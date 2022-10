El hemisferio norte de RockOut 2022: The Killers, LP y Molchat Doma

Han pasado seis años desde la última edición de RockOut. En aquel lejano 2016, el festival se inclinó hacia nombres vinculados al punk y metal, ofreciendo un cartel internacional donde figuraba Anti-Flag, Hellyeah, Dead Kennedys, Meshuggah, The Offspring y Rammstein. Con mucha agua bajo el puente, y una pandemia entre medio, las dinámicas no son las mismas que en aquella ocasión. Considerando las dificultades atravesadas por la industria del espectáculo, los conciertos de gran convocatoria vuelven a tomar fuerza de forma paulatina. Bajo ese contexto, el retorno del festival ameritaba un enfoque diverso, similar a lo ocurrido en su primera versión, donde se convocó a artistas como Devo, Primus, Fantômas y Extremoduro. Con nombres bastante disímiles entre sí, la edición 2022 de RockOut ofrece un cartel probado en ocasiones más o menos recientes, cada cual dentro de sus propias audiencias.

El retorno casi inmediato de Molchat Doma es la primera de las sorpresas de esta versión. Fue hace sólo unos meses que la banda realizó su primer show en Chile, durante abril de este año en el Teatro Caupolicán. Con cinco años de trayectoria y tan sólo tres álbumes de estudio, el rápido ascenso de la banda resulta interesante; tal como lo refleja su canción “Sudno”, con más de 160 millones de reproducciones en plataformas de streaming a la fecha, los bielorrusos se han posicionado como uno de los principales representantes de la nueva generación de coldwave europeo. Para quienes quieran repetir la cita, o aquellos que no pudieron asistir al primer show, esta segunda fecha significa la oportunidad perfecta para disfrutar de un número tan bailable como sombrío.

Aunque desde una vereda musical completamente diferente, LP es otra artista con un éxito local más que comprobado. Muestra de aquello fue su debut por partida doble durante 2019 en la Cúpula Multiespacio del Parque O’Higgins, realizados a lleno total. Pese a que su retorno estuvo programado para Lollapalooza Chile 2020, razones obvias obligaron a postergar un tercer encuentro que no se concretó sino hasta este 20 de marzo, donde Laura Pergolizzi aprovechó de saldar la deuda con su público y de paso mostrar parte de “Churches” (2021), su material grabado en pandemia. Con una actitud siempre cercana a sus fanáticos, su innegable prestancia y la expresividad de su voz, esta nueva visita de LP es una ocasión para consolidar el vínculo con su público en Chile.

Y si de platos fuertes se trata, no cabe dudas que The Killers es el cierre más indicado para esta jornada. En cuanto a los números, se trata de la agrupación más afianzada del line up; con siete presentaciones en Chile, hay muchas expectativas puestas en la banda de Las Vegas. Bien saben ellos de luces, grandes espectáculos y cierres apabullantes, tal como ya lo han hecho en Chile, durante las versiones 2011 y 2018 de Lollapalooza. Luego de una espera de cuatro años, el conjunto liderado por Brandon Flowers llega con una cantidad importante de novedades.

Por un lado, está “Imploding The Mirage” (2020), que planteó un giro en el sonido de la banda y marcó un paso de madurez; mientras que, por otro, está el íntimo y austero resultado de “Pressure Machine” (2021), o inclusive su más reciente sencillo, “Boy”, con un sonido luminoso y enérgico. Frente a estas novedades en su repertorio, sumado a una activa fecha de conciertos, la promesa de un espectáculo explosivo es casi palpable.

En definitiva, la jornada de este 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura refleja un retorno consistente del RockOut al panorama de festivales. Junto con ello, están las ansias de un público que comienza a rencontrarse con los conciertos y aquellas emociones que despiertan las instancias de esta naturaleza. Con toda seguridad, los años de espera serán el combustible para retomar el ritmo perdido, de la mano de artistas sólidos, aunque cada uno con sus propias particularidades.

