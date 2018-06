The Flatliners: Amor Incondicional

Muchas veces hemos analizado el profesionalismo que se advierte en las bandas y cómo este se dispone en diferentes formas. También hemos visto cómo la devoción de los fanáticos por una agrupación puede elevar un show desde algo promedio a algo estupendo. Lo mejor, obviamente, es cuando ambas cosas se reúnen. Eso fue lo que pudimos ver que ocurrió en el debut de The Flatliners en nuestro país, en Bar Loreto, este martes 5 de junio.

Aunque era descorazonador llegar temprano y ver tan poca gente, con el paso del tiempo fueron llegando fans poco a poco, sin temor a poner con voz alta los temas que querían escuchar más tarde, discutir setlists, otras bandas, emocionarse cuando finalmente sonó un tema hardcore después de Cut Copy o Empire Of The Sun. Aunque había poca gente, se sentía esa emoción como pocas veces se nota de forma así de transparente, aunque aún había un puñado de personas cuando se presentó Bobcat, banda chilena que, con un show de 25 minutos muy bien aprovechados, demostró lo fuerte que iba a sonar Loreto esa noche, y también que el público iba a guardar las energías para darlo todo con la banda canadiense. Igualmente, Bobcat tiene una brutalidad llamativa y muy limpia en su sonido, lo que quizás pudo tener mejor respuesta de la audiencia.

Tras la presentación de los nacionales, la excitación aumentaba porque ya venía The Flatliners y Loreto recibía a más gente, que terminó sumando un centenar. Finalmente, a eso de las 21:35 horas, dicha gente tendría aquello que estuvo esperando por mucho tiempo, y se dio con un sonido y arrojo que podría haber sido el mismo ante miles de personas, como también ante ese centenar que sonaba como miles. Ahí hay profesionalismo, años de carrera, y también el entendimiento de que un fan feliz es mejor que mil observadores ocasionales que no tienen interés en las canciones.

“Hang My Head” y “Eulogy” iniciaban un show que poco a poco crecería en energía, entre un volumen insano de lo fuerte y una vibra ídem en la intensidad emocional metida al baile. “Resuscitation Of The Year” fue un tema que muchos gritaron fuerte, igual que la frenética “Carry The Banner”, una de esas canciones que generaron la necesidad de hacer un mosh pit, aunque fueran pocos, aunque el espacio no fuera tan amplio, porque esa necesidad de formar parte de este amor incondicional a este punk bien tocado y bien pensado era más fuerte.

“Birds Of England” o “Count Your Bruises” eran enormes, como fue casi todo el set, que jamás bajó en intensidad ni en felicidad por parte de la banda, la que entendía muy bien lo que significa cruzar miles de kilómetros y encontrar gente que escucha su música. Como pocas veces en un show internacional –tal vez por la cercanía y la posibilidad de contacto– lo que se veía era un cariño hacia la gente, hacia la experiencia de compartir sonidos, y por ello es que no era raro encontrar clásicos como “Sew My Mouth Shut” o “Mother Teresa Chokeslams The World”.

Entre “Caskets Full” ya se veía el inicio del fin de un show que podría haber tenido más gente, o más promoción, o más duración, pero quizás no hubiera tenido ese aire a un encuentro furtivo, de esos que tienen cosas especiales, como que al final la banda cumpliera los designios de los fans y sí tocaran “Shithawks” que estaba fuera del setlist. Noches así pueden ser de unos pocos, pero incluso en esos escenarios hay algo para todo el mundo, siempre movido por un amor que va más allá de modas y hegemonías.

