Álvaro Pintos de Cuarteto de Nos: “Nos caracterizamos por trabajar cualquier ritmo sin perder la esencia”

lunes, 25 de septiembre de 2017

Aunque cuando se habla de Cuarteto de Nos lo primero en lo que se piense sea en las letras agudas e ingeniosas de Roberto Musso, también es cierto que la banda uruguaya ha conseguido que el ritmo sea algo diferente en cada entrega, con una identidad que no pasa por un género específico, tal como refrenda una vez más “Apocalipsis Zombi” (2017), decimoquinto álbum de la agrupación. Además de letras que hablan de la alienación tecnológica, a lo “Black Mirror”, existe una capacidad de mezclar terror, ciencia ficción y crítica social en medio de rock, candombe, folklore, pop y mucho más, como podremos ver el 7 de octubre próximo en el Club Chocolate, cuando la banda vuelva a nuestro país. Y para hablar de esto y más, conversamos con Álvaro “Alvin” Pintos, baterista y cofundador de la banda, lo que te mostramos a continuación.

Te hablamos porque vienen a presentar “Apocalipsis Zombi”, y lo primero es saber cómo han visto la recepción de la gente.

Comenzamos hace no mucho la gira. Llevamos 14, 15 fechas y ha sido buenísima la recepción del disco. Mañana salimos a Colombia para presentarlo allá, y luego vamos a Centroamérica, y de ahí en Chile para presentarlo como corresponde. Estamos muy contentos.

Cuando ustedes vienen, aparece en masa la comunidad uruguaya y se vive una fiesta, lo que podrá repetirse cuando vuelvan en octubre.

Es verdad. Nos pasa muchas veces en países, y en especial en Chile, que hemos ido muy pocas veces y la comunidad aún no nos ha visto mucho en vivo. La última vez pudimos ir a un restaurant –que no me acuerdo de su nombre– y estuvo buenísimo. Un lugar futbolero, con comida típica, parrilladas típicas uruguayas. Es buenísimo ese reencuentro.

Entrando en el disco, “Apocalipsis Zombi” continúa la senda de la banda, pero en las letras hay una cosa interesante.

Es un bestial, como dice Roberto, quien escribió las letras, se resume la idiotez humana en muchas facetas. Tú recordarás cuando salió ese juego “Pokémon Go!”, que todo el mundo andaba jugando en el parque, pensando más en su pantalla que si lo pisaba un auto. Si sacás una foto de ese momento, ves el Apocalipsis Zombi. Además, es un disco un poco más pop, técnicamente.

Pensando en lo que te toca a ti, ¿cómo es trabajar desde la percusión en una banda tan variada en estilos?

Te digo la verdad: para un baterista es un sueño poder trabajar en una banda así, con todos los estilos. El punk, el pop, la cumbia, el folklore, es como que te desarrolla un montón de cosas, y está buenísimo porque, claro, cuando grabás con nuevos productores nuevos discos te deja muchas enseñanzas. Con el tiempo, el Cuarteto se ha caracterizado por trabajar con cualquier tipo de ritmo sin perder la esencia. Para la batería y las percusiones eso es maravilloso. Si tengo que tocar algo de folklore o lo que sea, estoy preparado. Es muy bueno. Y el público disfruta mucho también.

Hablando de la creación, el principal creador es Roberto (Musso), ¿cómo es trabajar con alguien como él?

Roberto es un ser absolutamente obsesivo con sus letras y la forma de componer, y eso se nota a la hora de poner la música. Nunca hay un chiste o una cosa a medias al momento de hacerlo. Si vamos a hacer rock, se hace rock, si le vamos a poner folklore, le ponemos folklore, o sea, es muy obsesivo en ese sentido y a mí me gusta mucho porque se ven los resultados en los discos. No se trata de estar jugando a hacer folklore o punk, y eso se nota también en las letras.

Ya existe una trayectoria de 30 años con la banda, ¿cómo eso juega a favor o en contra de ustedes?

Son más de 30 años que estamos juntos, así que imagínate que los códigos al interior de la banda están super aceitados, con una mirada nos comunicamos. En ese sentido, a partir del disco 15 estamos así. En lo que sí cambiamos es en los productores. Este último disco fue con “Cachorro” López, que es un cambio a lo que hicimos antes con Juan Campodónico, pero él se sumó muy bien al grupo y ahí pudimos avanzar para mejor, tal como esperábamos.

Finalmente, ¿cuál es la adición y el aporte de “Cachorro” ante este disco, más en extenso?

Con “Cachorro” ocurre que él trabaja desde el sonido puro, y Juan era más categórico a la hora de que cada instrumento sonara muy correcto. Lo que me gustó de “Cachorro” es que deja más libre la parte de lo que se graba a veces entre sesiones, algo que los audiófilos entenderán muy bien, espero.

Muchas gracias, Álvaro. Y nos vemos el 7 de octubre.

Un saludo a toda la gente de HumoNegro y nos vemos ese sábado.

Por Manuel Toledo-Campos