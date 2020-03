The Hellacopters: Como si fuera el fin del mundo

En una jornada negra para los aficionados de la música en Chile, con decenas de espectáculos masivos siendo cancelados o postergados por la proliferación del Coronavirus, el que quizás sea uno de los últimos grandes conciertos que tendremos de aquí a un par de meses –o quizás más dependiendo de cómo avancen las cosas­– fue el debut de The Hellacopters en la capital, el que fue celebrado como si se tratara del fin del mundo. Con la noticia fresca de la cancelación de su siguiente show de la gira, el que se iba a llevar a cabo en Buenos Aires, un halo de incertidumbre se dejó sentir durante las horas previas al show, pese a que la presencia de los suecos en nuestras tierras estaba confirmadísima. No fue hasta que salieron a escena con todo el poder de su garage rock que cualquier temor fue disipado y la fiesta fluyó en Club Blondie.

Hielo Negro tuvo la tarea de abrir el show de los europeos. Los hombres de Punta Arenas son un emblema del stoner y el hard rock nacional, y anoche deleitaron a los presentes con una selección de lo mejor de su discografía. Canciones como “Cemento”, “Viento Sabio” y “Lobo Estepario” fueron coreadas por el respetable e hicieron de la intervención de los chilenos la perfecta antesala para la explosión sueca.

Unos minutos pasada las diez de la noche, el sonido de unos helicópteros sobrevolando el recinto dieron la entrada al quinteto entre el delirio de sus seguidores. La emoción era palpable para un debut que parecía imposible. Con una historia de ires y venires, la banda se ha mantenido con vida desde 1994 y experimentó su mejor época durante los primeros años de la década pasada. Sin llegar a ser un éxito a nivel mundial, The Hellacopters logró situarse como una de las bandas más populares del estilo, revitalizando el espíritu rockero y rebelde que para muchos se encontraba completamente muerto. Pese a mantenerse activos sin lanzar material de estudio desde 2008, la idea de tenerlos por acá era un mera fantasía. Es por eso que el momento en que la banda entró y lanzó “Hopeless Case Of A Kid In Denial” pegada a “Alright Already Now” se sintió como una verdadera catarsis para los cientos de asistentes, que se entregaron por completo al espectáculo de los suecos.

El sonido era impecable, quizás uno de los mejores que este redactor ha podido escuchar en la discoteca capitalina, lo que permitió que pudiéramos disfrutar de cada una de las maromas de los músicos, sobre todo de las dos guitarras. Nicke Andersson y Dregen brillaron como la dupla perfecta de las seis cuerdas, siendo el foco principal de las miradas y ovación de los presentes. Como si hubiesen estado parados en medio de un gran estadio, The Hellacopters se despachó un show de rock puro y a la vena, como sólo pueden hacerlo los más grandes. “You Are Nothin’”, “Born Broke” y “Like No Other Man” sonaron gloriosas durante la primera sección de la presentación, haciendo justicia a la categoría de culto a la que tantas veces se ha elevado a la agrupación.

La fiesta no conoció de mayores pausas, aunque de vez en cuando los cánticos del público obligaban a realizar una pausa para agradecer a la efusiva muchedumbre. El debut era perfecto, el goce colectivo y la banda dejaba lo mejor de sí en sendas versiones de “Toys And Flavors”, “Long Gone Losers” y la frenética “Before The Fall”. El paso al bis lo dio la dupleta mortal compuesta por “Soulseller” y “By The Grace Of God”, en momentos donde Club Blondie parecía venirse abajo.

Las revoluciones bajaron para el retorno del conjunto –que estuvo antecedido por cánticos de protesta, en lo que ya es una nueva tradición de los conciertos masivos–, pero no la intensidad con la bluesera “Tab”, en la que fue la perfomance más desgarrada y apasionada de la noche, la que rápidamente recuperó velocidad en su tramo final con “I’m In The Band” y “(Gotta Get Some Action) Now!”, rematando una actuación que rozó la perfección. The Hellacopters por fin tocó en Chile en tiempos que los más alarmistas anuncian como apocalípticos. De ser este el fin de nuestra era, los que estuvimos anoche en Club Blondie podemos despedirnos de este mundo con los brazos en alto.

