrás de un aborto, un tema que aún hoy se trata como tabú. La historia, que ocurre en Francia durante los 60, acompaña a una universitaria llamada Anne (Anamaria Vartolomei en una gran actuación), quien ve su normalidad interrumpida cuando un embarazo amenaza su futuro. A pesar de que es fácil empatizar con la protagonista, se nota un esfuerzo en presentar los eventos de la forma más humana posible, evitando caer en lecciones o moralejas. Se entrega la experiencia de Anne a un nivel tan transparente, que el mismo público puede sentirse inspirado a revisitar sus posturas. Por eso, “L’événement” es de aquellas cintas que nos recuerdan que el cine es arte y que el arte nos mueve.

Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson

En “Licorice Pizza” Paul Thomas Anderson reconstruye una época a través de referencias visuales y acontecimientos noticiosos, situando la historia en su contexto con naturalidad, destacándose no sólo el desempeño de la pareja de protagonistas, sino que también de personajes más pequeños que absorben por breves momentos la trama, sin dejar de servir a la dinámica del relato principal. Es una película que, dotada de una estética original, transmite a través de una premisa sencilla la visión de su director, enfocándose en los detalles y en la construcción de diálogos, enalteciendo el valor de los sucesos más que de un desenlace en específico.

Limbo

Soi Cheang

“Limbo” podría ser nada más que un film policial a la antigua porque es, a grandes rasgos, un noir sobre detectives de pasados tortuosos intentando infructuosamente resolver un crimen cruel y violento. Sin embargo, la dirección de Soi Cheang eleva una historia que podría resultar cliché y la transforma en una visión única. “Limbo” muestra a Hong Kong como un paisaje desolador y hostil, casi alienígena o futurista, y obliga a sus personajes a deambular a ciegas en su interior, lentamente llevándolos a sus rincones más oscuros y miserables. Es una película cruel, violenta y angustiante, pero que hace gala de una elegancia que nunca se permite llegar a lo grotesco, a pesar de que a veces lo roce. Y es, ante todo, una experiencia difícil de olvidar.

Luzzu

Alex Camilleri

Con un drama costumbrista cercano al documental, hace su impecable debut el director maltés Alex Camilleri. Una película pequeña, que se agiganta a partir de su visionado y que no deja indiferente. “Luzzu” destaca por su simpleza, por un soundtrack exquisito y, sobre todo, por la sobresaliente actuación de su protagonista, Jesmark Scicluna, apenas un debutante frente a la cámara. La cinta se presenta como un drama, pero por momentos se acerca a la tensión de un thriller social (muy al estilo de Ken Loach) a partir de la historia de un pescador artesanal que se encuentra frente a la encrucijada entre tradición y modernidad. El pasado como columna vertebral de una identidad que se enfrenta a cambios y transformaciones que, aunque indeseadas, en algún punto se vuelven inevitables. La premisa finalmente es una sola: no naufragar.

Mad God

Phil Tippett

“Mad God” será probablemente recordada como la ópera magna de Phil Tippett, referente del stop-motion en Hollywood. El proyecto comenzó hace décadas, pero finalmente vio la luz al ser financiado en parte por fans a través de Kickstarter. Si bien, no tiene una trama concreta (es un cine más conceptual, que recuerda algunas secciones de “Pink Floyd: The Wall”) y la realidad distópica que expone es bastante oscura y hasta chocante, la cinta atrapa con su espectáculo audiovisual y con su invitación a usar la imaginación para descifrar lo que se ve. Con criaturas grotescas y escenarios decadentes, es una experiencia como pocas y un manjar para los seguidores del artesano que encantó en “Star Wars”, “Jurassic Park”, “Willow” y “RoboCop”, entre muchos otros clásicos.

Maixabel

Icíar Bollaín

El año 2000, el político español José María Jauregui era asesinado por la agrupación terrorista ETA. Once años después, su viuda Maixabel Lasa accedía a reunirse con los asesinos de su marido. Este episodio es el motor narrativo de “Maixabel”, la última película de la española Icíar Bollaín. Con un tacto admirable y sin perder la perspectiva crítica sobre la historia, Bollaín logra dar forma a un puzle cuyas piezas parecieran, en principio, difíciles de encajar. Un drama político construido sobre el peso de lo real, donde se desnuda lo mejor y lo peor de la condición humana; un ejercicio de diálogo entre cine e historia construido con delicadeza, pero también con sinceridad y valentía. Dirección, montaje, música y un elenco brillante (con un Luis Tosar sobresaliente) completan una de las imprescindibles de esta temporada.

