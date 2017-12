The Skatalites: Una noche en la Skuela

A las 21:00 horas Steve Rothery se subió al escenario del Teatro Nescafé de las Artes, conocido por su trabajo como el sutil pero relevante guitarrista de Marillion, una banda muy querida en Chile. Sin mediar palabras, dispone junto a su banda un viaje compacto a través de su material solista, y en específico del coherente “The Ghosts Of Pripyat” (2014). Lo instrumental se mueve con soltura, sin que su rol como guitarrista se tome toda la atención en “Morpheus”, que partió todo. Tras el primer tema, el aplauso cae copioso, y ese concentrado intérprete vestido de intenso negro deja atrás su guitarra y se acerca al micrófono para agradecer y presentar un show que está dividido en dos partes: su trabajo solista instrumental primero y luego un set de temas favoritos de Marillion, que más adelante se vería que no sólo estaban ahí por casualidad, sino para generar una noche redonda.

Aunque no tocó “White Pass” como en Argentina, Rothery dejó en claro que su disco es de una densidad muy rica de escuchar, y que su estilo como guitarrista es clave en el desarrollo de una propuesta que construye mundos casi sin necesidad de forzarlos. El crescendo en “Old Man Of The Sea” es imparable, pero no se ve venir hasta que las explosiones sonoras ya están en el aire, y de pronto se está a la intemperie, recibiendo el rocío de los navíos que chocan con las olas, cerrando todo en una reflexiva y melancólica nota con “Summer’s End” que, totalizando cuatro canciones, deja en claro cómo Rothery construye sin apabullar, tal como un imperio conquistando oídos poco a poco. Y la concentración del público se nota como resultado de música tan bien hecha, una que por 36 minutos inundó el espacio.

Tras un receso de cinco minutos casi cronometrados, la banda volvió al escenario con Gabriel Agudo como adición. El vocalista argentino destilaba simpatía, aunque a veces pecaba de hiperquinético, no entendiendo al comienzo que la gente se había dejado llevar en un viaje potente, y él se instalaba como una arritmia en medio de latidos tranquilos. Una diástole un tanto violenta, pero que venía desde las buenas intenciones de un intérprete que, además, hizo todo el esfuerzo por evocar de forma efectiva a Fish y Steve Hogarth, a veces con más falsetes de los necesarios, pero sin duda poniéndose en esa titánica tarea que le pidió Steve Rothery de ser quien pusiera las palabras en este show.

Cuando Steve dijo que estos temas eran sus favoritos, quedaba claro que podía convertirse en un viaje al pasado, y así fue. “Cinderella Search”, “Chelsea Monday” o “White Russian” asomaban como rarezas, y la conexión y sentimiento de Rothery al tocar “Fugazi” –tema que él dijo “definió” su forma de enfrentarse a su instrumento– dejaban en claro que no era un set pensado para los fanáticos, y es esa distinción la que evita para un show como este el plantearlo como un tributo o un autotributo. Hay pasión por esas canciones, una forma de interpretarlas donde más allá de los tecladistas, como pasa en Marillion, el foco está en la guitarra, delicada, a veces no tan percibida, pero que desde su roce con los amplificadores ya deja huella. Por eso el público responde de forma potente.

Tras la segunda salida del escenario, la gente hizo el “olé, olé, olé” para que Steve volviera rápido, y él respondió con una triada mortal: “Kayleigh”, “Lavender” y “Heart Of Lothian” pegadas, en una verdadera suite con la gente ya desordenada frente al escenario, lejos de las butacas, quienes no podían creer la fluidez de estas canciones. Por eso, y pese a lo desiguales que parecían ser ambos shows, uno de tensión y precisión, y otro de fluidez, relajo y disfrute, no podían culminar tan fácilmente.

“Sugar Mice” vino sin necesidad de que la banda saliera por completo el escenario, siendo un segundo encore falso, pero con las ansias de seguir tocando y la gente necesitando de antorchas inexistentes para seguir el ritmo. La fogata no se detendría, porque las más de dos horas de show serían cerradas por un cover muy competente a “Wish You Were Here” de Pink Floyd, siendo un cierre perfecto para un show que, aunque tuvo ciertos asaltos de relajo, no pecó de autoindulgente, sino que operó como una experiencia enriquecedora para Steve y su público, en una noche de esas donde nos acordamos de que el corazón existe, late, a veces más lento y a veces más rápido, pero siempre con sangre, esa que vive y deja vivir, y que permite que las experiencias no terminen, como la vida misma.

