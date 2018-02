Anneke Van Giersbergen: “Como mujer jamás he tenido una mala experiencia en el metal, somos una hermandad”

La próxima presentación que la banda Epica tendrá el 3 de marzo en nuestro país se nutrirá de un carácter muy especial gracias a la adición de VUUR, nuevo proyecto de la queridísima Anneke Van Giersbergen, quien, además de estar presente junto a su banda, tendrá dos presentaciones en formato solista, llevándola incluso a tocar en Valparaíso por primera vez en su vida. Dueña de una voz muy especial, Anneke se hizo conocida gracias a su trabajo junto a la banda The Gathering, donde logró convertirse en una de las mujeres más reconocidas de la escena metalera europea. Luego de abandonar la agrupación en 2007, Anneke se vio envuelta en una serie de proyectos con diferentes músicos, entre los que destacan The Gentle Storm, Danny Cavanagh, The Sirens, además de Agua de Annique, su propia carrera solista.

Actualmente, Anneke lanzó su disco con VUUR, orientando su sonido hacia un espectro más progresivo. Luego de tan solo un año de existencia, el público chileno tendrá la oportunidad de escuchar en vivo las canciones de “In This Moment We Are Free – Cities” (2017), además de dos shows con lo mejor de su repertorio a lo largo de los años. Bajo esa premisa, conversamos en extenso con Anneke, donde nos comentó sobre este nuevo proyecto, su relación con el público chileno, el rol de la mujer en la música, entre otras cosas, en una conversación que te dejamos de manera completa a continuación.

Hola, Anneke, ¿cómo estás? Tenemos una entrevista ahora

¡Hola! Muy bien, muchas gracias. Comencemos.

Quiero partir hablando de VUUR, tu nueva banda, con la que vienes a Santiago esta vez. Tengo entendido que el significado del nombre es “fuego” en neerlandés, pero, ¿qué más puedes contarnos sobre este proyecto?

Si, tienes razón, eso significa. He estado trabajando con Arjen Lucassen, hicimos el proyecto de The Gentle Storm juntos, luego grabamos un álbum. Desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer mi propio proyecto de heavy metal, más orientado hacia el prog, pero no tenía gente a mi alrededor con quienes realmente hacer eso. Cuando estaba trabajando con Arjen y formamos la banda para salir de gira con The Gentle Storm, pensé: “¡Vaya, estos tipos son los mejores músicos de metal en toda Holanda!”. Era una banda tan buena, que me hizo pensar que, si quería hacer un disco de metal por mi cuenta, debía ser con ellos. Y lo hice, por supuesto, me tomé un tiempo libre, compuse el álbum, lo grabamos y así formamos esta banda en la que realmente puse mucho esfuerzo. Nos lo estamos tomando muy seriamente y estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado.

Las canciones tienen nombres de ciudades en el título, ¿por qué escogiste estas ciudades en específico?

Es porque viajo demasiado. Con la música siempre se da la oportunidad de viajar mucho, por lo que hay lugares a los que termino regresando cada vez que tengo un nuevo álbum o proyecto. Algunos de esos lugares van creciendo en mí, se van transformando en tu hogar a medida que regresas una y otra vez, como Santiago, por ejemplo, donde he estado con prácticamente la mayoría de los proyectos musicales que he realizado. Siempre se conocen nuevas personas, cada vez que uno sale descubre cosas nuevas y se siente como estar en casa. Por alguna razón, siempre compongo cuando estoy de gira, pero nunca me había dado el tiempo de escribir sobre estos lugares donde siempre estoy, por lo que opté por hacer este álbum conceptual, donde todo se tratara de estas ciudades que tanto amo. Cada una tiene su propia historia, es algo más poético.

¿Qué hay de “Sail Away – Santiago”, por qué quisiste hablar de nuestra ciudad?