Marcel the Shell with Shoes On

Dean Fleischer-Camp

Marcel The Shell es un personaje creado por Jenny Slate para un cortometraje que se hizo famoso en internet a principios de la década pasada. Afortunadamente, no es necesario conocerlo de antemano para enamorarse de él desde los primeros minutos de la película. Con diálogos tan ingeniosos como adorables, y tocando temáticas profundas con una perspectiva liviana, pero nunca ingenua, Marcel nos habla sobre su filosofía de vida y sus ideas sobre familia, comunidad y pertenencia, todo con un sentido del humor que a veces podría sentirse infantil, aunque también tiene un lado oscuro. Con una historia emocionante, divertida y auténtica, “Marcel The Shell With Shoes On” nos prueba una vez más que grandes relatos pueden venir de los lugares menos esperados y de los personajes más pequeños.

Mass

Fran Kranz

“Mass”, dirigida por el primerizo Fran Kranz, logra con cuatro actores y una habitación lo que a un país completo se le dificulta: mostrar una conversación auténtica sobre los tiroteos en los colegios de EE.UU. Pero en vez presenciar la violencia del ataque mismo, la película nos expone a un escenario que a veces se siente igual de violento: la conversación entre los padres del asesino y los de una víctima. Es un intercambio desgarrador, el que Kranz hace sentir como una tragedia real, en parte gracias a dos muy buenas decisiones de guion. Primero, casi toda la película se desarrolla alrededor de una mesa, lo que da una auténtica sensación de claustrofobia, y segundo, no se empujan posturas políticas determinadas –indiferente de su importancia–, sino que centran el lente en la intimidad de este pequeño universo de cuatro personas. Quizás su perspectiva sea recordarnos que las desgracias no desaparecen junto a las víctimas fatales, sino que perduran en los que quedan.

Men

Alex Garland

La película dirigida por Alex Garland define su trama profundizando en las capas emocionales del subconsciente de su protagonista, a quien sitúa en un escenario propicio para enfrentar un duro proceso de introspección. El trabajo de fotografía enmarca nítidamente este recorrido y ayuda a crear una atmósfera opresiva, que transforma la cotidianeidad del entorno. “Men” es una propuesta cargada de un simbolismo exacerbado, cuya manifestación se toma el tiempo necesario, pero sin conceder ningún matiz de sutileza, logrando su real impacto al transmitirse como metáfora de las emociones íntimas de la protagonista, donde predomina un sentimiento de culpa cuyo proceso de superación no pretende estandarizarse o tener una respuesta única, dejando la puerta abierta a la reflexión personal.

Nitram

Justin Kurzel

Entrar en la mente de un asesino suele ser un tópico atractivo para el cine, sin embargo, no es una tarea sencilla de lograr sin caer en el morbo. “Nitram”, dirigida por Justin Kurzel, no sólo logra con creces su cometido, sino que se convierte en uno de los más interesantes estudios de personaje del último tiempo. Con un guion consistente e impecables actuaciones, el film sostiene gran parte de su peso en la espléndida performance de Caleb Landry Jones en el rol de personaje principal. Una película de atmósferas intimistas y que transmite constantemente la sensación de estar cayendo en un espiral sin vuelta atrás, siendo un relato incómodo, pero no exento de humanidad. Esto no implica para nada un lavado de imagen, simplemente acá hay un retrato de la naturaleza humana en su versión más enigmática y oscura.

Nope

Jordan Peele

“Nope” es difícil de definir. Podría ser una película de terror, de aventura o de misterio, incluso un western, ya que Jordan Peele usa códigos de variados géneros para construir una historia que constantemente se transforma y, con cada cambio, abre el abanico de temáticas que trata. Es una película sobre el cine mismo, sobre la explotación, sobre la humanidad y nuestra necesidad de espectáculo, de ver algo que nunca hemos visto, y el precio que se paga por ello. Sea este el trauma eterno de una estrella infantil atormentada por un evento horrible, o la lenta decadencia de una pequeña empresa familiar, nada nunca es gratis. Todos estos elementos confluyen para generar una experiencia tan satisfactoria como inquietante, y que plantea interrogantes incómodas respecto a nuestra relación con el cine y su industria.

