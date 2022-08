Especial Primavera Sound Santiago 2022: Lorde

Consagrar un legado requiere años, tiempo en el que es esencial hacerse de un catálogo y, sobre todo, de una influencia capaz de establecer un nombre en un terreno tan exigente e ingrato como el rock. Aquella misión le ha tomado poco más de dos décadas a Jack White, quien hoy por hoy está lejos de llamarse un salvador de las guitarras ni mucho menos, sino más bien un ícono más dentro del estilo gracias a su forma de hacer las cosas y una responsabilidad de cargar con el legado de The White Stripes, banda que cosechara una serie de elogios a principios de los 2000 con su reinvención del rock.

Actualmente, el artista se encuentra en uno de los momentos más alborotados de su carrera, creativamente hablando, teniendo dos discos estrenados durante 2022 (“Fear Of The Dawn” y “Entering Heaven Alive”), con los que llegará por cuarta vez a nuestro país (y segunda como solista) en lo que será Road To Primavera Sound el próximo 16 de octubre, junto a Pixies, Cat Power y Niños del Cerro. En dicha ocasión, White tendrá la misión de ejemplificar su marcada presencia en cada década con el catálogo de sus múltiples proyectos.

Mucho se conoce sobre la discografía de White no sólo en formato solista y con su antigua banda, sino que también con otros proyectos, como The Raconteurs, The Dead Weather y una que otra colaboración con otros artistas, pero no se aborda lo suficiente la experiencia que significa ver a un artista como él en vivo, donde cada show fluye de manera única bajo una serie de particularidades que el guitarrista adopta para sus ceremonias. Un concierto de Jack White siempre estará marcado por parámetros como la prohibición del uso de celulares y la invitación a unirse en torno a la experiencia, pero en términos musicales, lo volátil e impredecible del show entregan mucho a todo lo que conlleva presenciar al guitarrista haciendo un recorrido por su catálogo completo. Acá no hay hit tras hit, no hay estructuras basadas en la promoción del álbum de turno, ni mucho menos un setlist, White simplemente se deja llevar con la vibra del ambiente para ir escarbando entre su catálogo e interpretar la canción que sienta que deba tocar en el momento. Posiblemente, su única carta segura es la inclusión de piedra de “Seven Nation Army”, prácticamente siempre encargada de poner punto final a sus presentaciones.

Uno de los principales méritos que se le atribuyen a Jack White es el de mantener el sentido de realidad en la música, algo que el artista no sólo ha reflejado en sus instrumentos, o en la forma tan cruda y enérgica que tiene de tocar, sino que también revalorizando la experiencia de la escucha con el rescate del vinilo y un especial cuidado en la vereda de los más audiófilos, junto con aportarle esa sensación de catarsis y comunión propia de los shows en vivo, la que se ha ido perdiendo con el tiempo entre un mar de celulares grabando la evidencia para redes sociales.

Presenciar el show de un artista como Jack White no es sólo ser testigo de un recorrido por algunas de las composiciones claves del rock en el siglo XXI, también es una experiencia que trasciende los paradigmas de la música en vivo, derribando ese viejo y agotador cliché de que el viejo rock está muerto, cuando lo único que ha hecho es seguir su propio camino.

Información sobre el line up del festival, eventos satélite y entradas, la puedes encontrar ACÁ.