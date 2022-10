Chilenos en Knotfest: Weichafe, Tenemos Explosivos y Kuervos del Sur

Este 11 de diciembre se realiza la primera edición de Knotfest en Chile. A dos años desde que el festival fuera anunciado, se trata de un debut más que esperado y acorde con el fanatismo del público local por jornadas en torno a la música pesada y el metal. Para esta ocasión, el cartel internacional está compuesto por sólidos y variados nombres. Desde Judas Priest hasta Bring Me The Horizon, pasando por Mr. Bungle, Pantera, Trivium, Sepultura y, obviamente, los anfitriones de Slipknot. Pese a que los números internacionales son quienes se llevan mayor protagonismo en estos contextos, también resulta necesario destacar el line up nacional, que ofrece algunas luces sobre la ruta que ha recorrido la música estridente en este rincón del mundo.

Tomando esto en consideración, Weichafe es una agrupación que cuenta con razones de sobra para formar parte del evento. Con su historia marcada a fuego en la escena musical, la banda liderada por Angelo Pierattini es uno de los mejores precedentes locales donde el rock alternativo adquiere un tono más pesado, abarcando terrenos que pueden coquetear con el metal e incluso el pop.

Esa libertad creativa, que tan bien hace para derribar los prejuicios y los nichos, se tradujo en cuatro discos lanzados durante la primera etapa de la banda, con un repertorio donde se destaca la crudeza de su primer sencillo, “Tres Puntas”, la actitud rockera ineludible de su mítico “disco rojo”, la consistente producción de “Pena De Ti” (2004), o el carácter más inquieto de “Harto De Todo” (2006). En un presente donde el material nuevo comienza a reactivarse paulatinamente, este año presentaron los sencillos “Ponle Agua A Las Flores” y “Vuelo Hacia El Final”, marcando un camino relativamente continuo desde su último larga duración, “Mundo Hostil” (2016). Si bien, Weichafe cuenta con una contundente discografía, se trata de un proyecto que también ha deslumbrado por sus intensas presentaciones en vivo, asegurando un buen desplante por parte de este power trio experimentado.

En una arista directamente vinculada al post-hardcore, Tenemos Explosivos es otro de los escogidos para formar parte del festival. Con cuatro álbumes de estudio, la banda generó notoriedad desde su primer trabajo, “Derrumbe y Celebración” (2012). Gracias a un particular cuidado en la producción que los distinguió a nivel de escena independiente, este disco reúne canciones colmadas de emotividad, tanto a nivel musical como lírico, transformándose en el principal sello del conjunto, que también reluce en su segunda placa, “La Virgen De Los Mataderos” (2015).

Con una pluma cautivadora, Tenemos Explosivos se articula como un conjunto que recopila historias, abre reflexiones e invita a mantener la memoria viva a través de la música. Tomando el discurso político como cimiento creativo, “Victoria” (2017) es un punto en la carrera de la banda donde la intensidad del hardcore se equilibra con el contenido. Lejos de tocar techo, “Cortacalles” (2022) es un nuevo esfuerzo por abrir abanicos sonoros hacia composiciones más diversas y sutiles, dejando claro que aún les queda mucho por decir y hacer.

Por último, Kuervos del Sur representa una de las propuestas locales más valorables en cuanto a fusión se trata. Mediante la unión del rock con la raíz folclórica latinoamericana, el conjunto de Curicó representa una simbiosis muy bien lograda, que no suena forzada, y es capaz de incorporar el rico patrimonio sonoro con instrumentos de cuerda y viento, como el charango y la quena, respectivamente.

Con tres discos de estudio y una buena cantidad de álbumes en vivo, este proyecto se ha perfeccionado a través de la constancia y la mixtura. Particularmente en sus dos últimos trabajos, “El Vuelo Del Pillán” (2016) y “Canto A Lo Brujo” (2019), Kuervos Del Sur ha adherido matices y robustecido la complejidad en sus composiciones. Junto con el interesante trabajo instrumental, las canciones se sostienen a través de leyendas, bestiarios y cantos a poderes elementales, lo que inevitablemente recuerda a Los Jaivas como grandes referencias o maestros tutelares de la banda. Al tratarse de una propuesta tan única, vitrinas como este festival son un impulso para reforzar los nexos con nuestra identidad y, a la vez, articulan una ventana hacia el mundo, donde se reivindica la cultura tradicional latinoamericana.

En definitiva, la jornada programada para este 11 de diciembre en el Estadio Monumental se trata de mucho más que grandes números internacionales. El acierto en seleccionar nombres heterogéneos de la escena local permite evidenciar de buena manera algunas direcciones, anteriores o contemporáneas, que toma el rock más intenso en Chile. Sin lugar a duda, Knotfest Chile 2022 tiene mucho para ofrecer desde su vereda hispanoparlante.

Información sobre el line up del festival, eventos satélite y entradas, la puedes encontrar ACÁ.