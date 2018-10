Galería fotográfica de Thirty Seconds To Mars @ Movistar Arena

La polémica marcó la previa de lo que sería una gran jornada de death metal y energía dispuesta en el Club Blondie. Lo que se anunciaba como el “Infierno Sueco”, resultó ser un paraíso para los fans de un sonido potente y con tintes clásicos, pero no por ello menos frescos. Más allá de la gran presencia de At The Gates, lo que llenó titulares –de forma ridícula– en la última semana fue la negativa en muchas partes en tener en nuestro país y continente a Marduk, banda que hace casi treinta años se formara con el ideal de ser el acto más blasfemo de todo el planeta, tanto, que aún existen personas a las que esta provocación les molesta.

Lo mismo que pasó con Iron Maiden a principios de los 90, sucedió con Marduk en países como Colombia, Guatemala, e incluso Chile, donde una campaña online reunió casi mil firmas para pedirle al presidente Piñera que no permitiera el ingreso de los suecos a territorio nacional. ¿Por qué es necesario detenerse en esto? Principalmente porque episodios como este, donde erróneamente se adjudica un carácter maligno a una banda musical, demuestran la fortaleza de los prejuicios sobre el metal y sus consignas y teatralidad. Marduk fue acusado de enaltecer los ideales satánicos, y por ello aparecieron críticas, siendo que su obsesión es con los episodios violentos y viscerales de la propia Biblia. En vez de ir por el carril de Anton LaVey, Marduk opera de la mano de uno de los instrumentos de la religión, estresando ideas fuertes y sangrientas. Que se hable a rabiar de libertades de expresión cuando existe tan poco rigor para entender el mérito artístico es sin duda acojonante, y es importante tener en claro esto.

La jornada partió pasadas las 20:00 hrs. con los nacionales Bonebreaker en una Blondie que poco a poco se iba llenando de gente, sin embargo, en un comienzo el bloque que surgió del recuerdo de las cenizas de Undercroft como el ave fénix, tuvo que ganarse el espacio, algo que se logró no sólo por el buen sonido del conjunto, sino por el aguante que impulsaba a mostrar el vocalista Tito Melín, carismático y cercano, sin esa aura cool o lejana que muchas veces pasa con las voces del metal, y fue metiendo al público sin necesidad de recursos clásicos como el “eh, eh” o los cuernos. También es destacable lo bien que sonó la batería de Cristian Medina, quizás la que mejor sonó en una noche donde el instrumento tuvo todos los estados. “Mercy” y “To The Final Battle” destacaron en un set que es una buena muestra de una banda nueva, pero con viejos conocidos en la industria, quienes dejan en claro que, a punta de humildad y buen sonido, se puede.

El sonido no acompañó tanto a Marduk, que se subió al escenario menos de veinte minutos después (muy rápidas las transiciones de los técnicos en la jornada), principalmente por la batería de Fredrik Widigs, cuyas cajas creaban una disonancia que afectaba las melodías que había, o los pulsos rítmicos en las secciones más punk del show. Además, la gente, entre cerveza y cerveza, se demoró en adaptarse a las condiciones que un sonido brutal como Marduk ofrece. De hecho, en este regreso de los de Norrköpping a Chile se pasearon de forma muy clara por todos sus discos, evitando concentrarse sólo en el recientemente lanzado “Viktoria” (2018), e incluso entregando en el final un regalo para los más nostálgicos con “The Black…” del álbum debut del conjunto, “Dark Endless” (1992), en una jornada que en repertorio mostró efectivamente los tres períodos activos de la banda, en los 90, los 2000 y la actualidad muy prolífica.

“Werwolf” u “Of Hells Fire” eran ejemplos de que Marduk no busca un sonido tan hard rock como otras bandas del black metal, teniendo un frenesí y una sed de rapidez que era capaz de agarrar a quienes incluso iban sólo por At The Gates, haciendo que en poco más de sesenta minutos, y teniendo claro que aún faltaba el plato de fondo, mucha gente siguiera pidiendo al cuarteto, siempre con Mortuus a la cabeza. Aunque es delirante la forma de abordar la brutalidad en sus letras e imaginería, lo cierto es que Marduk opera desde el grado de teatralidad que usualmente hace el metal, entonces es raro y un pésimo precedente que una presentación muy buena como la de los suecos esté en riesgo aún en otras partes del continente, privando a miles de fans de una gran experiencia.

Los que no tuvieron problemas, y que eran muy esperados, fueron los cinco miembros de At The Gates, y sonrieron ante la recepción de ídolos que les entregó el público en la Blondie. A diferencia de lo que pasó con Marduk, At The Gates no se paseó por sus discos, sino que se concentró fuertemente en sus trabajos de esta década, en la etapa posterior a su reencuentro definitivo en el ya lejano 2011. Los de Gotemburgo no quieren vivir de glorias pasadas, sino que de un presente que los tiene frescos, ágiles y con una fuerza que se querría cualquier banda más joven.

Aunque la excusa era promocionar “To Drink From The Night Itself” (2018), el disco más referenciado era “At War With Reality”, ese trabajo que los trajo de vuelta en 2014 y que justamente compite con “Slaughter Of The Soul” (1995), el cual es más coreado y querido por los fans, los antiguos y los nuevos, los que entienden el legado de los suecos y aquellos que quizás ni conocen qué se define como “sonido Gotemburgo”. Además, las transiciones que a veces hacían eran precisas. Entre “Cold”, un clásico del ‘95 y “The Circular Ruins” de 19 años después, no mediaban ni tres segundos, y se integraban como si fueran canciones hermanas. He ahí un punto que se minimiza con At The Gates: no sólo son capaces de armar su propuesta en discos o en vivo, sino que también hacen convivir a las canciones de su catálogo. En vez de poner un playlist, hay momentos en el espectáculo que son claramente planificados, y no sólo armando un setlist para ver qué canción va primero y cuál después. Por eso es que no se sentía forzada la presencia de los temas del disco nuevo, como “The Chasm”, que no tenían tanto aguante de la gente, pero sí un espacio claro en una narrativa mayor.

Clave fue la energía de la gente en mosh pits brutales, donde vimos hasta zapatillas volando, demostrando el compromiso de los fanáticos para hacer de la jornada algo inolvidable. También cabe destacar el sonido de la Blondie. Si hace unos años en los shows de metal o los más estridentes se generaba una especie de masa sónica, poniendo todo en un espacio demasiado plano, ahora existe una capacidad del recinto para albergar shows de diferentes estilos. Esto se hizo más evidente en una noche tan exigente para la técnica como la del 28 de septiembre, un viernes donde la Blondie estaba repleta, y que al final de los 90 minutos de At The Gates con la épica de “The Night Eternal”, precedida de la explosión nuclear que significa “Kingdom Gone”, hacía ver que, más allá del rótulo de “Infierno Sueco” que hubo en la publicidad del show, en verdad este era un estado intermedio donde se pasa bien, se pasa mal, se pasa intenso y tranquilo, donde se puede ver la vida pasar por el frente y también a la muerte, algo más en el medio, ese purgatorio donde cada cual debe procurarse una redención, de la mano de una jornada donde el metal sueco sin duda que musicalizó bien los mundos internos de alrededor de mil personas que vibraron como en la mejor fiesta.

