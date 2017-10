We Are One Tour Chile 2017: De cara al fuego

Han sido días felices para los seguidores nacionales del hardcore punk (ya sea en su arista más extrema o más melódica), puesto que hace un poco más de una semana se vivió una jornada memorable con el debut de Judge en Chile y ayer, por su parte, otro estreno acaeció en el mismo recinto de calle Alameda. Tras una carrera que sobrepasa las dos décadas, los estadounidenses de Face To Face otorgaron su primera presentación en este lado del continente, dentro del marco de la segunda edición del encuentro denominado We Are One, que este año contó además con la participación de otros insignes: Ignite, quienes, de frente y con sensatez, son un acto comprobado en directo del que es posible esperar un desempeño lleno de precisión y alma.

Completando el cartel estuvo Much The Same, The Fullblast y The Decline, estos últimos dueños de la obertura. Cerca de las 18:30 horas se ubicaron en el escenario y desde un principio entusiasmaron a una concurrencia que en ese momento llegaba de a poco al lugar. Dueños de tres larga duración (“I’m Not Gonna Lie to You” de 2010, “Are You Gonna Eat That?” de 2011 y “Resister” de 2015), los australianos se mostraron afiatados y con mucho dinamismo para ejecutar la velocidad de las composiciones, que también fueron la tónica del evento. “New Again”, “$hit Yeah!” o “I Don’t Believe” con su buena ejecución y la respectiva respuesta del público que había a esa hora, evidenciaron el respeto y el reconocimiento que han obtenido en el circuito internacional, lo que les ha permitido trabajar con gente de renombre en la escena, como Bill Stevenson (Descendents / Black Flag) o compartir la tarima con muchos de los grandes nombres del panorama.

Más tarde, y con una audiencia que crecía de forma exponencial, llegó el turno de Much The Same, quienes según lo publicado eran terceros en el programa, algo que sin embargo no ocurrió. Los estadounidenses usaron sus treinta minutos con destreza y dedicación, a pesar de que la mayor parte del contingente fue por los cabezas de cartel; salvo los acérrimos de siempre, la gente se limitaba a apreciar su propuesta más que a interactuar de manera activa. Los temas con los que partieron, “Wish” y “Masquerade”, constituyen el sello característico del grupo y son muy enérgicos, por lo tanto, son buenas instancias para observar el alma del conjunto. “Stitches”, corte promocional proveniente de “Survive” (2006), con mucha energía fue uno de los puntos más altos de su intervención en We Are One Tour 2017, dejando a sus seguidores con la satisfacción de verlos en las mejores circunstancias posibles.

El conjunto canadiense The Fullblast fueron los siguientes, y su combinación del sonido clásico del hardcore punk con toques progresivos representa a las tendencias más temerarias de la nueva era. “Shame” o “Spoons, Gats, (White Collar) Prison Tats” fueron tan precisas como veloces, quedando expuestas las habilidades de sus músicos, quienes, sin embargo, tuvieron que lidiar con algunos problemas de sonido que afectaron a la guitarra rítmica y a la voz por varios pasajes. A esas alturas, la pista del establecimiento capitalino estaba prácticamente llena y el ambiente a su vez era de comunión entre los asistentes que disfrutaban de “Redemption” o “Rollerskaters” y sus estructuras desafiantes de los cánones del estilo, desembocando al término de su turno en una ovación total.

El logo de Ignite apareció con imponencia proyectado en la pantalla y, tras unos breves minutos de espera, “Zoli” Teglas y sus compañeros se apoderaron de la velada, arrasando con un repertorio que, a diferencia de su presentación de hace dos años, se basó casi por completo en “A Place Called Home” (2000) y “Our Darkest Days” (2006), sus dos trabajos más exitosos. “Poverty For All” y su furia punk hizo estallar a todos los que se apostaban en la sección más próxima al escenario. Como era de esperarse, un coro gigante inundó todo a su paso y, con los ánimos en llamas, un himno del grupo como “Veteran” sentenció que esta sería sin duda una actuación inolvidable. Cada canción fue recibida con una respuesta mayor a la anterior; “Know Your History” o la siguiente, “Let it Burn”, hicieron que la batahola fuera de proporciones, y cuando llegó el momento de “Fear Is Our Tradition” la conexión entre los californianos y presentes fue absoluta.

Todo pareció más cómodo y natural que lo ocurrido en el Centro de Eventos San Diego el año 2015, lo que se notó en la actitud de Teglas, quien sólo se preocupó de agradecer el apoyo de los seguidores y a cantar con pericia, porque su desempeño fue superlativo en comparación a todos sus colegas de la noche. “My Judgement Day” y un extracto semi-acústico de “Slowdown” fueron la antesala del que fuese el instante de mayor algarabía en esta nueva visita de Ignite a Chile: el bloque final donde ejecutaron “Place Called Home” y “Sunday Bloody Sunday”. Luego remataron como si no hubiera un mañana con sendas interpretaciones de la esperanzadora “Live For Better Days” y “Bleeding”, mientras que todos los que llegaron anoche a la cita cantaban a todo pulmón y marcaban con cariño y fuego en la memoria –tanto de la banda como de los incondicionales– estos sesenta minutos de hardcore punk en su estado más puro.

Si bien, fue posible aseverar que las expectativas eran altas para el debut de Face To Face por estos lados, lo cierto es que cualquier pronóstico se quedó corto frente a la ebullición y la euforia que se desencadenó apenas se oyó el clásico “one-two-three-four!” de “You’ve Done Nothing”, tema que abre “Don’t Turn Away” (1992) su primer disco. El catálogo que exhibieron ayer sólo incluyó tres extractos de su más reciente trabajo, “Protection” del año pasado, mientras que el resto sólo se concentró en la trilogía inicial: el ya nombrado registro de 1992, más “Big Choice” (1995) y el homónimo de 1996, decisión que se justifica al considerar su ausencia en el país. Así, cortes como “Bent But Not Broken”, “Double Crossed” o “I Won’t Say I’m Sorry” y su frescura, calzan perfecto con las pistas emblemáticas que le secundaron, como “Ordinary”, “You Lied”, “I Want” o “Walk The Walk”, que a su vez sonaron como si tuvieran un par de años de ser escritas.

Trever Keith y el resto de los músicos no daban crédito al entusiasmo y a la recepción que les profesó el público que llenó Club Blondie, situación que les infundió aún más fuerza y pasión para seguir con el espectáculo a través de “AOK”, “I’m Trying” o “Velocity”, todas enfrentadas a un círculo enorme de personas girando y bailando al compás del punk tradicional que hace Face To Face. Ya entrada la noche y ubicados en la postrimería de We Are One Tour 2017, el ímpetu de la velada se hizo más potente y el coro, que acompañó durante toda la hora que duró el show de uno de los estandartes del punk de la costa oeste de Estados Unidos, se escuchó unísono y conmovedor, algo que no dejó indiferentes a los integrantes que, entre atónitos y agradecidos, seguían su rutina de material clásico como “Complicated”, “I Won’t Lie Down”, “Blind” y “It’s Not Over”.

Tras retirarse por unos segundos, se cumplió la profecía de muchos fanáticos y “Pastel” más la gloriosa “Disconnected”, bajo una ovación histórica, clausuraron esta verdadera oda al hardcore punk que se llevó a cabo ayer en el centro de la ciudad y que, una vez más, fue capaz de unir en un solo canto a distintas generaciones que, sin importar su origen o contexto, mantienen viva la llama de la música callejera y contestaría que después de tanto tiempo sigue vigente y ardiendo en el corazón de sus adeptos.

Por Hans Oyarzún

Fotos por Luis Marchant

