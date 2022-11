Especial Knotfest Chile 2022: Bring Me The Horizon, Trivium y Vended

La historia de Bring Me The Horizon es muy parecida a la de incontables bandas adolescentes, con la diferencia que hoy, en conjunto con Twenty One Pilots, son los nombres definitivos para hablar de crossovers entre crossovers. Porque lo de Bring Me The Horizon es una mezcla de rock que toma del metal y viceversa, con una equidistancia admirable y que, asimismo, retrotrae al midwest emo sin caer excesivamente en los clichés del estilo. Poseedores de “Post Human: Survival Horror” (2020), una de las obras pandémicas más conocidas, no necesariamente la mejor, pero la que más conectó con la generación que le tocó florecer durante la pandemia, una generación agorafóbica y elusiva que encontró en este disco una razón para aguantar el encierro y que, además, sirvió para reencontrarse con quienes se habían desencantado con “amo” (2019), un álbum con marcada tendencia electrónica en oposición al metalcore infernal y screamo de sus dos primeros trabajos, “Count Your Blessings” (2006) y “Suicide Season” (2008).

Fue con “Sempiternal” (2013) donde el giro estilístico se hizo sangre y cuerpo hacia un sonido más amplio con baterías desbocadamente reverberantes, incluso pudiendo ser banda de estadio si quisieran, cuestión a la que se han negado consistentemente. Su cara visible, el cantante Oliver Sykes, es una fuente inagotable de creatividad y un líder carismático que, pese a su introspección, de una u otra forma todo gira en torno a sus experiencias, y él las ha convertido en material junto a Lee Malia, Matt Kean, Matt Nicholls y la vital inclusión de Jordan Fish en teclados y sintetizadores, para ser uno de los nombres llamados a revitalizar el rock, pese a sus casi dos décadas de carrera. En esta ocasión, vienen a a liderar el Knotfest en una nueva incursión en nuestro país, llamada a ser la definitiva.

Otro hijo pródigo del metalcore que regresa a Chile es Trivium, cuyo debut por estas tierras en septiembre cumplió diez años, razón por la que su fanaticada –muy devota, por cierto– los viene esperando con ansias. Los liderados por Matt Heafy, formados en 1999, sólo han sabido de elogios hasta hoy por su constancia y por su talento para aunar estilos como el mencionado metalcore junto con black, death y groove metal, con una pizca de virtuosismo sin sonar sobrecargados. Entraron a formar parte del roster del seminal sello Roadrunner Records con “Ascendancy” (2005) habiendo editado previamente “Ember To Inferno” (2003) por Lifeforce.

La nueva década nos trajo dos álbumes en dos años continuos, “What The Dead Men Say” (2020) e “In The Court Of The Dragon” (2021), un par de discos macizos, en los que ya parecen haber asentado su estilo y, además, perfeccionado la dinámica vocal en las que, si bien Heafy lleva la delantera, muchas veces Corey Beaulieu y Paolo Gregoletto (en la guitarra y bajo, respectivamente) son más que meramente voces de coro llevando el peso melódico o la potencia gutural, cuadrados bajo el eficiente metrónomo mental llamado Alex Bent, su baterista. Después del mencionado debut por estas tierras en 2012 junto a DragonForce, a Knotfest llegan como nombre estelar y con la intención de renovar votos con sus más fieles fans en nuestro país.

Sabes que ya ha pasado un buen tiempo de tu vida cuando la banda que escuchabas de adolescente vuelve a tu país con la banda de sus hijos. Ese es el caso de Vended, la agrupación que en sus filas tiene a Griffin Taylor y Simon Crahan, hijos de Corey Taylor y Shawn “Clown” Crahan de Slipknot, respectivamente, junto con Cole Espeland y Connor Grodziki en guitarra, y el bajista Jeremiah Pugh. Pero quedarse con eso únicamente es no ver el panorama completo: Vended es una entidad que, si bien, deriva musical e incluso estéticamente de la banda de sus progenitores y tienen poca historia contada aún, con un EP y un single desde 2018, pintan como buen recambio generacional de un estilo que está envejeciendo y que necesita juntamente caras nuevas, aunque sean “los hijos de”, y si vienen con el mismo talento, mejor.

Con todo lo anterior, una de las cosas que se espera de este Knotfest el domingo 11 de diciembre, además de una cantidad descomunal de potencia, es que por un lado Bring Me The Horizon con su metalcore brioso y aventurero, y por otro lado Trivium con su archisabida experiencia instrumental y groove, tomen la posta del rock a gran escala que hoy ostentan nombres como Slipknot, Judas Priest y Pantera en este cartel, y que se les considere por fin no como propuestas pujantes, sino que consagrados en este nuestro país siempre ávido de rock y metal. Y de Vended se confirme que no son solamente los “hijos de”, sino que tienen ideas propias y se hagan un sobrado espacio en el recuerdo de esta gran jornada porque, a juzgar por lo que sabemos de ellos, por ganas e intensidad no se quedan.

Toda la información sobre el line up y entradas de Knotfest Chile 2022, la encuentras ACÁ.