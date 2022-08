Especial Primavera Sound Santiago 2022: Pixies

Si de otorgar créditos se trata, no es exagerado decir que Pixies es una influencia ineludible a la hora de moldear el rock durante los últimos años del siglo XX. Incluso puede sonar ingenuo, pero antes del cuarteto de Boston nadie pudo combinar de manera tan sencilla y magistral la estridencia con la melodía. El contrapunto sonoro de versos suaves y coros intensos, que les concedió la adoración de figuras como Kurt Cobain o David Bowie, fue una fórmula imitada hasta el hastío durante los noventa, como si se tratase del descubrimiento de la pólvora.

Catalogados como punta de lanza del rock alternativo o cuna del indie, lo cierto es que Pixies toca una fibra tan elemental en la música popular, que su sonido no deja de ser relevante hasta la actualidad. Sólo bastaron tres años para que la banda se apoderara de la industria, paradójicamente, desde un sello independiente. De aquel memorable trío, que incluye el EP “Come On Pilgrim” (1987) y sus dos álbumes, “Surfer Rosa” (1988) y “Doolittle” (1989), se recoge lo más selecto de su repertorio, con una inédita mixtura de surf, punk y noise pop, entre otras sonoridades.

Pese a sus casi cuatro décadas de carrera, no son muchas las ocasiones en que Pixies se ha citado con su público de Chile. Recordado es aquel primer encuentro del año 2010 durante Maquinaria Festival: con la fortuna de contar con su formación original, la banda saldó las deudas pendientes con una fanaticada que los esperó por décadas, coreando cada uno de sus clásicos, y que además incluyó una pasada memorable por La Cúpula del Parque O’Higgins. Luego, para la edición 2014 de Lollapalooza, la agrupación volvió junto a la bajista argentina Paz Lenchantin, rearticulando al cuarteto que actualmente cuenta con una activa agenda de conciertos.

Ante tal trayectoria, no es de extrañar que sean parte de los nombres elegidos para encabezar Road To Primavera este 16 de octubre en la Explanada de Ciudad Empresarial, antesala auspiciosa para la primera versión de Primavera Sound Santiago, que traerá nostalgia y algunas novedades. En medio de una gira que los llevará por Europa, Estados Unidos, Japón, Oceanía y, por supuesto, Sudamérica, la banda anota su tercera visita a grandes festivales en Chile, esta vez con nuevo material bajo el brazo. Se trata de su octavo larga duración, “Doggerel”, cuya fecha de lanzamiento está estipulada para este 30 de septiembre, concediendo la oportunidad perfecta para disfrutar de un repertorio fresco, a pocos días después de su publicación.

Con razones de sobra para formar parte de la primera edición de Primavera Sound Santiago, Pixies es un nombre anchamente consolidado. Fundamentales al momento de entender las raíces de la música alternativa, cada visita es una ocasión más que necesaria para reencontrarse con una banda que no aparece con frecuencia en estas latitudes. Con clásicos de su primera etapa como “Here Comes Your Man”, “Monkey Gone To Heaven”, “Velouria”, o el famosísimo “Where’s My Mind?”, los precursores del college rock cuentan con un amplio repertorio que no se ha quedado en el pasado, muy por el contrario, vienen con la atractiva promesa de presentar material nuevo de esta longeva, pero vigente agrupación. Una ocasión imperdible por donde se le mire.

