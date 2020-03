Los regresos a Lollapalooza Chile

No todo es debut dentro del cartel de Lollapalooza Chile 2020, ya que existen muchos nombres dentro de los invitados que no sólo están regresando a nuestro país, sino que también están siendo parte nuevamente del festival. Artistas como The Strokes, Lana Del Rey o Vampire Weekend, por mencionar algunos, están concretando una visita más en el evento del Parque O’Higgins, siempre manteniendo la tónica de venir ligado a alguna novedad en su carrera. Curiosamente, estos tres nombres comparten la promoción de un nuevo trabajo en sus giras, ya que, a pesar de que el conjunto de Julian Casablancas y compañía no lanzará su nuevo LP hasta unos días después de su visita, igualmente estarán presentando canciones de dicho trabajo. Entre madurez, consagración o búsqueda de un sello característico, no hay duda de que estas bandas no vienen sólo en un buen momento, sino que probablemente en el mejor.

Vampire Weekend: Una segunda vida

Ya han pasado seis años desde que Vampire Weekend estuvo por primera y única vez en nuestro país, con el escenario de Lollapalooza Chile también siendo el que albergó al conjunto en un punto muy diferente de su carrera. Hoy, con una configuración bastante distinta y sin la presencia del guitarrista Rostam Batmanglij, el conjunto ha logrado una segunda vida mediante una puesta en escena completamente apoteósica, donde las melodías se van desarrollando con el impecable trabajo de una sólida banda de soporte que acompaña a Ezra Koenig, Chris Baio y Chris Tomson. Coros, percusiones, teclados y otros elementos adornan no sólo las composiciones de su más reciente trabajo, “Father Of The Bride” (2019), sino que también permite reformular aquellos favoritos dentro de su catálogo para comprobar su capacidad de reinvención en cada nueva etapa que adoptan.

Muchos vaticinaron el fin para el ahora trío sin la presencia de uno de sus elementos más importantes y, sinceramente, poco terminó importando, gracias a que el presente del conjunto corrobora la madurez que alcanzaron no sólo en sonido, sino que además en interpretación. Desde nuevos clásicos como “Harmony Hall”, “This Life” o “Sunflower”, hasta los imprescindibles de la banda como “A-Punk”, “White Sky” o “Hannah Hunt”, Vampire Weekend tendrá la misión de comprobar en vivo algo que en el estudio están demostrando hace mucho tiempo: su ruta inminente hacia convertirse en una de las bandas más aclamadas de nuestros tiempos.

Lana Del Rey: Indiscutiblemente en la cima

La pugna alrededor de Lana Del Rey y su camino al estrellato tuvo mucho de machismo, desconfianza, la apertura a nivel masivo de las nuevas herramientas digitales y también de cómo podía ser el pop que identifica a toda una generación. Una década después de “Video Games”, Lana Del Rey es un nombre que encabeza eventos donde vaya, y sin que se dispute la valía artística de la neoyorquina a tal punto, que su último álbum fue uno de los mejores del año 2019 para múltiples publicaciones en el planeta. Lo que tiene “Norman Fucking Rockwell!” no sólo es la depuración máxima de la fórmula clásica de Lana, sino también entrega nuevos matices y miradas, con una artista preocupada de cosas narcisas como el pop estila, pero también identificando las tendencias del mundo alrededor, las emociones en el aire, y finalmente el actual y verdadero espíritu estadounidense.

Si en su primera visita en 2013 había un componente de curiosidad, y en la segunda hace un par de años en Lollapalooza Chile la pregunta era por la madurez de la propuesta, ahora en su tercera vez no hay dudas que resolver, sino que, tal vez, por primera vez haya la disposición a sólo dejarse llevar por la cálida voz de Lana y de tomar un poco del aire que se siente allá, en la cumbre del pop, por fin, sin dudas de nadie.

The Strokes: A recuperar el podio

Próximos a lanzar su sexto trabajo discográfico, The Strokes alista su retorno a Lollapalooza Chile con la sensación de que vienen a por todo. Así lo demuestran los adelantos de “The New Abnormal”, cortes que han sorprendido a propios y extraños, gracias a una frescura que parece demostrar que el quinteto neoyorkino recobró el vigor de antaño y quiere reconquistar el podio de la banda de rock más importante de la década, tal como lo hicieron durante los primeros años del presente milenio. Presentando un par de nuevas canciones en un show especial en el marco de la campaña del candidato estadounidense Bernie Sanders, Julian Casablancas y compañía anunció oficialmente la salida de su nuevo trabajo para abril de este año.

Pero no sólo a presentar material nuevo se apresta el conjunto norteamericano en esta nueva visita al país, ya que en su set se encontrarán los infaltables clásicos que marcaron a toda una generación, que hoy celebra a The Strokes como una verdadera leyenda del rock mundial. Desde “Reptilia” hasta el a estas alturas himno “Last Nite”, la fiesta está más que preparada para el cierre de la última jornada del festival, donde podremos comprobar in situ si la banda es capaz de revivir el espíritu que nos conquistó hace casi dos décadas.

Por mucho que suenen como nombres “repetidos”, los regresos presentes en el cartel de esta edición vienen en contextos diferentes al de ocasiones anteriores, permitiendo siempre darle paso a la reinvención como lo esencial en sus presentaciones. Aunque probablemente las canciones más recordadas de cada banda estarán presentes en sus repertorios, todos compartirán la mirada hacia el futuro como una constante en los repertorios que podremos ver los días 27, 28 y 29 de marzo en el Parque O’Higgins. Para informarte sobre los tickets disponibles para cada una de las jornadas, así como los pases generales para los tres días del evento, puedes revisar en extenso los valores y otros detalles, ACÁ.