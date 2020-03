Las claves tras la propuesta de Mgła

Con un cartel de tres días y varias decenas de artistas a lo largo y ancho del Parque O’Higgins, Lollapalooza Chile suele tener nombres que en su cartel no resaltan mucho a simple vista, pero que en ocasiones vienen acompañados de una propuesta interesante, un disco aclamado por la crítica o una carrera que los ha posicionado dentro de los referentes de su estilo. En ese contexto, artistas como Kacey Musgraves (una de las principales atracciones femeninas del festival), asoman como uno de los shows con mayores expectativas para esta décima versión, sumado a propuestas tan especiales como el conjunto mongol The HU o los arrolladores Idles desde Reino Unido, que hacen del festival un encuentro internacional no sólo en propuestas y estilos, sino que también en la importancia de entender cómo la música se puede desarrollar en sus respectivos entornos.

Kacey Musgraves: Por las buenas canciones

Usualmente se piensa en el country como un estilo tradicional y cerrado, pero artistas como Kacey Musgraves están llevando la discusión del género a otros terrenos, mucho más amplios. Es ese abanico de sonidos y emociones lo que más llama la atención del debut en Chile de la oriunda de Golden, Texas, quien, pese a ser muy explícita en sus posturas políticas, también ha sido enfática en que su norte, más allá de las diferencias de género en el country, es simplemente hacer buenas canciones, y eso es algo que ha logrado con creces.

Su disco “Golden Hour” (2018) fue Grammy al Disco del Año en 2019, siendo el trabajo donde más explora en el concepto de las “buenas canciones” que, al final del día, resultan aquellas que le quedan más naturales a la artista, tanto en onda como en letra, y eso es algo que la distancia del género donde pudo hacer sus primeros pasos. “Slow Burn”, “Oh, What A World” o “Velvet Elvis” disponen diferentes matices de una artista cuya fortaleza justamente viene de los toques más delicados y de los detalles entre distintas capas. A sus 31 años, Musgraves es una artista con voz, estilo propio y opiniones transparentes que orbitan, pero no condicionan la libertad de una obra acogedora, inquisidora y muy popular, que engalanará el escenario de Lollapalooza Chile 2020.

The HU: Fusionando culturas

Sin duda que Lollapalooza es una instancia recurrente en lo que se refiere a proyectos que escapan de la habitual configuración de cualquier banda. Bajo esa premisa, la presencia de The HU en el cartel calza a la perfección con la necesidad de fusionar culturas y encontrar las similitudes y diferencias a través de la música. Con un estilo descrito como hunnu rock, el cuarteto fusiona el heavy metal con la música tradicional de Mongolia, utilizando instrumentos típicos de su cultura para desarrollar una mezcla particular y muy atractiva, con el disco “The Gereg” de 2019 como el principal pergamino, trabajo que los hizo posicionarse dentro del panorama musical internacional.

Con diversos medios señalándolos como uno de los shows que es necesario ver, The HU llega hasta Lollapalooza Chile como un nombre completamente desconocido, de esos que no tiene nada que perder, pero que, a punta de una propuesta novedosa y poco tradicional, podrá llevarse a más de algún fanático tras su paso en una de las jornadas de Lollapalooza Chile 2020.

IDLES: Subversivamente honesto

“El punk está muerto“, es una frase bastante popular, que ha resonado desde fines de los setenta gracias a la canción de Crass, “Punk Is Dead”. Sin embargo, IDLES demuestra que el estilo está más vivo que nunca, refundándolo y reinventándolo desde sus bases, y añadiendo tintes más pesados y duros en términos de sonido, consolidándolos como una de las bandas imperdibles de la última década. Brutales, desinhibidos, anti-todo y deslenguados, son algunos de los adjetivos que fácilmente se asocian al quinteto de Bristol, quienes han sido enfáticos al comunicar sus posturas –tanto ideológicas como políticas– no sólo a través de sus canciones, sino también de sus espectáculos y declaraciones a la prensa.

Constantemente rebelándose contra el gobierno inglés y sus medidas, así como también contra una sociedad que vive presa en un sistema enfermo, IDLES marca una diferencia en la escena del rock internacional. Tanto en sus EPs como en sus mundialmente aclamados LPs, “Brutalism” (2017) y “Joy As An Act Of Resistance.” (2018), los músicos combaten fuertemente contra todo vestigio de masculinidad tóxica, herencia del patriarcado, racismo y sexismo existente, a través de sus poderosos riffs y saturados bajos, los que entran en una embrujante sinergia con cargadas, sentidas y agresivas letras. Por lo mismo, su sorpresiva y ansiada visita no puede llegar en mejor momento a tierras que ruegan por cambios urgentes y calles que desgarran sus cuerdas vocales al gritar por justicia. IDLES es, sin lugar a duda, el soundtrack obligatorio de esta era y momento país, y un imperdible en esta edición del festival.

Distintos estilos y distintos orígenes, lo mostrado es solamente una pincelada dentro de la variedad de invitados que estarán presentes el próximo 27, 28 y 29 de marzo en el Parque O’Higgins en la décima edición de Lollapalooza Chile 2020. A pesar de los inevitables topes de horario o el deseo de cada asistente a priorizar sus artistas favoritos, estos son nombres que vale la pena darles una oportunidad, gracias al trasfondo que arrastran hasta su llegada a nuestro país. Por supuesto, todavía hay tickets disponibles para cada una de las jornadas, así como los pases generales para los tres días del evento. Los valores y otros detalles, los encuentras ACÁ.