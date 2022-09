Especial Primavera Sound Santiago 2022: Interpol

Ad portas del lanzamiento de “Interpol” en 2010, su disco homónimo y el cuarto de su discografía, la banda neoyorquina sufría la partida de uno de sus miembros fundadores y más querido, Carlos Dengler. El bajista, quien había cultivado un estilo sonoro y estético único sobre el escenario, dejaba el grupo aburrido de la vida de rockstar para seguir su sueño de convertirse en actor. Su legado: líneas memorables en “The New”, “Evil”, “No I In Threesome” o “Barricade”. Aún así, Banks, Kessler y Fogarino, ahora como trío, continuaron adelante con el proyecto Interpol, madurando, creciendo y encontrándose como banda.

En sus más de 20 años de carrera, Interpol ha sido clave para una escena que partió con el denominado post punk revival, pero que rápidamente supo esquivar para correr con identidad propia, lejos de alguna etiqueta y con cada uno marcando su estilo particular. Y es que la voz grave y nasal de Paul Banks sugería ciertas influencias en su momento, sumado a la particularidad en las guitarras de Daniel Kessler y el desplante tipo reloj de Sam Fogarino en la batería, hizo de Interpol un núcleo más que interesante. Con Dengler, la banda completaba esa unidad llena de individualidades. No fue sino hasta sus hits más conocidos, como “C’mere”, “Slow Hands” o “Evil”, y las coquetas “Narc” u “Obstacle 1”, que el conjunto logró notoriedad y alcance gracias a su debut “Turn On The Bright Lights” (2002) y “Antics” (2004). Los de Nueva York estaban listos para reclamar un lugar en la sobrepoblada escena de bandas de los 2000.

En una reciente entrevista, a propósito de su séptimo disco “The Other Side Of Make-Believe”, el que vienen a presentar a la primera edición del festival Primavera Sound Santiago, Daniel Kessler reflexionaba sobre sus 25 años en el ruedo y la posibilidad de aún mantenerse activos y unidos como conjunto: “Somos una banda porque todavía hacemos música que nos apasiona, porque todavía tenemos química y no tenemos que pelear por ella”. Esa química pareciera no acabarse, aun cuando el ahora trío –que intentó sumar sin éxito a David Pajo (Slint) en los bajos hasta dar con Brad Truax en vivo– se mantiene en forma con tres álbumes tras la emocionalmente dañina salida de Dengler, lo que en rigor no afectaría el sonido del grupo. Es más, Interpol se mantiene sin incorporar formalmente a un nuevo miembro y, al momento de grabar los bajos, corren por cuenta del propio Banks. Ese es el caso de “The Other Side Of Make-Believe”, su trabajo más sólido hasta la fecha y compuesto a fuego lento por los tres durante las cuarentenas. No fue sino hasta el año pasado que lograron reunirse, ensayar y grabar para dar vida a su séptimo disco, uno que está lleno de referencias, desde el título y la portada, sobre los puntos de vista, los polos. “Un tiempo en el que la verdad o los hechos pueden tener dos formas de ver lo mismo y llegar a una conclusión diferente”, aclaraba Kessler.

¿Cuánto ha ganado Interpol en vivo desde entonces? Cinco veces en nuestro país pueden responder a esa duda, mostrando en cada ocasión a una banda consistente y siempre con argumentos nuevos. Ya en sus últimos shows ha quedado en evidencia la mejoría en la calidad vocal de Banks, un Kessler más disciplinado y un Fogarino preciso, además del acople perfecto de Truax (que a esta altura ya debería ser ratificado) y Brandon Curtis en teclados y armonías.

Tras “El Pintor” (2014) y “Marauder” (2018), la banda completó una especie de trilogía donde los elementos sonoros son similares en la ejecución hasta su último trabajo, una especie de nueva escuela de Interpol que, como trío, se ha encontrado en otras referencias y espacios, abriéndose a explorar más sin perder su identidad. Así, su nuevo disco se presenta como una culminación de lo que será, quizá, un ciclo más que fructífero, manteniéndolos relevantes y atractivos, y que ya deja nuevos imperdibles en vivo, como “Fables” o la versátil “Into The Night”.

