Tokyo Ska Paradise Orchestra: Una fiesta sin fronteras

jueves, 5 de octubre de 2017 | 12:42 pm | Comentarios (1)

La llegada de la primavera trajo consigo aires nuevos con aroma a ska. Si el domingo recibimos a Bad Manners, uno de los grandes nombres del 2 tone inglés, este miércoles fue el turno de los embajadores japoneses de dicho sonido jamaiquino. Con tres décadas de carrera musical en el cuerpo, los gigantes de la Tokyo Ska Paradise Orchestra debutaron en suelo chileno, entregando un show alborozado que supo cumplir con las altas expectativas luego de tantos años de espera.

Enmarcados en la gira latinoamericana “No Borders” –que también incluye fechas en México, Brasil, Colombia y Argentina–, los gigantes nipones hicieron su entrada al escenario del Club Chocolate al son de “Little Green Bag”, mientras recibían la calurosa bienvenida de sus fanáticos, que, dicho sea de paso, contaba con una gran cantidad de coterráneos entre los asistentes. “Shot In The Dark” fue el tema encargado de abrir la jornada, dejando en claro desde un principio la alta calidad de cada uno de sus músicos, sumado al desplante y carisma que dan cuenta de los años de experiencia con el público. Sin mostrar un ápice de dudas en su interpretación, la Skapara continuó la fiesta con “Speak Softly Love”, más conocida como la canción de la película “El Padrino”, desatando una algarabía total.

La seguidilla de sorpresas satisfactorias fue uno de los aspectos que más marcó la jornada, partiendo por el cálido trato de la banda con su público. Cada integrante se valió de la energía interpretativa de sus respectivos instrumentos, llevando la barrera del idioma a un segundo plano. Mayor protagonismo tuvo el saxofonista tenor, Gamo, quién lograba comunicarse en español con mayor fluidez, facilitando el diálogo. “Call From Rio” hizo un guiño a ritmos latinos que se iban intercalando con pasajes que sacaban a relucir el talento tanto de bronces como de su virtuoso tecladista, Yuichi Oki, quién se ocupaba de dar clases magistrales cada vez que la banda se tomaba un intermedio. “Brave Eagle Of Apache” y “Soul Growl” mantuvieron a tope la energía en lo que ya era una verdadera pista de baile. Este último tema también dio pie a un breve homenaje a Toots And The Maytals, que los presentes lograron detectar.

Luego de la movida “Samurai Dreamers”, la banda aprovechó de mostrar su lado más lúdico. Nargo cambiaba su trompeta por una melódica para realizar un solo que finalizó con un pequeño juego de luces, el que fue agraciado por el público. Skapara continuó el show con un tributo al clásico “One Step Beyond” de la banda inglesa Madness, y un segundo homenaje bastante inesperado. Gamo, en su facultad de intérprete, le cuenta al público que tocarán la canción “Eres” de Café Tacvba, dando a entender la estrecha relación que existe entre los japoneses con México, donde ya se han presentado en varias ocasiones.

“Suikinkutsu” calmó un poco los ánimos, pero sin dejar de cautivar a los presentes, lo que dio tiempo para presentar parte de su material nuevo con “Toisora, Uchuno Haté” y “Routine Melodies Reprise”. Ya anunciando su despedida, la banda interpretó “Pedorazu” para retirarse del escenario, no sin antes dejar al público a tope y exigiendo su retorno. Luego del encore, regresaron para interpretar sus dos últimos temas: “Paradise Has No Border”, el cuál da título a su último álbum, y “Skaravan”, dejando a un público contento que sin lugar a dudas podía continuar bailando.

Tal como declaró el guitarrista Takashi Kato hace unos días entrevista para HumoNegro, los shows de Tokyo Ska Paradise Orchestra son una verdadera locura. Incluso resulta fascinante ver una banda tan lejana y diferente en lo cultural tener una conexión así de grande con el público local, como si se tratara de la visita de unos viejos amigos. Con un dominio total del escenario, Skapara saldó su deuda y logró encender una fiesta constante. A la salida del show se podía ver las sonrisas entre los asistentes, las que ni siquiera se lograron opacar por la intensa lluvia que los esperaba en una noche donde el idioma no fue un limitante.

Por Javier Pérez

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Shot In The Dark Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather) (original de Nino Rota) 5 Days Of Tequila Down Beat Stomp Call From Rio Brave Eagle Of Apache Soul Growl Samurai Dreamers Ska Me Crazy One Step Beyond (original de Madness) Horizon Eres (original de Café Tacvba) Suikinkutsu Toisora, Uchuno Haté Routine Melodies Reprise Pride Of Lions Pedorazu Paradise Has No Border Skaravan

Relacionado