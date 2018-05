The Slackers: Cuando vale la espera

Para los amantes del ska resulta insólito que una banda de la talla de The Slackers tardase tanto tiempo en pisar por primera vez suelo chileno. Sus méritos no son pocos; con 27 años de carrera y más de una decena discos publicados, los neoyorkinos son de los grandes nombres dentro del sonido con influencia jamaiquina en la escena norteamericana, publicando placas notables como “Redlight” (1997) o “Wasted Days” (2001), donde conjugan de buena manera el sonido clásico del ska de los años sesenta con sus géneros derivados, como el rocksteady y el reggae en su forma más pionera. Frente a tal trayectoria, una cita como la del viernes en el Teatro Cousiño se trataba de un imperdible, donde la banda dio muestra magistral de lo mejor del Jamaican Rock Style, como ellos prefieren denominarlo.

Para abrir la jornada se invitó a los penquistas Pulso Gaiano, ofreciendo una grata sorpresa que rompió con el centralismo reiterado, el que muchas veces ignora lo que se desarrolla en las escenas musicales fuera de la capital, entregando un show que logró encender el ambiente previo. Los teloneros se despidieron con “Andergraun”, canción en clave rap rock que marcó la diferencia entre su repertorio mayoritariamente ska.

Los gritos de expectación retumbaban en el teatro cuando, cerca de las diez de la noche, subía The Slackers al escenario, presentándose en un reducido pero comprensible español, el que fue bien recibido y acompañado por aplausos. “She Wants To Be Alone” abría la pista de baile con algunas dificultades técnicas en el teclado de Vic Ruggiero, junto a un acople molesto que se mantuvo en “Sarah”, lo que impidió escuchar la elegante melodía de teclas que marcan la canción. Superadas las complicaciones, la banda interpretaba “Manuel” de manera íntegra, mostrando la calidad de sus bronces en dos solos de saxofón y trombón. Es este último, Glen Pine, quien deja descansar su instrumento por un momento para cantar la canción con vibra soul “Working Overtime”, mostrando la versatilidad y carisma del conjunto.

Luego de cada canción, la banda aprovechaba pausas entre aplausos para agradecer y preguntarse por qué tardaron tanto en llegar a Chile, demostrando que el entusiasmo no venía sólo de los fanáticos. “Cooking For Tommy” continúo con el repaso de clásicos, mientras que el dúo “Fried Chicken/Mary, Mary” invitó al público a corear bubalú. El primer intermedio estuvo marcado por una sencilla interpretación de saxo y Ruggiero –ahora con guitarra– de “Come Back Baby”.

Retomando con banda completa, el show bajó las revoluciones para acercarse al ritmo pausado del reggae en “Wasted Days”, recordando una de sus placas más célebres del año 2001, para luego continuar con la bailable “So This Is The Night” del mismo álbum. “International War Criminal” y una versión ampliamente coreada del clásico de Misfits, “Attitude”, comenzaban a dar el cierre de una jornada impecable. Luego de abandonar el escenario, la banda se reincorporó tras los aplausos insistentes que pedían el encore. Con “Old Dog”, “Keep Him Away” y “Have The Time” The Slackers se despedía agradecida de su debut en Santiago, acompañados por la amplia sonrisa de su bajista, Marcus Geard, antes de retirarse.

Cuando una agrupación tan esencial como The Slackers realiza su debut, las expectativas de sus fanáticos son altas. Afortunadamente, los neoyorkinos fueron capaces de compensar tantos años de espera con un repertorio que dejó satisfechos a todos, y que, a pesar de las dificultades al inicio, supieron salir victoriosos. El evidente entusiasmo de los anfitriones fue la tónica que se mantuvo de principio a fin, elemento que sin lugar a dudas da un sabor especial a sus canciones y las hace sentir más cercanas al público que, por su paciencia, fue gratamente compensado.

