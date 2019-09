Timo Tolkki: La perspectiva de un creador

Es complejo pensar en conciertos de homenaje a un instrumentista y compositor en particular, porque no se sabe dónde termina el show propio y dónde el tributo. Pero como vimos hace unos meses con Steve Rothery, incluso cuando existe una banda tributo, el músico original, con calidad e intención, logra convertirse en una luz que distingue la creación y su significado. Es una línea muy fina, pero cuando el músico tiene la calidad, es algo que ocurre, tal como también pasó en la noche del 8 de septiembre con Timo Tolkki, quien fuera vocalista y guitarrista de Stratovarius, época recordada en un Club Blondie casi repleto, aunque antes habría más momentos.

Cuando todavía era temprano, puntual a las siete de la tarde, se subió al escenario Caterina Nix con Chaos Magic para tocar temas de los dos discos del conjunto, tanto del homónimo de 2015, como de “Furyborn”, lanzado recientemente. Este proyecto fue iniciado por ella con el propio Timo Tolkki, por lo que el sonido se hacía muy familiar para el centenar de personas que estuvo ahí en el inicio de este show.

“Like Never Before”, “You Will Breathe Again” o “Furyborn” sonaron en la potente voz de Caterina, un crédito probado en los escenarios, con una elegancia escénica precisa para el sonido que tiene su banda. El único detalle era el mix entre los instrumentos y la voz. La batería de Carlos Hernández sonaba por sobre todo el resto, lo que quitaba la chance de poder sentir las sutilezas de las figuras de guitarra o la voz de Caterina, parte importante del atractivo de este proyecto. Pese a ese detalle, el show fue potente y tuvo un final muy especial con el propio Timo subiendo a tocar “I’m Alive” con Chaos Magic. 45 minutos precisos y que anticipan lo que será el lanzamiento en vivo del nuevo disco de la banda a fin de mes.

Pocos minutos después, y con una puntualidad que se agradece, Timo Tolkki subió al escenario con la banda tributo a Stratovarius, Visions, y la gente vitoreaba al guitarrista que, igualmente a grandes momentos de genialidad, también ha tenido instantes muy complejos que enfrentar. El público reconoce al gran finés, quien sube al escenario con “Pomp And Circumstance” y luego aparecen los riffs de “Black Diamond” para romper con todo e iniciar el frenesí que casi no tendría freno. Visions no sólo era una banda competente, sino que un perfecto complemento para Tolkki, quien se notaba feliz con todo lo que ocurría en canciones como “Paradise” y “Against The Wind”.

Richie Zúñiga hacía lo mejor posible para dar con los tonos necesarios en las voces de estas canciones, y daba con el tono de lo que era esa noche: estas canciones son nuestra adolescencia, son nuestra infancia, son nuestra vida. Muchos coreaban cada letra como si la vida hubiera vuelto a ser lo que era cuando Juvenal Olmos dejaba eliminado a Chile del Mundial de Fútbol, cuando el “Choro” Navia era lo más grande, o cuando Piñera no estaba ni cerca de la presidencia. Son recuerdos y visiones de otro momento, ahí, en la Blondie, sonando fuerte y claro, en canciones como “Eagleheart” o “Galaxies”, que Richie hacía que la gente coreara para extender la sensación de que este es un momento donde se honra a Tolkki y también a esa visión de sus canciones.

Aunque la banda tributo suene increíble, eso no distrae de la pasión que Tolkki tiene por sus riffs y sus solos. Cada vez que tomaba el protagonismo, denotaba esa chispa especial que caracteriza a aquellos con el carisma necesario para sobresalir. Esto se nota de forma más clara cuando también el sonido es más claro, como en los tracks acústicos donde sólo era la guitarra electroacústica y la voz de Richie, haciendo “Coming Home” y “Forever”, con un intermedio con el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, más conocida como “la canción de la alegría”.

Dentro de todo lo bueno de Visions, es destacable la falta de egoísmo de Omar Alvear, guitarrista del conjunto, que hizo de segundo guitarrista apoyando a Timo. Este tipo de gestos importan; el respeto no se muestra en un aplauso o una frase vacía, sino que en acciones. Sin duda que Visions aprovechó a Mister Tolkki todo lo posible, con Sebastián del Pino luciendo su batería de forma permanente, potente, arrolladora, siendo el único que podía seguirle el ritmo a Timo, y con Raúl Tobar y Javier Mancilla siendo perfectos en lo suyo, algo necesario para que Timo realmente se luciera. No es lo mismo tener una pista y tocar encima, que tener una banda que te empuja a dar más y más, y hasta en este apartado Tolkki tuvo a pares para lucirse.

El concierto tuvo sólo clásicos y casi solamente de discos de los años 90, algo que pega duro, en especial con un sonido tan bueno como el que hubo en Club Blondie. “Distant Skies”, “The Kiss Of Judas” o “Speed Of Light” lucían a la gente y su capacidad de corear todo, de saltar, de vivir el evento al máximo. Quizás eso fue lo que se afectó con el quiebre en el espectáculo para hacer el bis. Durando más de lo usual, incluso permitiendo que Tobar, Mancilla y Del Pino improvisaran un cover a la versión de René Calderón de “Shock” de John Tesh, esa canción más conocida como la de El Tiempo en Mega. Esto quitó un poco de momentum, y por ello la gente aplaudió menos cuando Timo volvió al escenario y explicó que, pese a sus problemas en la garganta, cantaría una canción. La elegida fue “Hold On To Your Dream”, de los tiempos en que él cantaba en Stratovarius, antes de los problemas y de las trabas legales que ahora lo distancian del conjunto. Aun así, los momentos que entregó esa banda no son negados, sino que celebrados en un show que cerró perfectamente con “Father Time”, “Twilight Symphony” y una rareza que sólo tocó en Chile: “Legions”.

Timo Tolkki demostró la diferencia que puede marcar un intérprete y cómo esto puede evitar que estemos ante un tributo anodino. Al final, es el creador el que está ahí, trazando luces y mostrando su mirada sobre su instrumento. Y ahí es que, en casi dos horas, Timo Tolkki nos llevó a su Stratovarius, con una muy buena banda chilena, llegando a corazones, memorias, historias y pasados para un presente disfrutado a concho.

Setlist