Toe: El elemento principal

El esperado debut de la banda japonesa Toe en nuestro país puede ser considerado, sin duda alguna, como el primer gran evento musical de la temporada. Con un Teatro Nescafé de las Artes completamente agotado, Toe nos entregó poco más de hora y media de post rock con toques de math rock y algunas pizcas de noise. Los cuatro miembros originales, sumados a un tecladista, se tomaron el escenario del teatro de la calle Manuel Montt para dar cátedra y dejar más que satisfechos a los cientos de fans que ovacionaron cada uno de los cortes presentados por el conjunto asiático.

Para abrir la velada, la banda chilena de post rock, Tortuganónima, se presentó ante un recinto que ya tenía ocupados gran parte de sus asientos. Echando mano a sus tres lanzamientos de estudio, siendo el más reciente el EP “Asteral” (2016), los nacionales presentaron un show de treinta minutos que sacó los aplausos de propios y extraños, al mostrar buenas composiciones y apasionadas interpretaciones, en una presentación precisa y llena de energía, que dejó un muy buen sabor de boca y los ánimos por todo lo alto para recibir el plato fuerte de la jornada.

Un poco pasados en el cronograma, el cuarteto de Tokio salió al proscenio sin mayores aspavientos, para hacerse de sus instrumentos y dar inicio al concierto con los primeros acordes de “Premonition”, introducción que da pie a “A Desert Of Human”, ambas composiciones que abren “Hear You” (2015), el más reciente LP de Toe. Las guitarras acústicas subían en intensidad y el resto de los músicos se unían a la comparsa para comenzar a vivir de forma oficial el debut de los japoneses en escenarios locales. Luego llegaron “After Image” y “1/21”, esta última despertando las palmas del público, participación que duró poco, ya que la mayoría de la asistencia estaba concentrada en mantener silencio y escuchar a la banda en plenitud.

El sonido acompañó en todo momento al grupo, a pesar de que ellos estuvieron durante todo el espectáculo lidiando con los retornos, problema que no mermó su interpretación, que a ratos rayó la perfección. Además de las notables demostraciones de técnica, los nipones también hacen gala de una energía única en escena, pasión que también se transmite al público y es algo difícil de liberar en un asiento, por lo que la invitación de Yamazaki Hirokazu –guitarrista principal de Toe– a que el respetable se levantara de sus asientos y se apostara frente al escenario, fue inmediatamente aceptada por los fanáticos y llegó en el momento indicado, porque “Two Moons” seguía en el set y su atmósfera íntima se adecuó completamente al nuevo escenario, para luego rematar con “Run For Word”, cuya intensidad demandaba el estar de pie y poder moverse a gusto al ritmo de la frenética batería y las distorsiones de guitarra.

Sin teclados, los siguientes cortes se encargaron de mostrar lo mejor de la faceta eléctrica de los orientales. “I Dance Alone” antecedió a la celebrada “Kodoku No Hatsumei”, que incluso fue coreada por la muchedumbre. “Mukougishi Ga Miru Yume” volvió a instalar la calma momentánea, aunque esto era sólo en la superficie, ya que la batería de Kashikura Takashi no dejó de lanzar los redobles más complicados y técnicos de la noche. De ahí en adelante, el recital sólo subió de intensidad con la rockera “My Little Wish” y la hipnotizante “Because I Hear You”. La gran explosión se vivió con la impresionante “Esoterikku”, con el cuarteto dejándolo todo sobre el escenario y la posterior ovación de los presentes.

Después de esa verdadera catarsis sonora, el final del show llegó con los dos cortes cantados por Hirokazu, “Guddobai” y “Song Silly”, dejando a todo el mundo con ganas de más, por lo que en su regreso post bis la banda tocó uno de sus temas más famosos, “Path”, cerrando un concierto que nadie quería que acabara. A la espera de su segundo recital en la capital esta noche, el debut de Toe –tal como señalamos en un principio– será recordado como uno de los grandes eventos musicales de la temporada y, por qué no, del año. La fusión entre emoción, técnica y energía fue el elemento principal de un concierto memorable, y esperamos que no tengan que pasar muchos años para volver a vivirlo.