Santiago es uno de esos lugares donde sus habitantes son muy especiales, por lo menos la gente que me ha tocado conocer cada vez que voy. Ustedes son muy apasionados, de verdad sienten la música y las artes. A pesar de que a veces la vida no es fácil, se las arreglan para enfrentar los problemas e intentar que las cosas vayan de una mejor manera. Por alguna razón, las cosas son diferentes en Santiago a como lo son en lugares como Francia o el resto de Europa. Ustedes lidian con cosas que no pasan en otros lados, y de verdad me gusta eso, cómo viven con luz y oscuridad al mismo tiempo, por eso quise escribir de aquello.

Además de tu presentación con VUUR, tendrás otros dos shows más: uno en Santiago y otro en Valparaíso, donde te presentarás por primera vez. ¿Qué tienes planeado para estos shows en formato acústico? ¿Tocarás canciones de todos tus proyectos o sólo te enfocarás en tu carrera solista?

Sí, haré un montón de cosas diferentes, porque la belleza de un show acústico es que puedes tocar una variedad de géneros al mismo tiempo, ya que tienes un formato de voz y guitarra que funciona mejor. Cuando hago mis presentaciones de esa forma aprovecho de tocar algunos covers de bandas que me gustan, como Pink Floyd, por ejemplo, pero además hago algunas de Devin Townsend, de The Gathering, también de mis propios discos, en fin, mucho material diferente. Lo mejor de esto es que seré solo yo, así que tengo tiempo de interactuar más, hablar de algunas cosas con la gente, contar historias y hacer algo más personal.

¿Tendrás tiempo para recorrer la ciudad? Quizás en Valparaíso, ya que será tu primera vez…

¡Si, por dios! Será muy genial estar allá, mi hermano ha ido y me comentó que es muy hermoso, estoy realmente expectante por eso, porque nunca hemos estado fuera de Santiago. Siempre tocamos allá y nada más, así que será bueno conocer otro lugar. Lamentablemente, no sé qué tanto tiempo tengamos, porque el show será el día que llegaremos desde Europa, probablemente bajemos del avión, viajemos en auto unas dos horas y lleguemos a hacer el show. Espero que haya una pequeña posibilidad de conocer un poco la ciudad, quizás salir a cenar o algo por el estilo, sería muy genial hacer eso.

Luego de todas estas presentaciones en Chile, ¿cómo describirías tu relación con el público chileno?

Creo que es muy especial, desde los inicios de The Gathering hasta ahora he estado en Chile de muchas maneras, con The Gathering, con The Gentle Storm, con The Sirens, como solista y ahora con VUUR, y de alguna forma siempre reciben muy bien cualquier cosa que yo hago, me hacen sentir como en casa, son todos muy respetuosos y aprecio mucho todo el apoyo que le dan a todo lo que haga. Nuestra relación es muy especial, me encanta el hecho de viajar, llevarles mi música y saber que, incluso en un lugar tan lejano, la gente realmente aprecia lo que hago.

Anneke, me gustaría saber tu opinión sobre un tema muy importante. En estos días, parece ser que las mujeres por fin están siendo reconocidas por su trabajo en la industria musical, pero en la escena del metal considero que siempre han jugado un papel importante en muchas bandas. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Sientes que en el metal ha sido mucho más valorado el rol de la mujer en comparación con la industria en general?

Absolutamente (pausa). Oh, estoy sorprendida, porque tú eres la primera persona en decir esto, así literalmente. Sí, estás en lo correcto, porque la gente me pregunta muchas veces: “¿Es especial ser una mujer en un mundo de hombres? ¿Cómo te sientes con eso?”, y cosas por el estilo, pero lo que me dices es muy cierto, creo que el metal en general, y en especial nuestra vereda del metal como el progresivo, melódico, sinfónico, entre otros, siempre hemos sido respetadas como mujeres. Nunca, jamás he tenido una mala experiencia porque en el metal somos una hermandad, nos vemos como hermanos y hermanas antes que cualquier otra cosa, nos tomamos nuestro trabajo en serio, nuestra música y, especialmente, nuestros fanáticos. Creo que eso es lo más importante; si eres un hombre o mujer, si te tomas las cosas en serio y haces un trabajo de calidad, entonces serás respetado, independientemente de cual sea tu sexo. De todas formas, siento que somos muy respetadas, no me siento como “una mujer en un mundo masculino”, son todos hermanos para mí, nunca he tenido problemas.

