Tricky: Empatía en el trance

El debut en Chile de los norteamericanos Citizen se llevó a cabo en las dependencias del Bar Loreto, un recinto más que ad hoc para la velada, ya que la conexión que existió entre la banda y la audiencia fue clave para hacer de esta noche de martes, una jornada llena de cantos y emociones. Formados el año 2009, Citizen ha logrado mezclar en su propuesta estilos como el indie rock, emo, grunge y post hardcore, dando a luz tres trabajos de larga duración, siendo el más reciente “As You Please” (2017), disco que los trajo por primera vez a esta parte del mundo.

Frente a un público ansioso por recibirlos y que se hizo presente en el recinto desde temprano con la actuación de los teloneros chilenos, Los Fix y Tilde, respectivamente, quienes, en sus particulares estilos –punk rock los primeros y post rock con toques de shoegaze los segundos– mostraron los más atractivo de su repertorio, dejando listo el ambiente para que el conjunto estadounidense realizara su esperado primer concierto en la capital.

“Roam The Room” abrió los fuegos con la energía en alto y los cinco músicos apoderándose del proscenio, destacando la figura del vocalista, Mat Kerekes, quien fue el principal canal de comunicación entre el público y sus compañeros, derrochando energía en cada uno de los catorce cortes presentados y poniendo a prueba su garganta en las secciones más intensas del set, recibiendo siempre el apoyo incondicional del coro de fanáticos, que no dejaron de cantar y saltar en ningún momento. Una de sus canciones más solicitadas, “The Summer”, fue prueba más que elocuente de lo anterior, en una postal que se repitió durante toda la presentación.

Pasaron “Fever Days” e “In The Middle Of It All”, cuando llegaron los problemas técnicos en una de las guitarras. Durante los minutos que duró el impase, Kerekes tomó la batuta y buscó formas de entretener al público contando anécdotas del tour por Sudamérica, mencionando que hace un par de días fue su cumpleaños, lo que provocó el típico canto por parte de la fanaticada al vocalista de 24 años recién cumplidos, en otro pasaje para el recuerdo. Una vez que los problemas técnicos se resolvieron, Citizen reanudó la música y las versiones en vivo de “Sleep”, “Cement” y “Medicine” siguieron manteniendo la fiesta en alto.

El concierto alcanzó su peak en composiciones como “The Night I Drove Alone”, donde la voz quedó en mano de las decenas de seguidores que cantaron a más no poder, en la bailada “Jet” y en “Drown”, canción que no era parte del repertorio de la gira, pero fue interpretada anoche debido a las reiteradas solicitudes de los fans, quienes tuvieron su recompensa cuando el tema extraído del split que realizaron junto a Turnover, “Citizen / Turnover” (2012), sonó hacia el final del espectáculo, el cual fue sellado definitivamente con “Drawn Out”, en una hora exacta de recital que no fue suficiente para el respetable, que siguió pidiendo al quinteto luego de que el telón cubriera el escenario del Bar Loreto.

Citizen no regresó para un segundo bis, pero cumplió con un debut donde hicieron un completo repaso de sus tres álbumes y a sus casi diez años de carrera musical. Aún son una banda joven y su música así lo demuestra, en una serie de canciones que rebosan emociones desbordadas y conservan un espíritu adolescente, que anoche se dejó sentir con todo en el coro unánime de todos aquellos que se hicieron presentes en el bar del barrio Bellavista.