Pleasure

Ninja Thyberg

La mercantilización del placer y la explotación de los cuerpos, una maquinaria perversa retratada de forma cruda, chocante y extrañamente humana por la directora sueca Ninja Thyberg. “Pleasure” nos cuenta la historia de Bella Cherry (magnífico debut de Sofia Kappel), una joven que busca hacerse un nombre y una carrera en la deslumbrante industria del porno. Un cuento de hadas moderno; la inocencia de una princesa que quiere ser reina enfrentando obstáculos y monstruos, mientras lucha por no pervertir su propia naturaleza. Una película explícita, pero elegantemente dirigida por Thyberg, quien crea una obra feminista sin caer en lo panfletario, desafiando al espectador mientras revela lo que no queremos ver. Un turbulento y fascinante viaje a las cloacas de un mundo que aparenta ser puro placer.

Prey

Dan Trachtenberg

Si a alguien le preocupaba el rumbo de la saga “Depredador”, ya sea por las últimas secuelas, como por la compra de Disney, “Prey” es exactamente lo que se necesitaba para levantar ánimos y mostrar el potencial de su historia. El escenario (planicies pobladas de Comanches en la Norteamérica de 1791) es rico visual y narrativamente, y el gran trabajo de cámara nos adentra en sus bellos, pero salvajes paisajes. Los personajes gozan de interesantes arcos argumentales. A diferencia de otras “presas humanas” de la franquicia, esta tribu importa y hace cómplice al espectador, en especial la protagonista, quien demuestra a sus pares y al público que está a la altura de los brutales y creativos enfrentamientos que llegarán. Sin puntos débiles, esta precuela no sólo resucita un prometedor clásico, sino que anticipa cosas muy buenas para su futuro.

Red Rocket

Sean Baker

Al igual que en su film anterior, “The Florida Project” (2017), Sean Baker centra su premisa en el desencanto que rodean entornos aparentemente ideales o deseables, mostrando un lado B a través de un estilo reconocible. En el caso de “Red Rocket”, exhibe la experiencia de un actor retirado de la industria pornográfica que vuelve a su pueblo de origen, debiendo lidiar con una realidad que por años evitó enfrentar. La contraposición entre la sordidez de algunas situaciones, la fantasía y el humor, se integran con naturalidad en el transcurso de un relato dinámico, donde se destaca el trabajo actoral y en especial el de su protagonista, con el que incluso es posible empatizar, resultando en una mirada particular y refrescante que juega con los límites de la crítica social, sin pretender simplificar realidades complejas.

RRR (Rise Roar Revolt)

S.S. Rajamouli

“RRR (Rise Roar Revolt)” es la demostración más clara y evidente de que el cine sigue siendo un espectáculo y una industria de la entretención, y enhorabuena que así sea. Es una apuesta fantástica, pero a la vez muy honesta consigo misma; un film que desafía al espectador con una propuesta sobrecargada y por momentos excesiva, sin embargo, cuando nos dejamos llevar por sus particulares códigos, entramos en una historia cautivante, con un ritmo vertiginoso y repleta de emociones. Un bromance heroico ambientado en la India de los años 20, que se mueve sin ataduras entre la acción, el musical, la crítica política y el drama histórico, un todo-en-uno que no debería funcionar, pero que el director S.S. Rajamouli logra encajar de forma magistral. Sin dudas, una de las grandes experiencias cinematográficas de la temporada.

Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Questlove

Este documental captura desde una perspectiva actual el valor intrínseco de un material audiovisual hasta ahora desconocido, reproduciendo las presentaciones que tuvieron lugar en el Festival Cultural de Harlem en 1969. Así, sorprende la puesta en escena de artistas que emergen del movimiento cultural centrado en dicho barrio de Nueva York, reconocibles hasta el día de hoy por su trayectoria, pero también el testimonio de los asistentes, que resulta conmovedor y, a la vez, elocuente para transmitir la urgencia del cambio en un contexto histórico donde la segregación racial logró invisibilizar a la comunidad afroamericana en muchos ámbitos. Más allá de la apelación a la nostalgia, en la cinta se da el espacio para enaltecer las performances de grandes artistas, a su público y, sobre todo, la lucha de una época.

