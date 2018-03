Volbeat: Sellando el trato

Se sabía que esto iba a ser histórico; una jornada especial tanto para la banda como para los fanáticos que abarrotaron el Movistar Arena, incluso agotando localidades que nunca se habían vendido para un show internacional, a fin de protagonizar uno de los encuentros más íntimos y atractivos que Pearl Jam ha tenido con Chile. Y es que la decisión de hacer un show cerrado en arena fue inédita en toda Latinoamérica, donde los de Seattle están acostumbrados a llenar estadios de fútbol, un fervor que los de la movida noventera causan en este rincón del planeta quizá porque nunca tuvimos la suerte de disfrutarlo en carne propia durante su auge. Es por eso que incluso personas de otras partes del continente tuvieron que viajar a nuestro país para presenciar la vuelta de Pearl Jam, tras casi un año y medio alejados de los escenarios.

Dicha sequía se acabó pasadas las 21:30 horas del jueves 13 de marzo, momento en que las luces se fueron apagando de a poco y un conjunto de esferas luminosas se posaron sobre el escenario en 360 grados como telón de fondo para “Release”, que ya casi se va haciendo un ritual en la partida, como ocurrió en su debut en 2005 y en Lollapalooza 2013. La emoción se apoderó de los asistentes, quienes con sus brazos en el aire siguieron cantando ensimismados, mientras “Of The Girl” y “Low Light” cargaban la atmósfera de intensidad. El gran dinamismo del escenario también ayudó a que cada canción tuviera un valor agregado, ya que los juegos de luces en “Animal”, “Mind Your Manners” y “Hail Hail” fueron sumando estímulos que el público supo responder con mucha energía.

Si hay algo que distingue a cada show de Pearl Jam en Chile es precisamente la conexión que tienen con sus fanáticos, de ahí que Eddie Vedder se preocupe por su seguridad y pida a todos cuidar a los amigos, especialmente a las mujeres que están más cerca de la reja, en lo que sería la primera de sus simpáticas intervenciones en español que lo hicieron sentir más cercano. Prometiendo una noche larga y con guitarra en mano, el carismático líder dio la partida para descorchar la emocionante “Love Boat Capitan”, seguida por la eufórica “Corduroy” y “Dissident”, una favorita que muchos estaban esperando hace trece años, ya que formaba parte de las que “nunca hemos tocado aquí”, según contó el mismo Vedder. “Even Flow” mantuvo los ánimos al máximo, con un Mike McCready despampanante en las seis cuerdas; verlo de rodillas, sacando los sonidos más estrepitosos de su guitarra, será una postal difícil de olvidar.

Tras una contundente “Present Tense” y de declararse “piscolero”, “Given To Fly” desató el canto masivo en todos los rincones del Movistar Arena con un sólido Stone Gossard, quien defiende su puesto estoicamente y se prefigura como el pilar de canciones tan insignes como “Garden”, otra de las gratas sorpresas de la noche, y “The Fixer”, en la que su arranque con el riff principal fue certero, así como cuando tuvo que respaldar al gigante McCready –que hasta se permitió emular a Eddie Van Halen en su solo– en las partes intensas y serpenteantes de “Lightning Bolt”.

“Can’t Deny”, nueva canción tocada por primera vez en vivo –dedicada a los estudiantes estadounidenses que sobrevivieron al atentado de Florida– y “Porch”, despidieron la primera parte de un setlist que no escatimó en sorpresas y homenajes. Tras la partida del segundo tramo, con la sobrecogedora “Around The Bend”, Gossard dispara el emotivo riff de “Footsteps”, lado B que originalmente sólo cuenta con voz y guitarra acústica, pero que en esta oportunidad fue orquestada con los elementos de la versión a banda completa que aparece en el disco de Temple Of The Dog, que con el fallecido Chris Cornell se transformaba en “Times Of Trouble”, incluso con su armónica distintiva. Pero los honores no quedaron allí, ya que el ex Soundgarden se hizo presente tanto en la polera de Matt Cameron como en la dedicada “Come Back”, gesto que causó un estruendo desgarrador en los asistentes.

De la emotividad, se dio paso al lúdico momento en que todo el público cantó el feliz cumpleaños a Jeff Ament, con una torta que incluso llegó al público cuando Eddie la lanzó desde el escenario antes de arrancar con el cover de Victoria Williams, “Crazy Mary”, lo que dio paso al tramo del concierto dedicado a los hits, con “Do The Evolution”, “Betterman” y “Black” a la cabeza, seguidas de una sentida versión de “Comfortably Numb” de Pink Floyd, que sonó exquisita en las manos de la banda, y “Alive” para dar paso a otras versiones que ya forman parte del catálogo neurálgico de Pearl Jam, como “Last Kiss” de Wayne Cochran y “Baba O’ Riley” de sus queridos The Who, en la que volaron panderos ya con las luces prendidas para dar el cierre definitivo con “Indifference”, única vez que han bajado el telón con esta hipnótica canción.

Tres horas de concierto y un recinto a tablero vuelto sólo demuestran la estrecha relación que Pearl Jam tiene con Chile. La ciudad que más los escucha en el mundo, según distintas plataformas de streaming, los recibe en una semana que también los verá cerrar la primera jornada de Lollapalooza 2018. Sin embargo, esta ocasión fue única, porque la banda supo valorar la lealtad de su audiencia y esta supo responder con la misma gratitud, entregando y disfrutando un setlist de lujo, cargado de guiños que lo hicieron aún más especial. La historia se escribe cada día y, después de lo acontecido en Movistar Arena, podemos decir que sí nos quedamos con una hoja grande del libro de memorias de Pearl Jam porque, a su vez, ellos también forman parte de la nuestra. No es que nos hayamos quedado pegados, es que esta música va creciendo con todos nosotros y eso es más que pura nostalgia.

Setlist