Excelente, Anneke, muchas gracias por darnos tu opinión. Y ya que estamos hablando sobre esto, me gustaría preguntarte sobre tu proyecto The Sirens, ¿hay planes en el futuro con ellas?

No, creo que The Sirens ya acabó, a pesar de que lo pasamos muy bien. Esto fue concebido como un proyecto en vivo, nunca quisimos hacer un álbum o algo por el estilo, ahora estoy enfocada en VUUR y en mi material solista, tengo suficiente trabajo con eso. Sé que Liv (Kristine) está tocando de nuevo, y Kari (Rueslåtten) aún está girando, estamos todas muy activas, pero igual disfruté mucho hacer este proyecto.

Qué hay de ti. Además de VUUR, ¿hay algún otro proyecto en el futuro?

No aún, para serte honesta. He hecho tantos shows durante los últimos diez años, que en un punto tenía más de un proyecto activo al mismo tiempo, lo que comenzó a traer consecuencias físicas. En un momento estaba trabajando en cuatro proyectos paralelamente, había mucho esfuerzo en todo. Ahora con VUUR es diferente porque es la banda que yo quería hacer, donde podía poner todo mi tiempo y esfuerzo. Siento que todo ha funcionado muy bien y quiero continuar con esto; de hecho, ya estamos moldeando un nuevo álbum, por lo que de esto se irá tratando mi futuro.

Hablemos de tu álbum “Everything Is Changing” (2012), que fue el primer trabajo que hiciste bajo tu nombre, suponiendo un nuevo giro en tu carrera. ¿Qué estaba cambiando para ti en ese momento?

Bueno, es complicado. Cuando dejé The Gathering me dediqué a formar una carrera solista, pero no me sentí cómoda con desarrollarla bajo mi propio nombre, ya que estaba muy acostumbrada a estar en una banda. Es por eso que terminé llamándome Agua de Annique, aunque fue difícil poner una nueva banda en el mundo, por ende, pensé que lo mejor era dejarlo simplemente como Anneke Van Giersbergen, mi nombre. Con eso la gente estuvo más abierta a escuchar mi material. A pesar de que a Agua de Annique no le fue tan mal, fue problemático para mucha gente que no entendía el nombre (risas). Es irónico que diciendo eso ahora tenga otra banda, pero creo que en estos momentos la gente ya sabe quién soy y qué he estado haciendo durante todos estos años. Al principio era muy extraño que existiera una banda donde la gente ni siquiera sabía que yo estaba detrás.

Anneke, creo que esa fue la última pregunta, ya que se nos acaba el tiempo. Me gustaría finalizar esta entrevista dándote un espacio para que puedas enviar un mensaje a los lectores de HumoNegro.

Gracias por leer y gracias a ti por estar en HumoNegro. Agradezco el tiempo que todos se toman en estar pendientes de lo que hago, de la banda, de nuestra música, y estoy muy feliz de volver a Chile, tocar en Santiago y por fin estar en Valparaíso. No hay nada que me guste más que tocar en vivo, más aún cuando se trata de tan bello país. Ya estoy ensayando y preparando un setlist, por lo que será todo muy divertido.

Muchas gracias por tu tiempo, fue un placer conversar contigo. ¡Nos vemos en el show!

Encantada, muchas gracias a ti, nos vemos en el show. ¡Adiós!

El concierto de Anneke en Santiago se encuentra totalmente agotado. Aún quedan entradas para su show en Valparaíso, aquella información puedes revisarla AQUÍ.