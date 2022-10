Los locales de RockOut 2022: Fother Muckers y We Are The Grand

El regreso de RockOut ha sido una total sorpresa. El evento, que en ocasiones albergó en su cartel nombres como Devo, Primus o los pirotécnicos Rammstein, vuelve a la escena de festivales con un cartel reducido y alto en sorpresas y retornos. Si bien, la relevancia de los nombres locales en el festival a través de sus ediciones ha sido generosa, la próxima edición del 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura también promete con una especial apuesta, rescatando –y adelantando– el regreso de Fother Muckers, el histórico otrora grupo de Cristóbal Briceño.

Luego de enterrar el legado de lo que fue un exitoso y breve paso por la escena local bajo el nombre de Fother Muckers, el grupo liderado por Briceño anunciaba su “resurrección” bajo la identidad de Ases Falsos, y el resto es historia. El ascenso del original grupo gracias a “Juventud Americana” (2012) y una batería de hits, y con ello nuevos discos, confirmaron el carácter de la banda que hace no mucho tiempo se mantenía junta sencillamente bajo otro nombre.

Una inactivad fantasma con una peculiaridad: lograr plantar la semilla del estatus de culto, pero no desaparecer del todo. Gracias a sus éxitos como Ases Falsos y un ascenso de la figura personal de su vocalista –polémicas mediante–, no sólo elevaron lo que sería Ases Falsos, sino que también alimentaba lo que pudo ser Fother Muckers. Y es que entre 2007 y 2009, la escena local veía nacer interesantes proyectos que hablaban de autogestión, y cuyo sonido se acercaba a lo que el indie de la época buscaba. Desde San Carlos, el cuarteto propuso aquello con éxito y con claras intenciones de forjar un mito, uno cristalizado en cuatro álbumes y el reestreno de “Si No Tienes Nada Que Decir Entonces Calla” (2009), alimentando las ansias del retorno de la ya mítica banda. Y así será, porque luego de 11 años, Fother Muckers vuelven a su forma original en un inesperado regreso, cuyas claves aún se desconocen. ¿Una deuda pendiente con su público? ¿Un plan de retorno definitivo? Lo que es claro, es la vitalidad con la que sus integrantes vuelven a sus orígenes. La segunda venida de Fother Muckers ya es una realidad.

Por otra parte, el festival apuesta por We Are The Grand como compañeros de escena local para la jornada que, además, contará con Miranda!, Las Ligas Menores, LP, Molchat Doma y The Killers. El cuarteto santiaguino llega derrochando estilo y presentando “El Mundo Se Termina”, su más reciente single y adelanto de lo que será el sucesor de “Raíz” (2018). El cuarteto, nacido en 2009 y curiosamente en el período en que Fother Muckers anunciaba su disolución, ha revivido masiva y comercialmente el tenor de rock alternativo. La fórmula de los en ese entonces The Grand, incluía una sonoridad cuya referencia se encontraba en las guitarras de los noventa y, por supuesto, con letras en inglés. Así, el grupo se ha valido de una fructífera carrera, con giras nacionales, internacionales y como unos imperdibles de la escena local. Es esa actitud y estilo que no dejan indiferente a un público que cada vez más los reconoce y ve en ellos el reflejo de un tipo de rock que bien han sabido rescatar, encontrándose en similitudes con Lucybell, por ejemplo.

Bandas como We Are The Grand podrían cargar con el peso de la irritable clasificación de emergentes, sin embargo, las credenciales de su carrera ya los llevan por otro camino. Los liderados por Sebastián Gallardo encontraron en la identidad anglo una semilla que los hizo reconvertirse y así adoptar también el español en su música, pasando del rock a retazos de pop. Revisiones mediante y una evolución sonora, We Are The Grand se posicionan como una presencia fresca y con actitud.

Fother Muckers y We Are The Grand resuenan como los números locales a considerar el próximo 10 de noviembre en una nueva edición del festival RockOut, siendo una apuesta interesante y atractiva con dos nombres disímiles, pero que comparten más que una gran base de fans. La presencia de diferentes visiones de un rock que busca recambio y frescura pareciera ser la premisa de la elección nacional, algo que sin duda dejará marca y recuerdo.

Toda la información sobre el festival, su line up y los valores de entradas, la encuentras acá https://www.humonegro.com/noticias/detalle-de-entradas-para-rockout-2022/