Tár

Todd Field

Parece un desacierto que una película comience con una entrevista a su protagonista, sin embargo, la modalidad de los primeros minutos de “Tár” queda totalmente justificada con el resto del metraje, ya que tenemos todo el trasfondo que necesitamos como espectador para que Todd Field mueva a su Lydia Tár por donde se le plazca. De esta forma, somos testigos de su vida laboral, íntima y social, sin necesidad de explicaciones complementarias, y el guion puede así encargarse de sus temáticas, como la obsesión, el choque generacional, el arte, e incluso un fuerte énfasis en la cultura de cancelación. Con una Cate Blanchett sobresaliente, una puesta en escena muy particular y decisiones directoriales de una sutileza envidiable, “Tár” se convierte en una de las imperdibles de 2022. Lo único triste es que uno termina preguntándose por qué esta es apenas la tercera película de Todd Field en 21 años, cuando siempre ha entregado obras de gran calidad.

The Batman

Matt Reeves

Son tantas las versiones del hombre murciélago, que a estas alturas ya es un reto que se sienta novedoso, pero con “The Batman” Matt Reeves lo consigue. Gran parte del mérito va en la premisa, pues no muestra ni el origen ni el peak del enmascarado, sino que un crítico peldaño en su evolución como tal, mostrado a través de su faceta más detectivesca, con un suspenso y atmósfera que recuerdan más a cintas como “Zodiac” o “Se7en” de David Fincher. La cinematografía colabora mucho al mostrar una Ciudad Gótica en todo su esplendor y detalle, tanto así, que se siente como un personaje más. Eso, considerando el notable listado de villanos y aliados con el que el estoico, pero atormentado protagonista (un muy creíble Robert Pattinson) debe lidiar. Todo aquello demuestra que, habiendo una buena idea detrás, siempre se puede dar nueva vida a las grandes historias, sin importar las veces que ya fueron contadas.

The Fallout

Megan Park

Si bien, es difícil imaginarse el trauma de un tiroteo masivo, la película debut de Megan Park hace todo lo posible para educarnos. Tanto los grandes momentos (estudiantes escondidos en el baño y genuinamente aterrorizados) como los más sutiles (esa extraña sensación de vacío que emite la protagonista tras el ataque), suman en su intención de gatillar tanto la curiosidad como la preocupación en el espectador. Y es que el personaje de Jenna Ortega se siente constantemente bajo ataque, pero ya no por un hombre y un arma, sino por el principal villano del film: el trauma. “The Fallout” es una película atrapante e importante, que desnuda ante el público lo complejas que son estas experiencias, en aspectos que ni siquiera imaginamos y mucho después de que las cámaras dejan de grabar.

The Humans

Stephen Karam

Las primeras escenas de “The Humans” predisponen al espectador a enfrentar una atmósfera un tanto asfixiante e incómoda, cuya historia transcurre en una cena familiar donde se revelan los problemas emocionales que cada personaje atraviesa en su esfera privada. Bajo esta premisa, la ópera prima del dramaturgo Stephen Karam se compromete con una estética que crea un ambiente enrarecido, potenciado con imágenes inquietantes que aportan suspenso a la narrativa. En este escenario los diálogos son intensos, pero fluyen de manera natural integrando elementos de humor negro, que finalmente develan el lado más sensible y vulnerable de personajes que se ven obligados a enfrentar sus propios fantasmas. En definitiva, es un film que puede provocar opiniones divididas, pero que transmite con fuerza una mirada atemporal de la psicología humana.

The Last Duel

Ridley Scott

Ridley Scott, Ben Affleck y Matt Damon nos entregan una historia medieval llena de giros y cambios de perspectiva, sintiéndose fresca y original, y que, aparte de entregar una historia fascinante desde una perspectiva histórica, plantea interesantes reflexiones sobre la naturaleza de la masculinidad y el poder, y la violencia sistemática contra la mujer. Estos temas, si bien han sido tratados en infinidad de ocasiones, siguen siendo sumamente relevantes hasta el día de hoy, y la película los desarrolla de una manera orgánica y elocuente. Sumado a un ritmo narrativo constante y cuidadoso, todo desemboca en una resolución llena de tensión y suspenso, con un final sumamente catártico.

