We Are One Tour 2023: Acción y velocidad

Son los últimos días del verano y el intenso calor comienza a disiparse paulatinamente. En este contexto, la exigente jornada que se vivió durante el We Are One Tour se presentó como una despedida coherente a las altas temperaturas de la estación. Luego de su paso por Brasil, el festival latinoamericano trajo invitados de alto calibre, siempre fieles al espíritu lúdico, extremo y acelerado que han mantenido como impronta en cada edición, siendo el skate punk y el hardcore melódico los conceptos en común durante este 2023.

Eran cerca de las 18 horas y Unión X Afán fueron los primeros convocados para iniciar una tarde llena de velocidad. Acorde a los parámetros del festival, la banda oriunda de Copiapó demostró con creces su capacidad para ejecutar un hardcore con arreglos técnicos y melódicos, donde repasaron parte de sus sencillos y su álbum “Inserto Submundo” (2012), contando afortunadamente con la participación de un público en evidente sintonía y dispuesto a soltar sus energías desde muy temprano.

Luego fue el turno de los estadounidenses Cigar, quienes en un setlist de 12 canciones hicieron su intento por agotar a una eufórica cancha que no se dio por vencida fácilmente. Con canciones de su primer disco, “Speed Is Relative” (1999), y su reciente trabajo “The Visitor” (2022), la banda demostró que los años no han mermado su calidad musical, entregando un refrescante flashback hacia el sonido melódico de los noventa. Pese a que sus dos álbumes se llevan por más de dos décadas de distancia, los oriundos de Oregon lograron presentar un show íntegro que no hizo diferencias en cada periodo y fue exitoso en su afán de mover al público del Teatro Coliseo.

Durante su segunda porción, la escena de Suecia fue la gran protagonista del festival, comenzando con el intenso show de Satanic Surfers. Con “The Usurper” y “Egocentric”, la banda abrió la cancha del recinto, rearticulando los mosh pits que fueron parte habitual de toda la jornada. Tomándose una breve interrupción para saludar al público, el conjunto alcanzó un primer punto de conexión con “Hero Of Our Time”, haciendo corear a una gran mayoría de asistentes. Con excelente desplante técnico, los suecos lograron derribar las barreras del idioma y comunicarse a través de la energía de su música; además del especial carisma de su baterista y vocalista Rodrigo Alfaro, quien, pese a encontrarse en el fondo del escenario, pudo congeniar con una cantidad no menor de fanáticos que estaban en el Teatro Coliseo para verlos a ellos.

“Catch My Breath” fue un segundo paseo por su último disco “Back From Hell”, para luego dar paso al agresivo inicio de “Wishing You Where Here”, lo que incentivó un desfile de stage dives que no se detuvo hasta finalizada la presentación. Retomando el repertorio de su primer disco, “Puppet” y “Armless Skater” fueron canciones reconocidas por el público que, aparentemente, aún contaba con el ímpetu para seguir adelante en una tarde, a esas alturas, sofocante. Luego de una hora de show, donde se repasó en extenso su primer álbum “Hero Of Our Time” (1996) y se presentó parte de lo nuevo de su último disco, Satanic Surfers se despidió de su público. En un código de fraternidad, Alfaro se lanzó hacia los fanáticos, quedando como una postal para el recuerdo de esta tercera visita en Santiago.

Pese a lo extenuante de la tarde, los ánimos no cayeron hasta que llegaran los anfitriones del festival. Alrededor de las 21:20, Millencolin dio su entrada triunfal envueltos por aplausos que sólo fueron callados por “Kemp”, en un inicio a medio tiempo que dio la oportunidad para recuperar fuerzas para lo que se avecinaba. La calma fue breve, ya que la dupla de “Bullion” y “Sense & Sensibility” ofrecieron una visita fulminante por dos periodos de la banda, demostrando una capacidad en sus composiciones que no decae con el tiempo. En dicho sentido, la canción “SOS”, homónima de su álbum del 2019, recordó que los suecos siguen activos discográficamente; mientras que “Fox” fue el primer gran clásico de la noche ampliamente celebrado.

El vaivén de canciones suaves e intensas empezó con “Botanic Mistress”, para luego continuar con “Nothing” y culminar con “The Ballad”. Con Nikola Sarcevic cambiando el bajo por la guitarra, la ocasión alcanzó la complicidad del público y la camaradería en el Teatro Coliseo. Recobrando la euforia, el compás acelerado del hardcore en “Olympic” encaminó el final del show; continuando con la optimista y celebrada “Pepper”, la explosiva energía de “Mr. Clean” y el clásico indiscutido “Penguins & Polarbears”. Con gran parte de la labor realizada, Millencolin se dio un espacio para bromear con el público, compartir una cerveza y cerrar a lo grande con la esperada “No Cigar”, desatando las últimas gotas de energía que quedaban para disfrutar este momento y el clímax de toda la jornada.

Luego de una tarde completa guitarras y baterías veloces, el caluroso Teatro Coliseo se vaciaba de un público agotado, donde el sudor, la acción y la velocidad fueron recompensadas con las amplias sonrisas de satisfacción en gran parte de los asistentes. En cuanto a Millencolin, los suecos enmarcaron su sexta visita a Santiago con la sólida impresión que continúan erigiéndose como un nombre esencial del punk melódico, ofreciendo la oportunidad de transportarse hacia aquella época donde el skate y la música encontraron su punto culmine de unión, durante una nueva versión del We Are One Tour.

