The Skatalites: La pieza sustancial

Si hablamos de ska o, más aún, si englobamos las distintas ramas de la música jamaicana, ¿existe acaso un nombre más contundente que The Skatalites? Absolutamente no. Puede sonar rotundo, pero no es una exageración: desde 1964 que The Skatalites es la responsable de proporcionar la base musical de un sinnúmero de canciones que dieron a conocer el ska a través del mundo, siendo verdaderos arquitectos del género desde sus inicios, moldeando también otros ritmos como el rocksteady, el reggae o el dub. Dicho esto, gozar con su repertorio en vivo es un verdadero privilegio; un acontecimiento muy valioso, ya que cada presentación podría ser la última.

Quizás de ahí venga el gran entusiasmo de su público, traducido en tres fechas en Chile: dos en la capital y una en Valparaíso. Luego de tocar el pasado jueves en Club Subterráneo, la noche del 8 de marzo en Club Chocolate fue la segunda cita enmarcada en la celebración del 55º aniversario de la banda. Más de medio siglo que se lleva con gracia y buena salud. Si bien, la rotativa de músicos ha sido constante, la agrupación sigue contando con piezas fundamentales. Así lo prueba el lento caminar del bajista Van Douglas, primero en salir a escena. Aunque le tomó un par de minutos llegar a su posición y disfrutar del concierto sentado, toda dificultad se borró una vez que se hizo cargo de su instrumento. Por otro lado, el gran ausente de la noche fue otro nombre importante: el trombonista Vin Gordon, quien sufrió una descompensación luego del show del jueves, y que fuera reemplazado en esta ocasión por Ignacio, un músico local.

Con la banda completa en escena, el tecladista Ken Stewart tomó la palabra para comenzar una cuenta regresiva que abrió los fuegos con “Freedom Sounds”, dando inicio a una jornada de baile que no se detuvo al menos durante el primer cuarto de la jornada, destacando la ejecución formidable en las percusiones Trevor Thompson, otro miembro longevo de la banda, dando muestra de una energía asombrosa y la precisión absoluta que otorga la experiencia. Canciones como “Garden Of Love”, “James Bond Theme” o “Latin Goes Ska” fueron coreadas por un público que siguió la melodía mientras no dejaba de bailar.

Luego de este intervalo instrumental, fue el turno de una de las figuras que se robó la noche. Y no fue para menos, tratándose de la “Reina del ska”, Doreen Shaffer, quién fue recibida con una larga ovación, la cual cerró con su saludo a las mujeres de todo el mundo, confesándose “muy feliz por estar acá”, mientras sostenía en sus manos una pañoleta verde, recibiendo el respeto de los asistentes, marcando así uno de los momentos más emocionantes y significativos de la jornada. El clásico “My Boy Lollipop” retomó el ska, luego, bajando en su intensidad, pasar paulatinamente al rocksteady con “Golden Love”, “Sugar, Sugar” y el cálido pulso de “When I Fall In Love”. El número de Shaffer finalizó con el clásico de The Wailers, “Simmer Down”, de aquellos años en que Bob Marley y compañía aún no se encontraban con el movimiento Rastafari.

La banda retomó su formación instrumental para acercarse al reggae. Ken Stewart se dirigió al público para notificar que actualmente el estado de Vin Gordon es estable e invitó al músico local Pablo Jara como segundo saxofonista para interpretar “Rock Fort Rock”. A modo de cierre, la banda interpretó la seguidilla de clásicos “Guns Of Navarone” y “Phoenix City”, esta última muy popular entre la cultura skinhead. El cierre momentáneo lo dio nuevamente un conteo que introdujo “Freedom Sounds” a modo de reprise. El público no dejó de corear el estribillo de “Phoenix City” hasta que los músicos volvieron a escena, nuevamente incluyendo a Doreen Shaffer y despidiéndose definitivamente con “You’re Wondering Now” y “Bridge View”; no sin antes recordar que este sábado los espera una fecha en Valparaíso, prometiendo un esperado retorno con un “hasta la próxima” en palabras de Ken Stewart.

Ser los embajadores del sonido de toda una isla es una responsabilidad importante, y The Skatalites sabe cómo llevarla con dignidad. Una verdadera institución musical que, a pesar de su longevidad, se mantiene fresca y enérgica. Sin lugar a dudas son los más indicados al momento de interpretar los estándares del sonido jamaicano, así lo avalaron sus participaciones de antaño junto a otras leyendas, como Bob Marley, Toots Hibbert o Prince Buster, sólo por nombrar algunos. Pero, más importante que eso, se respalda con la vitalidad y el legado de una banda que, con más de medio siglo de antigüedad, no baja los brazos.

Setlist