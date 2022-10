Especial Primavera Sound Santiago 2022: Arctic Monkeys

En tiempos donde la música con guitarras es un acto de resistencia, Arctic Monkeys es indudablemente uno de los nombres mayúsculos al momento de citar este formato que se niega a morir. Título más que merecido para un proyecto que de muy joven supo conocer el éxito y no estancarse en él. Sobrellevando una fama fulminante, la banda de Sheffield es la viva muestra del proceso de madurez artística, manteniéndose vigentes con una propuesta que aprecia su pasado, pero también acepta el crecimiento.

Madurando a la par que su audiencia, los ingleses no dan nada por sentado. Desde su temprana popularidad a través de MySpace, marcando un hito inédito en la industria de la música, Arctic Monkeys acostumbra a tomar decisiones osadas, pero coherentes con su desarrollo musical. “Tranquility Base Hotel & Casino” (2018) dio buena muestra de aquello, ofreciendo un disco más compuesto y con protagonismo casi absoluto de Alex Turner. Independiente de las opiniones divididas al respecto, la banda entrega constantemente signos de su inquietud creativa, la que ineludiblemente los mantiene dentro de las cúspides del rock del siglo XXI.

Con tal jerarquía, no es de sorprender que formen parte del cartel de la primera edición de Primavera Sound Santiago, más aún, como headliners durante la jornada del 12 de noviembre en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Y es que el conjunto inglés sabe de cierres multitudinarios en Chile, ya sea por su eufórico y esperado debut de 2012 en Lollapalooza, donde lograron saldar deudas pendientes frente a un público catártico, o por su presentación en el mismo festival durante 2019, ligeramente más maduros y consolidados, acompañados por su sexto disco de estudio.

Ante la promesa de un nuevo disco para este 2022, el presente de la banda también resulta auspicioso. Pausados anteriormente por la pandemia, los ingleses arribarán a Santiago en plena reactivación de sus conciertos, paseándose por territorios sudamericanos como parte de las ediciones Primavera Sound en Brasil y Argentina, no sin antes realizar una gira europea durante agosto. Con conciertos intercontinentales en pleno rodaje, es de esperar encontrarse unos Arctic Monkeys en plena forma, expectantes por retomar el contacto con el público en grandes festivales y dispuestos a ofrecer clásicos de todas sus etapas.

Mediante un repertorio abundante en hits y canciones coreables por la multitud, el cuarto encuentro con sus fanáticos en Chile es un éxito casi asegurado, prometiendo una fiesta que, a estas alturas, ya es capaz de atravesar generaciones. Ya sea con cortes imperecederos de su primer disco, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” (2006), muestra de un innegable espíritu adolescente; singles aplastantes como “Brianstorm”; aquel intenso revival al rock clásico y bluesero de su álbum “AM” (2013); la sobriedad e intimidad de “Tranquility Base Hotel & Casino”; y la novedad marcada por su séptimo LP, “The Car”, los monos árticos poseen material de sobra para presentarse como un plato fuerte digno de este debut de Primavera Sound en Santiago, acompañados de un espectáculo de guitarras eléctricas que aún levanta el estandarte del rock & roll forjado en tiempos actuales, que no teme a crecer y tomar riesgos en el proceso.

