Thrice en Chile: Liberando un sentimiento

Fue una espera larga, pero cada segundo valió la pena para los fanáticos de Thrice en nuestro país, quienes anoche vieron cumplirse uno de sus anhelos más profundos, con lo que fue el arrasador y enérgico debut de los californianos en Espacio San Diego, el lugar que albergó al conjunto en su incendiario concierto. Si bien, el motivo principal de esta visita debía ser la promoción de “Palms” (2018), su décimo trabajo de estudio –que será lanzado en dos semanas–, eso no fue impedimento para privilegiar una selección variada de su inmenso catálogo, el que hizo cantar cada estrofa a los fieles seguidores que repletaron el recinto de calle San Diego.

Bastó solo el comienzo con “Hurricane” y “Silhouette” para que los asistentes cantaran con toda el alma, siguiendo cada movimiento de una banda que refleja comodidad en el escenario, entregándose por completo a la intensidad y honestidad que demandan sus composiciones, las que ejecutadas en clave post hardcore gozan de un estatus introspectivo, pero oscuro a la vez, elementos que se van intercalando entre canciones, pasando de la melancolía juvenil del tema de apertura a la densidad de los potentes riffs en el track que le prosiguió. Y ese sin duda fue un ejercicio constante, ya que su sonido encuentra una zona de confort en ciertos aspectos, los que se van repitiendo sin importar de qué álbum provenga la canción interpretada.

La placa “To Be Everywhere Is To Be Nowhere”, lanzada en 2016, fue la que se llevó la mayoría de la presentación, siendo ejemplos de esto canciones como “Blood On The Sand” o “Black Honey”, que fueron muy bien recibidas por el público. En el caso del disco que están por lanzar, “The Grey” fue la única muestra de aquello, mostrando el camino que pretenden mantener para esta nueva etapa, sin alejarse de lo ya mostrado en álbumes anteriores. Mención aparte para el bestial Riley Breckenridge en la batería, quien pareció entender a cabalidad que se encontraban en el último show de la gira latinoamericana, entregando todo su potencial con las baquetas, aportando una cuota de dinamismo y pulcritud a los arranques furiosos de las guitarras y el bajo.

Por supuesto, las miradas estuvieron sobre el vocalista Dustin Kensrue y la forma en que despachó verdaderas aplanadoras como “Firebreather” o “The Long Defeat”, generando un ambiente que capturó la decadencia y el aura con tendencias depresivas que emanan de sus composiciones. No por ser algo melancólico tiene que ser motivo para no pasarlo bien, ya que de eso se trató todo; el público gritó, saltó, cantó y expresó todas sus emociones, las que se vieron representadas por un cancionero que de seguro musicalizó la adolescencia de más de algún asistente, por no decir de todos. Como aún había ganas de más, “The Artist In The Ambulance” continuó la presentación, siendo acompañada de todo el punk rock de “Deadbolt” y el tremendo cierre con “The Earth Will Shake”, donde la tierra literalmente tembló con la energía derrochada por la banda y sus seguidores.

Siempre será un lujo tener este tipo de bandas haciendo su debut en nuestro país, sin importar el tiempo que tarden para concretarlo o bajo qué contexto se presenten por primera vez en un escenario tan lejano para ellos como el nuestro. Parece increíble que los fanáticos de Thrice hayan tenido que esperar tanto por este concierto, pero lo cierto es que fue esa misma tardanza la que le dio un condimento especial a la velada, pudiendo graficar de mucho mejor manera la melancolía existente en cada una de las canciones. El tiempo pasa, y puede que ya no estemos tan jóvenes como cuando alucinábamos con nuestras bandas de la vida, pero nunca será tarde para alcanzar el trance junto con ellos y poder expresar todos esos sentimientos reprimidos que se liberan cuando suena su música.

Setlist