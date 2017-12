The Steve Rothery Band: Cómo late un corazón

El músico hawaiano regresó al país a cinco años de su debut en la capital. Claro que el Bruno Mars que conocimos en esa época no es el mismo con el que nos encontramos anoche en un repleto Estadio Nacional, ya que el hombre que dio su primer batatazo con el sencillo “Just The Way You Are” hoy es una de las superestrellas más grandes del pop en el orbe, y durante el espectacular show que ofreció en el recinto de Ñuñoa confirmó que no sólo es un número extremadamente popular, sino que también de primera categoría.

Acompañado de su grupo musical bautizado como “The Hooligans”, Mars arribó al gran escenario con toda la parafernalia que se podría esperar de un espectáculo de estas magnitudes: tremendo show de luces, fuegos artificiales, sonido a la altura, energía a borbotones y, sobre todo, carisma de un conjunto que armó una fiesta de principio a fin. “Finesse” dio inició a la presentación, poniendo a todo el mundo a bailar y a tratar de registrar cada movimiento del cantante sobre el proscenio con las cámaras de sus celulares. Los primeros minutos de actuación fueron puro delirio, sobre todo con la llegada de las canciones “24K Magic” y “Treasure”, pero, una vez pasado el vendaval de emociones desbordadas, el concierto entró en tierra derecha y se dejó disfrutar al máximo.

Dentro de los momentos más destacables de la velada, tuvimos pasajes como el compuesto por “Perm”, “Calling All My Lovelies” y “Chunky”, donde primó el funk, los bailes y el espectáculo. Mención aparte merece la jugada maestra del músico al cambiar uno de los versos de “Calling All My Lovelies” por “¡Te quiero polola!”, desatando los gritos de las fanáticas. “That’s What I Like” fue otro de los sencillos más celebrados por el respetable, para luego pasar al momento romántico de la mano de las impecablemente interpretadas “Versace On The Floor” y “Marry You”. Pero donde de verdad todo el mundo terminó por sacarse el sombrero, fue cuando Bruno Mars hizo gala de su dotada voz durante la presentación de “When I Was Your Man”, en una performance desgarradora y entrañable. Definitivamente, Mars es uno de los músicos más talentosos de su generación.

Sin mayores pausas y luego de un solo de teclado por parte de uno de sus músicos, la fiesta se reactivó cortesía del hit “Locked Out Of Heaven”, rematando la noche con “Just The Way You Are” y un Estadio Nacional cantando a coro, marcando una de las postales más impresionantes de la jornada. Despidiéndose de la muchedumbre, era lógico que la celebración no podía terminar de esa manera, ya que faltaba el gran hit que arrasó con los rankings de todo el mundo hace un año. “Uptown Funk”, composición creada por Mark Ronson, puso la guinda de la torta a un concierto impecable que, a pesar de su corta duración, supo recopilar todas las virtudes del artista, tanto en su faceta de músico como en la de showman, logrando erigirse como un referente que se podría pensar que llegó a su peak, pero que todavía tiene mucho que seguir entregando.

Hoy por hoy, Bruno Mars es un fenómeno de masas, pero, a diferencia de muchos nombres que pasan a la larga lista de one hit wonders, el hawaiano está destinado a perpetuarse en la historia de la música popular, como parte de las nuevas superestrellas, a ser un astro más en las constelaciones que ya han formado personajes legendarios como Michael Jackson, Madonna o Prince.

Setlist

Finesse 24K Magic Treasure Perm Calling All My Lovelies Chunky That’s What I Like Versace On The Floor Marry You Runaway Baby When I Was Your Man Solo de teclado Locked Out Of Heaven Just The Way You Are Uptown Funk (original de Mark Ronson)

Fotos por Florent Dechard