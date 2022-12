Discos chilenos destacados 2022

Las vertientes del metal pueden ser tan amplias como difíciles de abarcar, pero si se buscan puntos de comparación como para trazar líneas de referencia de la amplitud del género (si es que le podemos llamar así tan libremente), dos muy buenos nombres pueden ser Judas Priest y Slipknot, las bandas que encabezan la primera edición del Knotfest en Chile, este 11 de diciembre, y que llegan en momentos muy dispares, pero muy positivos a esta cumbre musical.

En 2019, Slipknot editó uno de los mejores discos de ese año, y probablemente el más aventurero en materia de géneros en toda su carrera. Lo electrónico irrumpía como un valor en sí mismo en varios pasajes de “We Are Not Your Kind” (2019), así como también apostando por la construcción más compleja de elementos de producción en las canciones. Este espíritu continúa en “The End, So Far” (2022), séptimo álbum de estudio del combo que ya no es el estandarte de un sólo estilo como fue con el nu metal –rótulo que tanto les pesó–, sino que ahora es un nuevo estándar en versatilidad, flexibilidad y mezcla de ideas que, sin perder en brutalidad y marcas características del grupo, consigue capturar un nivel de creatividad musical que se quisieran muchos. Slipknot no vive de recuerdos, porque felizmente están en un momento creativo excitante para ellos y para quienes les escuchan.

En cambio, Judas Priest está en un momento celebratorio, pero retrasado por múltiples factores. Cuando los formados en Birmingham dicen que celebran “50 Heavy Metal Years”, es medio siglo de historia, de influencia, y también de mucha creatividad, en serio, sin exageraciones. En 2018, habían lanzado el muy buen “Firepower” y en 2020 iban a embarcarse en esta gira que, por la pandemia, debió ser suspendida. Dos años después, por fin vuelven a Chile en este plan de revisión amplia de su discografía, perfecto para recién iniciados en esta institución del heavy metal. De hecho, es muy interesante cómo los Dioses del Metal serán, tal vez, la banda más purista en el género que se suba a los escenarios de Knotfest Chile 2022. Y es que es imposible subsanar la relevancia de discos como “Screaming For Vengeance” (1982), que con la distancia temporal pueden ser vistos por lo que valen, y no como pasó en su momento de lanzamiento, en que no lograban impactar en momentos donde el sonido dominante no venía desde lo heavy en el metal, sino desde el glam, que en un giro irónico del destino fue influenciado desde el look por Judas Priest.

Lo que sí tienen en común Slipknot con Judas Priest es cómo la visión contemporánea muchas veces no es la más adecuada para leer la relevancia de una propuesta musical única y original. Mientras en Slipknot tiene que ver con mochilas que cargar y una caricaturización de su sonido, amparada en su forma de vestir y mostrarse visualmente, en el caso de Judas Priest viene desde el desdén al metal clásico, tildándolo con demasiada facilidad de algo anquilosado, sin acercarse a observar con profundidad la calidad e innegable desarrollo de un sonido particular que ha trabajado la agrupación. Es la perspectiva la que ha entregado la chance de reconocerles más allá de fanatismos, y por ello estas referencias para el género completo son puntos altos de la temporada estival de conciertos en Chile.