The Lost Daughter

Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal comienza una prometedora carrera de cineasta con una interesante y original reflexión sobre la femineidad y la maternidad. Con una puesta en escena misteriosa y elegante, y fascinantes actuaciones no sólo de parte de Olivia Colman, sino de la totalidad del elenco, “The Lost Daughter” plantea difíciles preguntas sobre la forma en que la sociedad mira a la mujer. ¿Son compatibles para una mujer la realización personal con la vida familiar? ¿Hasta qué punto una mujer debe abandonarse a sí misma en pos del cuidado de sus hijos? Maggie Gyllenhaal no busca entregar respuestas a estas interrogantes, sino más bien dejar la puerta abierta para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones.

The Northman

Robert Eggers

Pese a que “The Northman” es y se ve como una megaproducción, también es un proyecto muy personal de su actor principal Alexander Skarsgård y del director Robert Eggers (“The VVitch: A New-England Folktale”, “The Lighthouse”), y es algo que se nota en múltiples sentidos, como el nivel de detalle con el que se presenta esta épica historia o la entrega del sueco para encarnar al protagonista, el Príncipe Amleth, inspiración escandinava del “Hamlet” de Shakespeare. En cierta forma, como el fondo de esta premisa es familiar, da la impresión de que Eggers prioriza la forma, premiando al espectador que se entrega a esta odisea con un espectáculo tanto crudo y realista, como mitológico y fantástico. Sumándole a eso el nivel del elenco y los méritos técnicos, hay razones suficientes para conocer el origen de uno de los mitos que más ha influenciado la cultura occidental.

The Power Of The Dog

Jane Campion

“The Power Of The Dog” es una película difícil de clasificar. Sus personajes parecen navegar un drama, pero su puesta en escena es tan sugestiva e intrigante, que transforma a la película en una especie de thriller, a pesar de que pareciera no estar pasando nada sustantivo. Es un misterio que la audiencia va resolviendo con cada escena, una experiencia cerebral e intelectual, pero también profundamente emocional. Es una reflexión sobre la masculinidad y un cuestionamiento del ideal de macho recio que encarna la figura del vaquero norteamericano. Jane Campion teje todas estas ideas y estilos con una facilidad fascinante, en un film de cocción lenta que invita a revisitarlo una y otra vez.

The Stranger

Thomas M. Wright

“The Stranger” es un thriller de cocción lenta, que puede ser difícil de ver a primeras. Pero a medida que la historia se va desenvolviendo y abriendo al espectador, se transforma en una escalofriante disección del mal y las diferentes formas en que afecta a la gente que lo rodea. Una puesta en escena fría y tétrica, y las geniales actuaciones de Joel Edgerton y Sean Harris, nos guían a través de un siniestro laberinto de mentiras y juegos mentales, que con cada vuelta de tuerca se vuelve más agobiante. Con un ritmo narrativo lento y deliberado, que mantiene constantemente al borde del asiento, “The Stranger” no es sólo una gran película policial, es también un estudio sobre la banalidad de la violencia y el precio de enfrentarse a ella.

The Tragedy of Macbeth

Joel Coen

“The Tragedy of Macbeth” es un experimento hecho para los amantes de Shakespeare. Joel Coen (en su primera película sin su hermano Ethan) exhibe sus talentos en una gran fusión de teatro y cine, contando esta clásica tragedia sobre ambición, traición y arrepentimientos. Denzel Washington y Frances McDormand dan intensa vida a los protagonistas Lord y Lady Macbeth, quienes nos guían en su descenso a la locura, rodeados de un elenco que mantiene su nivel de calidad. Es una cinta que no sólo atrapa por su historia, sino con la producción misma: una lúgubre mirada monocromática, una impecable ambientación sonora y una escenografía que no apunta al realismo, sino moldeada para teñir cada escena de ensueño y hasta fantasía. En fin, mucho mérito en una película que, aunque se vea como un salto al pasado, se siente como el inicio de una tendencia cinematográfica.

