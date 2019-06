The Exploited: Vivir rápido, jamás morir

Catalogados como una de las bandas de metal más importantes de Grecia, Rotting Christ le hace justicia a su reputación. Ya sea por antigüedad –con más de treinta años de carrera– como por su solidez en vivo, los helénicos son dueños de un singular estilo de metal extremo, siendo la noche del miércoles en Club Blondie una nueva ocasión para disfrutar de sus herejías en esta tercera visita por Santiago.

Como antesala a este encuentro, fue la experimentada banda nacional Decem Maleficivm la encargada de la apertura. Un número acertado, debido a su tremenda capacidad de generar un ambiente lúgubre. A medida que el Club Blondie se llenaba de un denso humo, los sintetizadores de los locales daban inicio a un show oscuro y cavernario, donde aprovecharon de mostrar parte de su material nuevo, “La Fin De Satán” (2019), lanzado en mayo de este año. Luego de la aplaudida presentación de los teloneros, una proyección de la portada de “The Heretics” (2019) esperaba a los anfitriones de la noche.

El ritmo ceremonioso de “Hallowed Be Thy Name” marcó el inicio del conjunto helénico. Una apertura apoteósica y elocuente, que permitió desde un principio vincular a los asistentes con el show, maniobra que Rotting Christ domina con experticia. Luego de un saludo en español, el paulatino ritmo se interrumpió de golpe para dar paso a “Kata Ton Demona Eautou”, cuya intensidad comenzaba a capturar la atención de los fanáticos e insertarlos en este imaginario lleno de sacrilegios; sin tener más apoyo escénico que una proyección, es destacable la habilidad que tiene la banda para construir momentos figurativos, valiéndose de recursos como su lengua nativa para lograr estas representaciones.

Con la intención de mostrar más de sus composiciones de “The Heretics”, los griegos continuaron con “Fire, God And Fear”, marcando un tempo medio que los fanáticos seguían a medida que la banda los invitaba a cantar. Reforzando la intención por levantar una atmósfera blasfema, la potencia de “Elthe Kyrie” y “The Forest Of N’Gai” aplicaban los recursos clásicos del black metal, mientras que “Apage Satana”, con un ritmo tribal y repetitivo, hacía un llamado a los demonios arcaicos. Marcando un punto de inflexión dentro de su repertorio, la velocidad y espíritu thrash de “Societat Satanas” motivó el primer mosh de la noche, incentivado por el guitarrista y frontman Sakis Tolis. Jugada que reforzó los ánimos del público durante el tramo medio de la jornada.

Un poco más pausada, pero con el público de su parte, “King Of A Stellar War” fue coreada por el Club Blondie, ya acercándose al cierre del show. Buscando un final que hiciera cantar al público, Rotting Christ se despidió con la alegoría al inframundo maya, “In Yumen-Xibalba”, seguido por “Grandis Spiritus Diavolos” y “Under The Name Of Legion” como las últimas de la noche. En vista del entusiasmo, y luego de una pausa breve, la banda retornó para retirarse definitivamente con dos de su material más antiguo, luego de interpretar “The Sign Of Evil Existence” marcando el último mosh, y “Non Serviam” uno de sus temas más reconocidos e infaltables en su repertorio.

Como se mencionó al inicio, Rotting Christ tiene bien ganado el reconocimiento de ser una de las bandas más importantes de la escena metalera helénica. A pesar de ofrecer una propuesta que camina por territorios del black metal, muchas veces inclemente con su audiencia, en el caso de los griegos ocurre todo lo contrario, invitando al público a colaborar con la fuerza que transmite la banda, la cual ejecuta una fórmula donde sabe convivir las melodías brillantes con una rítmica potente y temáticas heréticas. Una ceremonia oscura donde todos pueden participar.

Setlist