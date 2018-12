We Are One Tour 2018: La unión hace la fuerza

La gran cumbre del punk y el hardcore del año se vivió anoche en Club Blondie, en la más reciente edición del festival “We Are One”, que en esta ocasión estuvo encabezada por la espectacular actuación de los veteranos de Pennywise, quienes, celebrando treinta años de historia, se mandaron un show inolvidable, respaldado por la entusiasta respuesta del público, que lo dio todo en una jornada maratónica. Desde la apertura de los chilenos de Valium, hasta el cierre con Pennywise, We Are One fue una experiencia llena de energía y pasión.

Valium

Los chilenos estuvieron 25 minutos sobre el escenario y los aprovecharon bien. Pese a que el inicio contó con varios problemas de sonido, los nacionales pudieron sacar adelante el show y repasar lo mejor de su álbum “Nuestro Lugar” (2015). Además, presentaron a su nuevo guitarrista, Ricardo Godoy, músico que logró convencer a la fanaticada, haciendo justicia a los más de diez años de carrera de Valium. Tuvieron que sortear algunos ripios durante su actuación, pero al final con “No Me Quiero Acostumbrar” la fiesta estaba más que armada y se mantuvo en lo más alto durante el resto de la noche.

Belvedere

El primer número canadiense de la jornada fue el cuarteto bautizado como Belvedere, quienes, de la mano del skate punk y el hardcore melódico, han sabido mantener una carrera de más de veinte años. Promocionando su más reciente disco, “The Revenge Of The Fifth” (2016), la banda encabezada por Steve Rawles se mandó un set de catorce veloces canciones, que fueron disfrutadas a concho por los fans que se tomaron la pista de baile para danzar entre combos y patadas.

Comenzando el show con “Shipwreck”, destacaron en el repertorio canciones como “Subhuman Nature”, “Repetition Rejection” y las que pusieron fin a la actuación de los canadienses, “Closed Doors” y “Brandy Wine”. La presentación fue breve, pero suficiente para dar un repaso a lo más destacado de la historia del conjunto y, de paso, dejar satisfechos a sus seguidores.

Comeback Kid

El regreso de la banda de Winnipeg se enmarcó como el acto más pesado de la noche. En promoción de su sexto álbum, “Outsider” (2017), el conjunto se tomó por asalto el recinto provocando los mosh pits más violentos de la velada. Desde la partida con “False Idols Fall” hasta el cierre con “Wake The Dead”, Comeback Kid fue una máquina que arrasó con todo.

Los problemas de sonido fueron la tónica durante los recitales de las primeras bandas, y en el caso de Comeback Kid la mezcla durante los primeros minutos era demasiado baja y daba poco énfasis a los instrumentos. Los gritos de Andrew Neufeld llenaban el recinto, pero no así la música de sus compañeros, lo que quitó potencia a cortes como “Do Yourself A Favor” y “G.M. Vincent & I”. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la audiencia disfrutara del espectáculo, coreando y mosheando cada uno de los cortes.

Sin espacio para pausas, pero sí para reconocer que este había sido una de las mejores fechas del tour por parte de Andrew Neufeld, Comeback Kid cerró participación en el certamen con “Talk Is Cheap” y “Wake The Dead”, que mató los últimos cartuchos en un final tremendo. Más que satisfechos, todo estaba en su lugar para recibir al gran plato fuerte de la noche.

Pennywise

En su tercera vez en Santiago, Pennywise retornó para celebrar su aniversario número treinta, y qué manera de hacerlo. Si bien, “Never Gonna Die” (2018) es la última placa lanzada por el grupo, sólo una canción de esta, “Live While You Can”, fue presentada en el concierto de anoche, todo para dar espacio a los clásicos de su carrera y poner a cantar y a bailar a todo el público.

Todo comenzó con “Peaceful Day”, seguida de “Rules” y “Homesick”, en momentos donde, desde la mesa de sonido hacia adelante, no se podía estar de pie sin ser arrastrado por la masa de gente corriendo y empujándose sobre la pista. Era impresionante comprobar que ni siquiera refugiarse en los bordes del recinto era suficiente para escapar de la ola. Una verdadera locura se vivió durante todo el recital, la que sólo fue creciendo a medida que seguían cayendo los hits.

“Society”, “Fuck Authority” y el cover de Bad Religion, “Do What You Want”, fueron algunos de los puntos álgidos de un show, el que siempre se mantuvo en lo más alto. El elogio a la fanaticada tampoco estuvo ausente, y fue Fletcher Dragge quien declaró que estaban viviendo el mejor show de la gira. Y es cierto, lo de anoche estaba ideal para ser capturado para un futuro lanzamiento en video o algo por el estilo. Sobre todo cuando la postal que marcó el epílogo, con los miembros de Belvedere y Comeback Kid cantando al unísono “Bro Hymn” junto a Pennywise en el escenario, mientras la muchedumbre no paraba de correr en el remolino, fue una de las grandes imágenes que nos dejó 2018 en el ámbito de los recitales en Chile.

Haciendo honor a su nombre, “We Are One” nos brindó una jornada llena de energía y pasión, donde quedó comprobado que la unión hace la fuerza y da como resultado shows inolvidables. Esperamos con ansias la edición del próximo, pero, por ahora, la vara quedó muy alta.