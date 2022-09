Especial Primavera Sound Santiago 2022: Björk

Primavera Sound Santiago tiene entre sus nombres a un predicador del buen pop y el folk más sentimental. A un ser que oscila sin miedo entre desgarradores sonidos acústicos y deliciosas melodías de fácil enganche. Se trata de Joshua Tillman, conocido musicalmente como Father John Misty, quien este 13 de noviembre pisará por segunda vez un escenario nacional, ahora, eso sí, más maduro, elegante y espectacular. Y es que el desembarco del nacido en Maryland para la primera edición del Primavera Sound nacional, no es una selección al azar. Tillman vive un momento estelar gracias a su aclamado “Chloë And The Next 20th Century” (2022), disco que le ha servido para darle un nuevo aire a una propuesta que llevaba casi cuatro años sin sumar piezas al repertorio.

El show con el que aterriza –probablemente en uno de los escenarios principales del festival– estará cargados de hits de esta pieza, dándole un estilo teatral y muy Broadway al espectáculo de uno de los artistas imperdibles del cartel. No sólo será un momento para recordar y cantar las canciones que lo transformaron en lo que es (uno de los mejores cantautores de la última década), sino que también será una oportunidad para abrazar a una estrella que, con luces y sombras, logró darle un nuevo giro a su carrera gracias a un disco único, novedoso y sentimental.

Un concierto que, pese a que contará con los hits de su nueva producción, no perderá el alma de una discografía que durante la última década lo transformó en un referente de las propuestas más cuidadas y personales. Ya los primeros conciertos dentro de su gira de lanzamiento de “Chloë And The Next 20th Century” han dejado en claro que el ex baterista de Fleet Foxes no ha olvidado a sus aplaudidos “Fear Fun” (2012), “God’s Favorite Customer” (2018) y “I Love You, Honeybear” (2015). Este último, elegido como el 24° Mejor Disco de la Década por HumoNegro.

En total, son más de once las canciones de estos discos, las que el cantautor está tocando de forma habitual en los shows de esta gira, una que sorpresivamente no está considerando de forma masiva piezas de “Pure Comedy” (2017) y que, por otra parte, lo mantendrá presentándose en vivo de forma casi ininterrumpida hasta su arribo a Sudamérica (en total tiene más de 40 fechas agendadas hasta noviembre), provocando que llegue con un recital ya consolidado y afinado, mostrando sin dudas un espectáculo de primer nivel.

De esta forma, lo que Father John Misty ofrecerá en el Parque Bicentenario de Cerrillos será un cúmulo de emociones y propuestas, un repaso apto para fanáticos empedernidos y para curiosos que lleguen a posarse frente a un lugar que, sin dudas, será gobernado por Tillman apenas pise el escenario. Una oportunidad que no terminará de otra forma que no sea dejando en claro por qué es un músico único y de corazón abierto. Los asistentes serán los peregrinos y Joshua el párroco que liderará y guiará la instancia; una comunión que no se puede dejar pasar porque cómo esas hay muy pocas. Father John Misty es una parada obligada en el que pinta ser un fin de semana del recuerdo para la cultura festivalera del país.

Información sobre el line up del festival, eventos satélite y entradas, la puedes encontrar ACÁ.