Thirteen Lives

Ron Howard

Ron Howard tiene un largo historial adaptando historias reales a la pantalla. Y, a pesar de que ha tenido diversos niveles de éxito, es innegable que posee un manejo del lenguaje cinematográfico que le permite transformar cualquier historia en una épica cargada de emotividad y suspenso. “Thirteen Lives” es, en este sentido, un ejercicio estético y narrativo que demuestra sus capacidades directoriales en su mayor expresión. Relatando la historia del rescate de los doce estudiantes tailandeses y su entrenador en la cueva de Tham Luang, Howard genera un relato cargado de tensión, suspenso y angustia, sin nunca recaer demasiado en la emotividad o lo meloso. Esto, sumado a las impecables actuaciones de sus protagonistas, hace que, incluso conociendo el desenlace de la historia, la película nos mantenga cautivos y al borde del asiento hasta el último momento.

Turning Red

Domee Shi

Con el estreno de “Turning Red”, Pixar pareciera haber comenzado una nueva y emocionante etapa, tal como la encantadora bestia roja que la protagoniza. Esto se debe a que la directora, Domee Shi –quién debutó con el encantador corto “Bao”–, creó una historia que consigue no sólo resonar universalmente (gracias al caos propio de la pubertad), sino que lo hace a través de una protagonista de un nicho más específico de lo habitual: Mei es una niña canadiense de 13 años, hija de tradicionales inmigrantes chinos y fanática de las boy band. Shi logra que todos los elementos contribuyan a esta nueva experiencia narrativa, como la muy intencional y explosiva paleta de colores, o su especial tipo de humor, repleto de energía, hormonas y guiños a la cultura asiática. Es una película emotiva y culturalmente importante, con la que Pixar quiso demostrar que aún tiene grandes historias para cada uno de nosotros. Y lo logra, espectacularmente.

Verdens Verste Menneske

Joachim Trier

Aunque en principio pudiera parecer otra de tantas comedias románticas, “Verdens Verste Menneske” se erige como un relato reflexivo y existencial dirigido con particular dinamismo por el noruego Joachim Trier. Una historia atada profundamente a nuestro tiempo, en que mientras contamos con miles de opciones para conducir nuestras vidas, corremos el riesgo de terminar ahogados en la angustia de no saber qué camino tomar. Es lo que le ocurre a July, entrañablemente interpretada por Renate Reinsve, una joven de 30 años cuya crisis existencial la lleva a transitar por emociones y dudas mientras busca el amor y la estabilidad en un mundo inestable. Gracias a un guion que hace dialogar de manera impecable la comedia y el drama, Trier logra una de esas extrañas películas para reír, llorar y reflexionar en partes iguales.

X

Ti West

Si bien, “X” es una película de terror y no le falta violencia y sustos, el miedo más intenso en pantalla debe ser el terror a la vejez. La cinta de Ti West no sólo homenajea e imita perfectamente a los clásicos slashers que la inspiraron, sino que además replantea algunos de sus estereotipos, generando dinámicas complejas y novedosas. A pesar de que los protagonistas afrontarán las consecuencias de entregarse al placer (una premisa infaltable de estas historias), es interesante ver cómo la “pérdida” de la sexualidad tiene un lugar esencial en la propuesta. Estas ideas son presentadas en gran forma, notándose el ingenio y el propósito detrás de las decisiones cinematográficas, banda sonora y producción en general. Definitivamente, un imperdible tributo para los verdaderos fans de este subgénero.

You Won’t Be Alone

Goran Stolevski

Impresiona que “You Won’t Be Alone” sea la primera película del director Goran Stolevski, no sólo por tratarse de un género específico y difícil (terror folk/psicológico), sino porque está tan bien orquestada, que parece la obra de un veterano. Aunque inicialmente recuerda a “The VVitch: A New-England Folktale”, pronto asoman las diferencias, pues acá las brujas son protagonistas y no monstruos que atacan desde las sombras. Stolevski usa ingeniosos métodos narrativos para mostrarnos la odisea de su protagonista, quien recién descubre el mundo a sus 16 años sin siquiera entender que ella es distinta a los humanos. La premisa desencadena no sólo nuevas experiencias para ella, sino nuevas perspectivas para el espectador al invitarlo a ver con otros ojos temáticas como el sexo, la comunicación, la maternidad y hasta la humanidad. Es posible que el ritmo pausado no sea para todos, pero quienes logren interiorizar esta siniestra fábula se verán premiados con una curiosa y profunda experiencia.

Selección y textos por Esteban De La Ville, Sandra Gutiérrez, Héctor Muñoz, Simón Arias y Claudio Tapia.

