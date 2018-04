Wavves: Deja que ocurra

El concepto de la caída libre es tan extenso como unívoco. Es caer, ir hacia abajo, entregarse a las fuerzas de la gravedad antes del inevitable freno. Es el momento al medio cuando hay una calma aparente, pero expectante, el que muchas veces tiene la mejor fotografía y es el más recordado. Gente dejándose caer en medio del tumulto era la imagen más repetida en medio del esperado debut de Wavves en Chile, una caída libre en los recuerdos adolescentes y en la ira que acompaña a los sujetos hasta muchos años después, lo que transformó al versátil Espacio San Diego en una plataforma para la guerra mental, por los tiempos que vienen.

El evento, parte de Red Bull Music, subvertía lo que una tranquila tarde de domingo podría ser. En vez de hamacas, siestas y almuerzos tardíos, desde las 17:00 hrs. la gente comenzó a llegar poco a poco al recinto de San Diego, y los que “madrugaron” pudieron ver a Adelaida, banda porteña que es parte de las mejores agrupaciones de rock del país, pese a abrazar en sus últimos lanzamientos un sonido un poco más tradicional.

En vivo, el trío consigue que cada sonido sea vital, sin rellenos, sin sufrir, pese a ciertos problemas de sonido que afectaron a Jurel Sónico y Naty Lane. Adelaida pasó por encima de todo con mucha potencia, y también control melódico, como se ve en tracks como “Holograma”, “Cienfuegos” o “Columpio”. En vez de acercarse a un sonido indie, como sugieren las decisiones que toman en la producción de los discos, en vivo Adelaida se extiende como un animal de guerra que batalla, y gana.

La coherente jornada continuó con Playa Gótica, banda que, si bien no lleva tanto en el ruedo, y además sólo cuenta con un disco a su haber (el excelente “Amigurumi” de 2017), en vivo pareciera que tuvieran dos vidas de experiencia. La forma en que no sólo Fanny Leona, sino que también Loader y Charlie usan el espacio, dejan en claro que conocen bien de lo que son capaces. La mezcla entre pop y shoegaze que tiene el cuarteto es impecable. Hace bailar y cabecear, y Fanny es una impecable frontwoman que no sólo hace show constantemente, sino que mete a la gente en el cuento.

Igualmente, la batería de Pipa es un deleite rítmico y, como dijimos al destacar a “Amigurumi” a fines del año pasado, “el equilibrio de la fuerza en Playa Gótica permite la locura necesaria”. Y es que así suenan “Fuego” o “Extraños Visitantes”, entre el baile y la intensidad. Punto aparte el oficio de la banda de improvisar “Isla Negra” mientras arreglaban una caja en la batería, momento que muestra cómo Playa Gótica sabe demasiado bien lo que hace, y lo hace demasiado bien.

La locura terminaría arribando puntual a las 20:15 horas, cuando Wavves por fin visitaba Chile. El sonido había sido preciso en las bandas anteriores, y tal vez era el desorden el que hizo que no fuera tan bueno para la banda principal, que además tuvo problemas como la “muerte” del amplificador que usaba Alex Gates. Pero, aunque eso no funcionara, existían las canciones y también la onda que se produjo entre la gente y Nathan Williams, quien –arisco como es– se conectó con el público que se volvió loco de inmediato con “Way Too Much”, y aún más después con “King Of The Beach”, nombre del disco de 2010 que dominó la jornada.

La banda funciona y en vivo es mucho más potente que lo que pudieran sugerir sus versiones de estudio. Si existen tintes playeros en muchas canciones, en el escenario todo se torna mucho más hardcore y crudo, lo que se convierte en parte importante de la energía que cruza a cada persona, viviendo el momento, fluyendo con él, y haciendo que Wavves realmente genere olas que vayan arrasando con todo, sea fijándose en los “Idiot” del mundo o aplicando rabia contra el aburrimiento de la vida moderna con “So Bored”, canción que adelantaron del setlist tras los problemas del amplificador de Gates.

Mientras sonaba “My Head Hurts” o “Demon To Lean On”, la gente volaba por sobre los cuerpos, y algunos saltaban desde el escenario con distintas suertes, algunos siendo elevados por brazos ajenos y otros cayendo casi como trapecistas sin red. Es que Wavves había que vivirlo, tenía que ocurrir, tenía que pasar por sobre los cuerpos y las ideas, tenía que pasar por sobre una guitarra que se escuche o no, porque al final lo importante era el momento.

Ver “No Shade” derribando ideas por cien segundos o “Linus Spacehead” proponiendo pasadizos al pasado, son cosas que muchos esperaron por años y, aunque el alegato repetido es que vinieron “tarde”, un domingo a las ocho de la noche pareciera que el tiempo no existiese porque cada uno se sintió en su adolescencia personal, sin carnet, sin pasaporte, sin complacencia que fuera más allá de los casi tres minutos que duraba “Green Eyes”, que cerró los 70 minutos que los fans de Wavves esperaron años sin más.

