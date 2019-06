The Neighbourhood: Amigos vecinos

Nadie tiene la receta para saber cómo algún músico o banda puede ser más o menos exitoso. Tratar de descifrarlo parece fútil, pero existen varios conjuntos con ciertas fórmulas que les permiten ir en alza constante, tal como The Neighbourhood (o como se estila, The NBHD). La banda tuvo un accidentado debut en Chile en el marco de Lollapalooza Chile 2018, tupiendo retrasos y un tiempo mucho menor para tocar sus canciones, pero aún en esas dificultades la fanaticada los alentó, teniendo una accidental aunque muy decidora postal que mostraba en parte el potencial de la banda con el público chileno.

Quince meses después, este potencial se concretó en dos conciertos agotados en Cúpula Multiespacio, con meses de anticipación, que se materializarían en una jornada doble, donde incluso los accesos estaban divididos para permitir que aquellas y aquellos fanáticos que querían buscar la reja en la función nocturna pudieran esperar, y los había, incluso horas antes del inicio de la función de las 17:00 hrs.

Adentro la efervescencia era aún mayor, con la gente apretadísima en cancha, todos en búsqueda de estar más adelante. Claro, estar más cerca del quinteto encabezado por el peculiarmente carismático Jesse Rutherford era más relevante que la propia seguridad para muchos, y por ello se vio a muchas chicas debiendo ser levantadas por encima de la reja para evitar su desmayo u otros malestares. Son parte de las reglas del juego cuando el fanatismo es así de grande, y se entiende la intensidad cuando la banda también imprime un pulso incansable en su show, y quizás entiende que, pese a la postal bonita de una noche de Lollapalooza, es en esta tarde y noche de junio de 2019 donde se instalará la verdadera primera impresión, esa que se logra con la ayuda de las y los fans.

Casi puntuales, The NBHD disparó con canciones tan pegadas, que parecía un medley, donde “How”, “R.I.P. 2 My Youth” y “Dust” incluso compartían en parte la propuesta de iluminación, para luego, sin pausas, continuar con “Afraid” y “You Get Me So High”. Este frenesí también irrumpía a ratos con los chillidos de un público que quería aplaudir a los músicos, pero estos no entregaban esa pausa para escuchar a la gente, cosa que recién pasó tras un cuarto del setlist, antes de “Crybaby”, cuando Jesse saludaba mientras su micrófono dejaba notar que tenía un efecto de eco muy singular, algo que en medio de las canciones las dotaba de otra profundidad, casi etérea, muy interesante, y casi en discordancia con la ágil batería de Brandon Fried, quien con su estilo más funky sazonaba canciones que pululan entre el pop, el indie y el EDM con una naturalidad magistral.

Sin duda que no son las mejores canciones del mundo y a ratos era incómoda la forma en la que el fraseo de Jesse aparentaba disonancia con el resto de la banda, pero, a la vez, su propuesta es correcta, sin aspavientos, sin tener una obra que perezca en la blanda intrascendencia, sino que existe sangre y espectáculo que permiten entender el fanatismo. Eso, y también el carisma de Jesse, quien cuando se saca prenda por prenda tiene una presencia similar a la de Adam Levine de Maroon 5, pero mucho más en onda alternativa. Algo interesante como fenómeno, que ojalá no lleve a The NBHD a tener un sonido así de insulso, sino que logren mejorar en sus capacidades que ya tienen el gran valor de representar las voces de los adolescentes, algo muy difícil en tiempos tan fugaces.

“Wiped Out!”, “Daddy Issues” o la más acústica “Sadderdaze” logran que la gente cante y se confunda con las ondas sonoras de Jeremiah Freedman y Zachary Abels, que en sus guitarras construyen competentes y atragantes texturas, permitiendo que canciones aparentemente simples logren capturar la atención cuando se busca una lectura mayor. Ya en el cuarto final del show –que no tendría encore alguno–, “Scary Love”, “Wires” y “Warm” generarían los gritos necesarios para entender que, aunque The NBHD parezca una moda, en verdad llevan ahí la gran parte de esta década, dándole duro a los lanzamientos, entregando canciones que describen sensaciones, sentimientos y saberes, lo que en hits como “Sweater Weather” o “Stuck With Me” tienen sus momentos de celebración y gloria.

Con mesurada cercanía, pero con la familiaridad de ver cuando todas las voluntades se reúnen para sacar jornadas memorables adelante, el verdadero debut de The Neighbourhood en nuestro país no sólo fue todo lo que tenía que ser, sino que además entregó en ochenta minutos los planos base de lo que, esperemos, sea la construcción de una de esas bandas de las que podamos hablar en una década posterior.

