Thirty Seconds To Mars: El dominio del efectismo

La tercera visita a nuestro país de la banda liderada por Jared Leto se desarrolló en el contexto de la gira de promoción de su más reciente álbum, “America” (2018), registro que los introdujo por completo en el mundo del pop, poniendo énfasis en los elementos electrónicos y en los coros de estadio, en la misma veta que han seguido grupos como Coldplay o Imagine Dragons. La gran diferencia de Thirty Seconds To Mars con las dos bandas mencionadas anteriormente, es que estas han sabido crearse una identidad propia dentro del estilo, algo de lo que el dúo norteamericano carece, cayendo en el efectismo con canciones genéricas y sin sustancia, incluso para el tipo de pop que realizan. Claro que esto no es una novedad –y menos un problema para ellos–, ya que la agrupación nunca se ha caracterizado por su virtuosismo musical, sino que por el factor determinante que es la presencia de Jared Leto entre sus filas.

El hombre de 46 años, ganador del Oscar a mejor actor de reparto el año 2013 por su remarcable actuación en el drama “Dallas Buyers Club”, es sin lugar a dudas el gran pilar sobre el que se sostiene Thirty Seconds To Mars, pero no precisamente por sus talentos como cantante o compositor, sino que por el sólo hecho de ser Jared Leto. Mucho se ha hablado sobre el ego del estadounidense y cómo el hacer música se transforma en una extensión de este y, siendo sinceros, estas afirmaciones no están del todo erradas y tampoco deben ser tomadas como algo negativo, por lo menos en el contexto del show que ofrecen. Teniendo en cuenta lo vivido anoche en Movistar Arena, donde las canciones pasaban una tras otra, haciendo uso y abuso de los mismos recursos y estímulos para la audiencia, ver a Jared Leto en su faceta de frontman absoluto podría ser considerado como el único punto destacable de un concierto que, sin su presencia, sería nada más que otro show de pop simplón, sin vida y completamente olvidable.

La actuación comenzó con “Monolith” a modo introducción, para dar paso a “Up In The Air” y “Kings And Queens”, desatando la adrenalina de los fans, quienes no alcanzaron a llenar todas las localidades del recinto, pero que sí disfrutaron a concho cada canción presentada por los estadounidenses. Se podrá criticar mucho la vacuidad de su música, pero no se puede negar que saben montar un espectáculo ideado para satisfacer y sorprender a sus seguidores. Globos gigantes flotando sobre la multitud, invitaciones a subir a bailar al escenario, lluvia de papeles que se esparcieron por toda la cancha durante los últimos minutos de presentación, fueron algunas de las sorpresas que Thirty Seconds To Mars entregó al respetable durante la hora y veinte minutos de actuación.

Tal como mencionamos antes, el foco de todas las miradas siempre estuvo puesto sobre la figura de Jared Leto, quien, sin muchos esfuerzos, mantenía cautiva y alerta a su fanaticada. Como una especie de animador de masas, el actor relegaba muchas veces su canto al coro del respetable, entregando lo justo tanto en interpretación como en la interacción con los fans, dejando satisfecho a todo el mundo. Los momentos más destacables fueron las interpretaciones de los sencillos “The Kill (Bury Me)”, “From Yesterday” y, la encargada de cerrar la velada, “Closer To The Edge”, transformando el escenario de Movistar Arena en una fiesta con decenas de seguidores del grupo cantando junto a sus ídolos.

Y quizás esa es la postal con la que deberíamos quedarnos. Frente a un producto musical tan insulso, lo mejor es pensar desde los zapatos de la persona que pagó su entrada para disfrutar del espectáculo. Da lo mismo si es un ejercicio de ego o una seguidilla de canciones olvidables, lo importante es que la gente que disfruta de esta banda se llevó un gran recuerdo que perdurara por siempre. Y contra eso no hay muchos más comentarios que hacer.

